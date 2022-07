Passa a TIM da Postemobile: le offerte di Luglio 2022

Passa a TIM da Postemobile a luglio per avere minuti e SMS illimitati e fino a 100 GB in 4G con primo mese e attivazione offerti dall'operatore

Postemobile è il primo operatore virtuale italiano per numero di utenti attivi ma ad oggi non può garantire lo stesso servizio di altre realtà più consolidate nel settore della telefonia mobile come TIM. Il colosso delle telecomunicazioni vanta una rete affidabile, diffusa sul territorio e tra le più veloci in Europa. Il suo servizio clienti 119 permette di ricevere assistenza in tempi rapidi e ottenere risposte definitive a qualsiasi problema dal lato amministrativo o tecnico. Chi passa a TIM da Postemobile ha tutti i vantaggi di cambiare a luglio, soprattutto se ha già la linea fissa con il primo operatore.

Offerte TIM nuovi clienti con portabilità

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Solo per chi passa a TIM da Postemobile e altri operatori virtuali sono disponibili due tariffe molto vantaggiose. I piani si possono però attivare solo online e richiedono la portabilità del numero, servizio che comunque l’operatore offre gratuitamente. Per il trasferimento del contatto saranno necessari circa 3 giorni lavorativi.

La prima è TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese.

TIM Wonder Six »

La seconda è TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese.

TIM Wonder Five »

Passa a TIM da Postemobile anche senza portabilità per avere 5G e anche Giga illimitati

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro TIM Young 5G illimitati fino a 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Per chi arriva da qualsiasi operatore, Postemobile compreso, sono invece disponibili altre offerte che non richiedono necessariamente la portabilità. La migliore per rapporto qualità prezzo è TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G alla massima velocità e con accesso prioritario alla rete. L’operatore garantisce un segnale stabile e prestazioni di altissimo livello anche se ci sono più connessioni simultanee e nei luoghi molto affollati. Con TIM 5G Power Smart si hanno anche 100 GB su Google One per 3 mesi per salvare foto, video e documenti in qualità originali e da condividere fino a cinque persone e tutta la protezione di TIM Safe Web Plus. La piattaforma valuta la pericolosità di un sito prima ancora che si completi il collegamento e blocca tutte le possibili minacce per i propri dati personali e bancari. Il Parental Control consente di impedire l’accesso ai minori a contenuti non adatti alla loro età e di limitare l’utilizzo del telefono solo in specifici orari.

Attiva TIM 5G Power Smart »

Se avete meno di 25 anni è invece perfetta per voi TIM Young 5G con minuti e SMS illimitati, 50 GB (illimitati per usare app di messaggistica, social network, ascoltare musica in streaming e meeting per 3 mesi) a 9,99 euro al mese. Con questo piano si ha anche accesso gratuito a TIMMUSIC (brani senza interruzioni pubblicitarie da sentire in mobilità senza consumare traffico dati o anche offline) ed è possibile aggiungervi:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese

TIMGAMES per giocare online a tantissimi titoli con un catalogo in costante aggiornamento e senza consumare dati a 5 euro al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch Cellular a 99 cent al mese

Attiva TIM Young 5G »

Passa a TIM da Postemobile: i vantaggi e come personalizzare l’offerta

Quali sono i vantaggi per chi passa a TIM da Postemobile a luglio? Il primo è quello di poter contare sulla rete dell’operatore con prestazioni fino a 10 volte superiori alla generazione precedente. TIM permette di navigare su mobile fino a 2 Gbps in download in 5G con una latenza minima. A questo condizioni gli utenti possono comunicare condividere quasi istantaneamente così come giocare online senza ritardi o ascoltare musica e guardare video in altissima qualità. L’operatore con la sua rete di ultima generazione è arrivato in tutte le grandi città italiane ma anche in numerosi piccoli Comuni e località turistiche di mare e montagna.

I clienti TIM possono poi gestire comodamente la propria tariffa con un tap sullo schermo dello smartphone grazie all’app MyTIM, compatibile con i telefoni iOS e Android. Ogni mese con TIM Party si ricevono poi minuti e Giga aggiuntivi, sconti e promozioni per i propri acquisti nei negozi fisici e online dei partner dell’operatore.

Chi passa a TIM da Postemobile può anche accedere alle offerte smartphone incluso e abbinare così alla SIM l’acquisto a rate di un telefono senza anticipo. In questo caso però è previsto un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi. Fino alla fine del mese grazie alla Promo Estate chi richiede un finanziamento TIMFin su carta di credito (TAEG 0.00% salvo approvazione) inizierà a pagare le rate da settembre.

Infine, chi passa a TIM da Postemobile può arricchire la sua tariffa con l’offerta di intrattenimento dell’operatore che comprende:

TIMVISION Calcio e sport con i film, serie TV, documentari e produzioni originali di TIMVISION (inclusi anche i migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player per 12 mesi), tutta la Serie A fino al 24 in esclusiva, Europa League, Conference League e tanti altri sport su DAZN e la Champions League su Infinity+ per 12 mesi. La visione è gratuita fino al 31 agosto, poi la promozione si rinnova a 19,99 euro al mese per un anno. Da settembre 2023 il costo sale a 29,99 euro al mese.

TIMVISION Gold aggiunge al pacchetto precedente anche un piano standard di Netflix, per vedere contenuti in HD fino a due dispositivi simultaneamente, e Disney+. La promozione costa 10 euro fino al 31 agosto, poi si rinnova a 39,99 euro al mese per un anno. Da settembre 2023 il costo sale a 45,99 euro al mese.

I contenuti si possono guardare su mobile e TV grazie al TIMVISION Box fornito in comodato d’uso. Il decoder è compatibile con lo standard DVB T2 del digitale terrestre e grazie all’apposito menù permette di utilizzare molte altre app come YouTube, Spotify e altre. L’attivazione per entrambe le promozioni è di 19,99 euro unta tantum, scontata a 9,99 euro se già si possiede il TV box.

Scopri le offerte fibra TIM con TIMVISION incluso»

Chi passa a TIM da Postemobile ma è già cliente del primo operatore per la linea fissa può poi attivare gratuitamente TIM Unica e avere così ogni mese Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della rete fissa) oltre a TIMVISION con Disney inclusi per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e una giocata extra al giorno per vincere premi su TIM Party. A luglio è in palio una e-bike ATALA. Per una maggiore comodità il pagamento di tutte le linee avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Passa a TIM da Postemobile: le offerte per i già clienti fisso

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga Famiglia non inclusi 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia non inclusi 300 GB per 3 mesi primo mese gratuito, poi 19,99 euro

Chi passa a TIM da Postemobile ma è già cliente del primo gestore per la linea fissa può anche acquistare per il mobile una serie di tariffe convergenti per avere Gigabyte sufficienti per navigare anche fuori casa su PC, smartphone, tablet e altri dispositivi grazie a una chiavetta Internet o un modem Wi-Fi portatile. TIM Premium Famiglia con minuti e SMS illimitati e 5 GB in 4G è l’offerta tutto incluso da 9,99 euro al mese. SuperGiga Pack Famiglia invece non prevede traffico voce e dopo 3 mesi si rinnova con 5 GB a 5,99 euro al mese.

Attiva TIM Premium Famiglia »

Per chi passa a TIM da Postemobile il primo mese e attivazione sono offerti dall’operatore se si acquistano le tariffe sul sito. La SIM costa invece 25 euro con euro di traffico incluso. In più, chi le attiva può trovare in tutti i negozi TIM un modem Wi-Fi 4G al prezzo di partenza di 29,99 euro o una TIM Cam a 19,99 euro.