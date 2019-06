Offerte Fastweb fibra e Adsl: le migliori di giugno 2019

Per cambiare operatore o fare un upgrade della linea fissa di casa e iniziare a navigare con la fibra dovete spulciare le tariffe proposte da ciascun operatore e leggere le clausole in cerca dei costi aggiuntivi.E poi dovrete capire le sigle usate per indicare i diversi tipi di connessione FTTH, FTTC, FTTB o Fibra misto rame e studiare le differenze. SosTariffe.it ha analizzato per voi le offerte del mese proposte da Fastweb per la linea Adsl e fibra.

1.Internet da 27.95€

In promozione web l’offerta Internet di Fastweb da 27.95€ al mese con uno sconto di 2€ sul prezzo tradizionale. Questo però è il prezzo per chi è raggiunto da FTTH/FTTC, chi invece è servito da Fibra misto rame si troverà a pagare 32.95€ al mese. I clienti Eni gas e luce invece potranno contare su costi ridotti per 2 anni, l’abbonamento per loro sarà di 24.95€ al mese.

L’offerta è attivabile entro il 4 giugno. Sono inclusi nel prezzo:

il modem FASTgate

l’attivazione e il servizio Ultra Fibra (con questo si intende la tecnologia che permette di navigare fino ad 1 Gigabit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload. Attenzione è disponibile solo in 25 città: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Venezia e Verona).

Compreso nella promozione un Digital Gift: dopo l’attivazione, entro 30 giorni, potrete richiedere uno dei servizi Digital disponibili (gaming o abbonamenti digitali ai maggiori quotidiani), gratis per 3 mesi, oppure un buono Chili Cinema da 30€.

E tutte le promozioni Fastweb consentono di accedere possibilità di accedere a WOW FI, la rete Wi-Fi di Fastweb che vi permette, con più un milione di punti di accesso in Italia, di navigare gratis in Wi-Fi anche fuori casa.

In caso di disattivazione il costo sarà pari a 29.95€.

2. Internet + Telefono

Anche questa offerta è attivabile ad un prezzo scontato sul web: 30.95€ al mese anziché 34.95€. Come per la precedente il costo può variare in base alle infrastrutture disponibili, se la vostra abitazione è servita da Fibra misto rame il prezzo salirà a 35.95 € al mese.

Sono inclusi nel prezzo:

il modem FASTgate





l’attivazione e il servizio Ultra Fibra con le stesse limitazioni e condizioni legate alla disponibilità territoriale descritte prima.





I clienti Sky ed Eni gas e luce avranno anche in questo caso un trattamento speciale, rispettivamente potranno attivare la promo a 22.95€ al mese (prezzo bloccato) e a 29.95 € mensili (per 2 anni).





I regali che Fastweb offre con questa altra soluzione sono: un servizio del pacchetto Digital a tua scelta gratuito per 1 anno oppure, se scegliete Chili Cinema, un buono da 100€. Ricordatevi di richiedere questi benefici aggiuntivi entro un mese dall’attivazione.





Per quanto riguarda la tariffazione telefonica la promozione prevede: tutte le chiamate verso rete fissa nazionale gratuite e senza scatto alla risposta; Chiamate verso tutti i cellulari nazionali a 5 cent€ al minuto; chiamate internazionali, verso oltre 60 destinazioni estere a soli 5 cent€ al minuto.

3. Internet Mobile Voce e Giga

L’operatore offre poi offerte miste Internet e Mobile Voce e Giga ad un prezzo fisso di 35.90€ con in aggiunta una SIM con 1000 minuti, 100 sms e 30 Giga al mese. Le chiamate verso i fissi e i cellulari nazionali gratuite. Oppure se volete avere incluso il traffico voce illimitato lo potrete avere spendendo 2€ in più al mese e attivando Internet e Mobile Freedom.

4. Internet e Telefono + Voce e Giga

C’è anche un ulteriore soluzione che unisce le due appena descritte ed è Internet e Telefono + Voce e Giga il costo sale ancora e arriva a 38.90€ al mese in cui sono inclusi i servizi mobile, voce e internet. La sim inclusa sarebbe quella con 1000 minuti di chiamate gratis, 100 sms e 30 GB al mese.

5.Internet e Telefono + Mobile Freedom

L’opzione più costa da attivare è la combo Internet e Telefono + Mobile Freedom, in questo caso infatti il costo supera i 40€ al mese. I servizi aggiuntivi invece sono quelli elencati nella promozione base in alto.I costi di disattivazione del servizio sono gli stessi per tutte le promozioni descritte.

Tariffe abbinate ad abbonamenti Sky e Eni

Ci sono poi due tariffe speciali se si attivano in contemporanea abbonamento Sky e Fastweb. La prima , quindi quella Fastweb Sky, costa 20.90€ al mese per i primi 6 mesi, poi il prezzo sale a 62.35€ al mese, con la solita eccezione riguardante la linea disponibile, se infatti siete raggiunti solo da ADSL pagherete 32.90 € al mese per il primo semestre e poi 62.35€ al mese. In caso invece nella tua zona sia disponibile la Fibra misto rame il prezzo per i primi sei mesi sarà di 32.90€ ma poi diventerà 67.35€ mensili.

Gratis con questa offerta riceverete il Modem FASTGate e la possibilità di accedere a WOW FI la rete Wi-Fi di Fastweb che vi permette, con più un milione di punti di accesso in Italia, di navigare gratis in Wi-Fi anche fuori casa. Cos’altro include questa offerta?

Ecco la lista dei servizi Sky a cui avrete accesso: Sky Go Plus in promozione per 12 mesi; in promozione per sei mesi Sky Famiglia, Sky HD e 4K HDR; Sky TV; Sky Box Set; Sky On Demand.

Occhio ai costi non compresi: si pagheranno 93.60€ per attivazione (il pagamento potrà essere dilazionato in 24 rate da 3.90€) e l’invio e l’installazione dello Sky Q Black che costerà altri 49€. Con l’aggiunta di 5€ al mese (con i primi 6 mesi di offerta bloccata a 20.90€ al mese) si può avere tutto quello che è compreso nella promo Sky/Fastweb Internet con inclusa l’opzione telefono. Questa soluzione comprende anche le chiamate verso rete fissa gratuite e senza scatto alla risposta e le telefonate verso i cellulari al costo di 0.05€ al minuto.

Per chi attiva Internet di Fastweb con la sottoscrizione del pacchetto FastEnergy di Eni gas e luce sono previste altre agevolazioni. L’offerta è in promo a 19.95€ al mese per 2 anni (in caso sia disponibile linea Fibra misto rame a 24.95€ al mese). Questa soluzione vi permetterà di ottenere degli sconti sulla bolletta di luce, gas o nel caso abbiate attivato la combinazione gas e luce sulla bolletta congiunta.

I prezzi di luce e gas collegati a questa offerta sono di 0,0765€/kWh per l’energia elettrica e 0,279€/Smc per il gas. Nel prezzo finale sono inclusi l’attivazione, l’invio del modem FASTGate e il servizio UltraFibra, ricordando che non è disponibile in tutte le città ma solo in 25 dei maggiori centri delle Penisola. Anche questa opzione può essere integrata aggiungendo il traffico voce all’offerta internet e energia. In questo caso il prezzo mensile per i primi due anni sarà di 24.95€ al mese che saliranno a 34.95€ al mese dopo i 24 mesi. E saranno inclusi nella promozione Internet Ultraveloce fino a 1 Gigabit/s (limitatamente alla disponibilità delle tecnologie presenti), chiamate incluse verso tutti i numeri fissi nazionali e la soluzione FastEnergy di Eni gas e luce.