Catalogo Netflix: le serie tv e i film di giugno 2019

Prende il via un nuovo mese e Netflix, come sempre, ha annunciato le novità che andranno ad arricchire il catalogo della piattaforma di streaming nel corso delle prossime settimane. Ecco, quindi, tutte le nuove serie TV ed i film in arrivo su Netflix a giugno 2019.

Il mese di giugno si apre con una lunga serie di novità per il catalogo Netflix, con tante serie TV e film che vanno ad arricchire l’elenco dei contenuti disponibili sulla piattaforma a che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento internazionale del settore della TV in streaming. Come sempre, anche a giugno, Netflix rinnova la sua offerta con novità per tutti i gusti. Ecco le novità del mese di Netflix e le date in cui debutteranno sulla piattaforma.

Le novità dall’1 al 7 giugno: si parte con The Mirror

Il mese di giugno si apre con tante novità per il catalogo Netflix. La piattaforma di streaming, infatti, potrà contare dal prossimo 5 giugno sulla quinta stagione di The Mirror, la popolarissima serie antologica che rappresenta, senza dubbio, una delle principali novità del mese per gli utenti di Netflix.

Disponibili, sempre a partire dal prossimo 5 giugno, anche la prima stagione di Dead to Me e la seconda stagione di Happy!. Dal 7 giugno, invece, sarà disponibile la nuova miniserie Tale of the City con Ellen Page e la terza stagione di 3%, serie brasiliana di Netflix ambientata in un suggestivo futuro dispotico.

Per quanto riguarda i film, il catalogo di Netflix registra il debutto, già dall’1 giugno, di titoli di rilievo internazionale come Cast Away e L’ultimo Samurai oltre che di Resident Evil, Austin Power in Goldmember e Suxbad – Tre metri sopra il Pelo. Dal prossimo 7 giugno, invece, ci sarà I am Mother.

Le novità dall’8 al 14 giugno: ritorna Jessica Jones con l’ultima stagione

Nel corso della seconda settimana del mese di giugno registreremo il debutto di Jinn con la prima stagione. Si tratta della prima serie di produzione panaraba di Netflix. La serie racconta la storia di un gruppo di adolescenti che, nel corso di una gita scolastica a Petra, si imbatte in una presenza demoniaca. Le puntante di Jinn saranno disponibili a partire dal 13 giugno.

Dal 14 giugno, invece, ci sarà la prima stagione di Leila, serie TV indiana tratta da un romanzo omonimo del 2017. La serie sarà composta da sei episodi. Tra le novità della settimana c’è anche la terza ed ultima stagione di Jessica Jones, la serie che chiude la collaborazione tra Netflix e Marvel che, in futuro, rilascerà serie TV solo sulla piattaforma Disney+.

Da segnalare anche il debutto della prima stagione di Trinkets, una serie che raccolta l’amicizia di alcune ragazze in un centro di recupero per cleptomani. Da segnalare, per questa settimana anche il Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese, il documentario realizzato dal noto registra americano.

Le novità dal 15 al 21 giugno: ecco la seconda stagione di Dark e Via col Vento

Il prossimo 21 giugno, invece, ci sarà il debutto di Mr. Iglesias con la prima stagione. Si tratta di una comedy che ha come protagonista un insegnante che punta a conquistare gli alunni di una classe particolarmente difficile. Nella stessa data ci sarà il debutto della seconda stagione di Dark, serie tedesca di grande successo che racconta le vicende di un gruppo di persone collegate, in qualche modo, da strani loop temporali.

Su Netflix, inoltre, ci sarà il debutto di Neon Genesis Evangelion, uno dei capolavori assoluti del mondo anime giapponese che arriverà con un nuovo doppiaggio. Per quanto riguarda i film, invece, questa settimana si registreranno i debutti su Netflix di un pezzo di storia della cinematografia mondiale come Via col Vento a cui si affiancherà il film drammatico a tema giovanile Beats.

Le novità dal 22 al 30 giugno: il mese si chiude con La Torre Nera e The Rock

Il mese di giugno si chiuderà, per gli utenti Netflix, con il debutto sulla piattaforma di tutte e sei le stagioni di Glee, una serie cult a tema musicale che ha riscosso successo in tutto il mondo. Per quanto riguarda i film, invece, dal 22 giugno sarà disponibile La Torre Nera, pellicola molto recente tratta dalla serie di romanzi di Stephen King. Dal 30 giugno, invece, saranno disponibili su Netflix anche Predestination, con Ethan Hawke, San Andreas, con Dwayne “The Rock” Johnson, e Source Code con Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan e Vera Farmiga.

Netflix: prezzi e abbonamenti disponibili

Per accedere a Netflix è possibile scegliere tra tre differenti abbonamenti che presentano caratteristiche molto diverse tra loro. Ecco le soluzioni disponibili per gli abbonamenti a Netflix in Italia:

Base: quest’abbonamento ha un costo di 7,99 Euro al mese e permette l’accesso a Netflix con un solo dispositivo alla volta; i contenuti video sono disponibili con risoluzione standard;

quest’abbonamento ha un costo di e permette l’accesso a Netflix con un solo dispositivo alla volta; i contenuti video sono disponibili con risoluzione standard; Standard : quest’abbonamento ha un costo di 10,99 Euro al mese e permette l’accesso a Netflix con due dispositivi alla volta; i contenuti video sono disponibili con risoluzione HD;

: quest’abbonamento ha un costo di e permette l’accesso a Netflix con due dispositivi alla volta; i contenuti video sono disponibili con risoluzione HD; Premium: quest’abbonamento ha un costo di 13,99 Euro al mese e permette l’accesso a Netflix con quattro dispositivi alla volta; i contenuti video sono disponibili con risoluzione massima Ultra HD (è necessario avere un dispositivo compatibile con tale risoluzione);

Ricordiamo che con Netflix non ci sono vincoli. L’utente può disdire in qualsiasi momento la sua sottoscrizione che sarà valida sino alla fine del mese regolarmente pagato. E’ possibile utilizzare un account PayPal o una carta di credito o di debito per pagare il costo mensile di Netflix.

Netflix è disponibile da PC tramite un qualsiasi browser web, collegandosi all’indirizzo Netflix.com. In alternativa, la piattaforma è accessibile tramite app per dispositivi mobili (Andorid e iOS) oppure tramite console da gioco (sia Playstation che Xbox) o ancora tramite Smart TV, sempre con app dedicata.

Se vuoi vedere Netflix sulla TV di casa ma il tuo televisore non è “smart”, la soluzione più semplice ed economica per rendere “smart” la TV e accedere a Netflix anche sul grande schermo di casa è rappresentata dalla Fire TV Stick di Amazon, un dispositivo molto semplice da utilizzare che si collega alla porta HDMI della TV. Puoi acquistare la Fire TV Stick su Amazon a 39,99 Euro. Ecco il link: