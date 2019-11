Passa a Tre da Tim, Vodafone, Iliad: le migliori offerte Novembre 2019

Passare a Tre può rivelarsi una scelta economicamente conveniente in questo periodo dell’anno. L’operatore infatti dispone di offerte decisamente interessanti. Scopri le tariffe di Tre per chi arriva da Vodafone, Tim e Iliad

Tre è uno degli operatori storici nel settore italiano della telefonia mobile e dopo la fusione con Wind avvenuta nel 2016 ha ripreso uno slancio deciso che lo ha riportato nelle prime posizioni tra i gestori per numero di linee attive. Di seguito sono descritte nel dettaglio tutte le offerte di Tre disponibili a novembre per chi arriva da altri operatori:

Le migliori offerte per chi passa a Tre di novembre

1. Play Power 60

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese. Se la tariffa viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata e i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60, altrimenti il costo è di 6,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta è compresa la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

2. Play Special 360

Minuti illimitati per chiamare

2.400 SMS

360 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 119,99 euro all’anno e non prevede costi di attivazione. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta è inoltre compresa la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

3. All-In Power

Minuti illimitati per chiamare

300 SMS

60 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigabyte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

4. All-In Super Power

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigabyte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

5. All-In Power Special Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigabyte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto. Nell’offerta è incluso lo smartphone Xiaomi Redmi Note 7 o Xiaomi Redmi 8.

6. Free Power

Minuti illimitati per chiamare

300 SMS

60 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 17,98 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese.

Aggiungendo 5,99 euro alle offerte si ottengono:

KASKO inclusa

Possibilità cambiare, tenere o restituire lo smartphone

Abbonamento di 6 mesi ad Apple Music

ad GigaBank per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve

per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve Card Grande Cinema 3 per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019)

7. Free Super Power

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 20,98 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese.

Aggiungendo 5,99 euro alle offerte si ottengono:

KASKO inclusa

Possibilità cambiare, tenere o restituire lo smartphone

Abbonamento di 6 mesi ad Apple Music

ad GigaBank per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve

per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve Card Grande Cinema 3 per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019)

Perché conviene passare a Tre se si è clienti Iliad

Tre è tra gli operatori più economici sul mercato e le sue offerte in termini puramente di prezzo non sono molto diverse da quelle dei gestori low cost o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) come Iliad. Chi decide di lasciare l’azienda francese per passare a Tre può godere dell’importante vantaggio di usufruire di una rete stabile e capillare, cosa che non si può dire dell’infrastruttura di Iliad. Il provider d’Oltralpe è infatti famoso per i numerosi disservizi che colpiscono la sua rete.

Tre insieme a Wind ha costituito la sua Super Rete, che consente di navigare fino a 1 Gigabit al secondo nelle principali città italiane. Le due aziende con questa nuova tecnologia affermano di aver velocizzato il download di contenuti fino al 250% e di aver migliorato la qualità della voce, che ora risulta chiara e nitida anche in ambienti particolarmente rumorosi, del 30%. Il segnale di Tre raggiunge la quasi totalità della popolazione italiana (98,1%), compresi coloro che abitano in zone difficilmente raggiungibili.

Passare a Tre offre anche altri vantaggi, come i tanti servizi inclusi nelle sue tariffe. Con SOS Info Soglie si può conoscere con opportuno anticipo quando si stanno per esaurire i minuti, SMS e Gigabyte a disposizione con il proprio piano in modo da regolarsi in vista del prossimo rinnovo. La notifica avviene tramite messaggio di testa.

Ricarica Always on effettua una ricarica di 5 o 10 euro non appena il credito telefonico scende sotto i 5 euro. Il servizio permette quindi di controllare la propria spesa mensile, liberarsi dal pensiero della ricarica e avere la certezza di poter sempre effettuare chiamate, inviare SMS e navigare su Internet.

Le offerte di Tre inoltre includono vantaggi come la card Grand Cinema per recarsi in una qualsiasi delle sale che aderiscono all’iniziativa e acquistare 2 biglietti al prezzo di uno. La carta può essere utilizzata dal lunedì alla domenica. Basta scaricare il regalo dall’app MyTre e presentarlo in biglietteria, anche senza la necessità di stamparlo.

Perché conviene passare a Tre se si è clienti di Vodafone o Tim

Tutti i vantaggi inclusi nelle offerte Tre sono disponibili per chi arriva da Iliad ma ovviamente anche ai futuri ex clienti di Vodafone e Tim. Quest’ultimi in particolare possono contare su addebito mensile decisamente inferiore a quelli a cui sono abituati. In media infatti le tariffe di Tre hanno un costo (anche considerando la spesa per l’attivazione) inferiore a quelle degli altri due operatori. Bisogna però considerare che l’azienda nella maggior parte dei casi richiede un vincolo da 24 a 30 mesi a seconda della tariffa prescelta. Per evitare di affrontare un costo di attivazione troppo elevato è quindi necessario tenere conto di questo aspetto.

Tre ha comunque predisposto le sue tariffe per incentivare l’arrivo dei nuovi clienti e in particolare di quelli che preferiscono effettuare l’acquisto online. Quest’ultimi infatti per promozioni come Play Power possono contare sull’azzeramento dei costi di attivazione e il raddoppio dei Gigabyte disponibile mensilmente. Chi è anche cliente Internet casa di Tre, invece, ha traffico dati illimitato per navigare in Internet su smartphone.

Tre poi è forse la migliore opzione per quanto riguarda le tariffe telefono incluso. L’operatore consente infatti di acquistare uno smartphone top di gamma pagandolo a rate e potendo scegliere da un listino che comprende i prodotti di ultima generazione di brand come Apple, Samsung, Xiaomi e Huawei.