Passa a Tim da Vodafone, Wind e Tre: le offerte di giugno 2019

Giugno potrebbe essere il momento ideale per passare a Tim . Il primo operatore italiano offre tanti vantaggi e sevizi esclusivi a chi sceglie di abbandonare il proprio gestore. Scopri le tariffe di Tim per chi arriva da Vodafone, Wind e Tre :

Tim è il primo operatore di telefonia mobile per numero di clienti in Italia ma l’avvento dei provider low cost come Iliad l’ha comunque messo in difficoltà. Il colosso italiano sta lavorando per recuperare il terreno perso e a giugno propone nuove ed interessanti tariffe per convincere gli utenti della concorrenza a cambiare gestione.

Attualmente Tim ha scelto di riproporre le sue tariffe Senza Limiti, che offrono minuti illimitati e una quantità di traffico dati variabile per navigare sul web e accedere ad app e servizi online in mobilità. Si tratta quindi di proposte in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente. Sottoscrivere queste offerte tramite la modalità online permette di ottenere sconti importanti sulle spese per l’attivazione. Tutte comunque consentono di utilizzare app di messaggistica, mappe, social network e servizi di streaming musicale senza consumare il traffico previsto dalla tariffa.

Coloro che utilizzano lo smartphone soprattutto per chiamare possono scegliere l’offerta Voce mentre per i giovani è stata pensata una tariffa ad hoc che tra i tanti i vantaggi prevede un abbonamento gratuito a TIMMUSIC Platinum fino a al prossimo settembre. Tim ha realizzato anche promozioni per gli anziani, in modo che possano comunicare con i propri cari con semplicità e ottenere tutta l’assistenza che gli serve non solo dal punto di vista tecnico, e offerte a consumo. Quest’ultime sono particolarmente indicate per chi vuole avere un controllo maggiore sulla spesa mensile ed evitare di pagare per servizi di cui poi non usufruiscono.

I vantaggi di passare a Tim

Se per gli utenti di Vodafone la copertura può non essere un problema, per quelli che invece hanno sottoscritto un contratto con Wind o Tre passare a Tim significa migliorare sensibilmente sotto questo aspetto. L’operatore italiano dispone della prima rete per estensione in Italia e consente di navigare con 4G e 4G+ fino a 300 Megabit e fino a 700 Megabit su 4.5G. Tim afferma di raggiungere 7.458 comuni, che corrispondono ad una copertura di oltre il 98% della popolazione. L’azienda inoltre è all’avanguardia nell’adozione del 5G, lo standard di comunicazione mobile che darà una spinta alla nascita delle smart city e Internet of Things.

Si ricorda che tutte le offerte 4G di Tim sono abilitate gratuitamente alla navigazione 4.5G fino a 700 Mbps in download e 130 Mbps in upload fino al 23/6/19. Dopo tale data la tariffa sarà abilitata alla navigazione 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Tim permette poi di accedere a diversi servizi di base richiesti a gran voce dagli utenti come la modalità Hotspot. Questa permette di condividere il proprio traffico con altri dispositivi rendendo il telefono un modem Wi-Fi portatile. Tale operazione per i clienti dell’operatore italiano non prevede alcun costo aggiuntivo.

Non bisogna nemmeno dimenticare che anche chi ha sottoscritto da pochissimo un’offerta di Tim può ottenere sconti, promozioni e agevolazioni tramite Tim Party. L’iscrizione può avvenire gratuitamente accedendo alla pagine www.timparty.it direttamente dal telefono, dal proprio PC o inserendo le credenziali di MyTim se si utilizza una linea diversa da quella proprietaria.

Tim Party offre tre diverse possibilità per ricevere premi e regali:

Un regalo per te : vantaggi selezionati da Tim per i propri clienti e disponibili solo in determinati periodi dell’anno. Il premio può essere ritirato una sola volta.

: vantaggi selezionati da per i propri clienti e disponibili solo in determinati periodi dell’anno. Il premio può essere ritirato una sola volta. Vantaggi dedicati : sezione in cui trovare promozioni su misura per utente che appartengono alla stessa tipologia. E’ possibile scegliere se ricevere un omaggio a settimana o aspettare quella successiva per ritirare gli altri che saranno disponibili e quelli nuovi aggiunti dall’operatore.

: sezione in cui trovare promozioni su misura per utente che appartengono alla stessa tipologia. E’ possibile scegliere se ricevere un omaggio a settimana o aspettare quella successiva per ritirare gli altri che saranno disponibili e quelli nuovi aggiunti dall’operatore. Gioca e Vinci: lotteria disponibile ogni giorno con fantastici premi.

Ad esempio, questo mese è possibile concorrere per sconti speciali sugli eventi del Matera Open Future 2019, ottenere 1 GB aggiuntivo in regalo sulla propria offerta fibra per 10 anni portando un amico in Tim o biglietti gratuiti per andare al cinema tutte le settimane.

Passare a Tim è inoltre ancora più conveniente se si ha già sottoscritto un contratto per la rete fissa con l’operatore italiano. Chi ha una linea fissa può infatti ottenere fino a 5 GB in regalo al mese per tre piani mobile oppure può scegliere di acquistare 15 GB aggiuntivi ad appena 2,99 euro al mese.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli degli offerte di Tim per chi cambia arriva da Vodafone, Wind o Tre e le modalità con cui sottoscriverle:

1. Tim Senza Limiti Gold

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

18 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18 euro al mese pagando con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore altrimenti sono 25 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e di ottenere ulteriori 5 GB se si ha attiva una rete fissa di Tim.

Attiva Tim Senza Limiti Gold

2. Tim Senza Limiti Platinum

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

Traffico illimitato per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 49 euro al mese pagando con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore altrimenti sono 59 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Superati i 50 GB la velocità si riduce a 32 Kbps.

Attiva Tim Senza Limiti Platinum

3. Tim Senza Limiti Voce

Minuti illimitati per chiamare verso tutti

La promozione ha un costo di 10 euro al mese. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su credito residuo il costo d’attivazione è di 12 euro per chi passa a Tim o attiva una nuova linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore. Scegliendo l’addebito su carta di credito o conto corrente il costo d’attivazione è di 5 euro per chi passa a Tim o attiva una nuova linea. Per chi è già cliente, invece, la spesa è di 9 euro.

4. Tim Young Senza Limiti Top Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 30/9/19.

5. Tim 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.

6. Tim Base e Chat

19 cent al minuto per le chiamate verso tutti e 20 cent di scatto alla risposta

29 cent per SMS

La promozione ha un costo di 2 euro al mese e non prevede spese per l’attivazione. Inoltre, è possibile accedere a servizi di messaggistica come Snapchat e WhatsApp senza consumare traffico dati. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti.