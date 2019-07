Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di Luglio 2019

Kena Mobile come altri operatori di telefonia mobile low cost è nato con l’obiettivo principale di contrastare l’ascesa di Iliad in Italia. L’operatore francese ha raccolto 3 milioni di utenti ad appena un anno dal suo debutto nel Belpaese e i grandi player del settore, prima spiazzati da un’offerta commerciale così inedita e aggressivi, si sono visti costretti a lanciare una propria alternativa dai costi altrettanto ridotti.

Kena nasce quindi su iniziativa di Tim e sfrutta la sua capillare e stabile rete diffusa a livello nazionale. Il MVNO (Mobile Network Virtual Operator) oggi propone quattro diverse tariffe. La prima, chiamata semplicemente Voce, è dedicata a coloro che utilizzano lo smartphone soprattutto per le chiamate e sono poco interessati ai Gigabyte.

L’operatore virtuale poi propone tre tariffe che sebbene siano identiche in termini di servizi offerti hanno comunque un costo diverso. Il prezzo infatti dipende dall’operatore di provenienza. La promozione più economica è la scelta ideale per chi arriva da Iliad in quanto permette di accedere a minuti ed SMS illimitati e 50 Gigabyte di traffico a 6,99 euro al mese contro i 7,99 euro previsti da Giga 50. Inoltre, i clienti dell’operatore francese possono contare su una rete più stabile e con un segnale più potente rispetto a quella di cui oggi usufruiscono. Lo svantaggio è che Kena consente la navigazione solo in 4G Basic e questo significa che la velocità è bloccata a 30 mbsp in download e upload.

La tariffa da 8,99 euro è identica a quella di 6,99 euro ma è un’esclusiva di chi arriva da Iliad, ho. Mobile e altri MVNO. Gli utenti di Vodafone, Wind, Tre e Tim devono accontentarsi della promozione più costosa da 12,99 euro al mese. In generale, comunque, si tratta di una proposta ad un costo più economico rispetto alla media delle tariffe dei grandi operatori.

Perché passare a Kena Mobile

Chi passa a Kena Mobile può accedere alla rete di Tim, considerata insieme a quella di Vodafone la migliore in termini di copertura. Il segnale dell’operatore low cost arriva in 7.458 Comuni italiani su 7.815 in 4G Basic, ovvero più del 98% della popolazione. La percentuale sale poi al 99% se si parla dello standard 2G. Kena poi offre una velocità di trasmissione di dati di soli 37.7 ms.

L’azienda pone grande attenzione alla trasparenza nel rapporto con i suoi clienti e per questo ha strutturato la sua offerta senza nascondere alcun tipo di costo o ponendo particolari vincoli od obblighi nei suoi confronti. Nell’addebito mensile per le sue tariffe sono integrati servizi di base ritenuti essenziali dagli utenti come:

Modalità Hotspot per condividere il traffico dati con altri dispositivi

Controllo dei consumi da sito, app Kena o chiamando il numero gratuito 40181

Lo sai di Kena per non perdere nemmeno una chiamata

Segreteria telefonica con ascolto dei messaggi gratuito

Blocco automatico di tutti i servizi a sovrapprezzo

Kena consente ai suoi clienti di rescindere il contratto e passare ad altro gestore telefonico senza alcun costo aggiuntivo o penale. Inoltre, il rinnovo dell’offerta avviene sempre lo stesso giorno del mese, in modo da sapere esattamente quando e quanto si spende per accedere al traffico voce e dati previsto dal piano.

Non solo, Kena oggi permette di condividere il proprio traffico dati con un amico. L’azienda infatti consente di regalare 2 GB ad un altro numero Kena al costo di 1 euro. Per attivare l’opzione Giga Amico è sufficiente recarsi nell’area personale My Kena e indicare il numero di telefono a cui si desiderano passare i Gigabyte. L’amico avrà tempo 7 giorni per consumare il traffico in regalo.

Le offerte di Kena Mobile di luglio 2019

1. Kena Voce

Minuti illimitati per chiamare verso tutti

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese e può essere sottoscritta online o nei punti vendita autorizzati. La spesa per l’attivazione è di 14,99 euro e comprende anche l’acquisto di una nuova SIM. I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB e una velocità in download fino a 30 Mbps.

In caso di superamento della soglia di traffico di 50 MB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

2. Kena 6,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9,99 euro ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. Per chi sottoscrive l’offerta online entro il 30/6/19 il costo di attivazione è azzerato.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di previsto dalla promozione, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

L’offerta è sottoscrivibile per chi mantiene il proprio numero arrivando da:

Iliad

Poste Mobile

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB; ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

POSTEMOBILE

POSTEMOBILE FULL

TISCALI

Welcome Italia

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono

Si ricorda che Kena sfrutta la rete di Tim per erogare i suoi servizi.

3. Kena 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, ho. Mobile e altri MVNO, ad eccezione di Rabona, Noitel, Nextus. La spesa per l’attivazione è di 4,99 euro ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB e una velocità in download fino a 30 Mbps. In caso di superamento della soglia di traffico di 50 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

4. Kena 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è di 4,99 euro ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. Per chi sottoscrive l’offerta online entro il 30/6/19 il costo di attivazione è azzerato.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 30 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

Attiva Kena 12,99

La propria SIM di Kena può essere ricevuta direttamente a domicilio e nella cassetta delle lettere senza dover fissare un appuntamento con il corriere. L’attivazione di tutti i servizi avviene comodamente online attraverso una semplice video-identificazione con un tecnico dell’azienda.

In alternativa è possibile richiedere online la SIM inserendo i propri dati anagrafici e ritirarla in una tabaccheria convenzionata Banca 5 più vicina. Per prendere possesso della scheda telefonica serve il QR Code ricevuto tramite email, un documento di identità e codice fiscale. Il pagamento può essere effettuato direttamente presso il punto vendita mentre per l’attivazione saranno necessarie circa 24 ore.