Passa a Tim da Vodafone, Wind e Tre: le offerte di Luglio 2019

Cambio operatore in vista? State pensando di passare a TIM ma volete prima conoscere tutte le offerte proposte dalla società per i nuovi clienti? Ecco una guida alle promozioni tutto incluso e a quelle a consumo che potrete attivare quest’estate. Sono tutte offerte che prevedono la possibilità di acquistare un nuovo modello di smartphone a rate.

Da quando sono apparsi gli operatori low cost i big della telefonia si sono lanciati in una battaglia fatta di ribassi e offerte di Giga per cercare di sottrarre clienti alla concorrenza, ma soprattutto per recuperare gli ex utenti che hanno approfittato alle promozioni a meno di 8 €.

In vista dell’estate di solito la campagna acquisti degli operatori si intensifica di nuovo con i pacchetti Summer che offrono ulteriori extra per rendere attraenti le tariffe. Per TIM quest’anno c’è inoltre il fattore 5G, la nuova linea lanciata a Roma e Torino qualche settimana fa e che potenzialmente sarà attivata nei prossimi giorni, o entro fine mese, a Milano, Verona, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Matera.

Le promozioni per chi passa a TIM

Se attualmente siete clienti Vodafone, Wind o Tre e state cercando le migliori tariffe per passare a TIM potete usare il comparatore di SosTariffe.it per confrontare le vostre attuali offerte e i piani per i nuovi clienti dell’operatore.

1. TIM Base New

C’è la tariffa base di TIM, Base New, si tratta di un piano a consumo. Le chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali vi costeranno 0.23 € al minuto, mentre per gli sms è di 0.19 €. Per poter navigare su Internet invece si pagheranno 0.01€/MB.

L’attivazione è gratuita e anche il costo della sim.

2. TIM ONE Prime Go a 2.10 € al mese

La promozione prevede un costo mensile di 2.10 € con il primo mese gratuito per i nuovi clienti, una tariffazione da 0.19€/min per le chiamate, 0.16€/sms e 0.01€/MB. Il costo medio stimato per questa offerta al mese, inclusa la rata per ottener il modello più economico di smartphone, è di poco più di 11 €.

Il piano offre dei benefit ai clienti come un giorno di Internet gratis ogni mese solare con il Turbogiga Day, voucher Cinema 2×1 chiamate e sms illimitati con il tuo numero TIM preferito e la possibilità di trasformare gratuitamente tutte le tue ricariche in una Ricarica+ per vincere premi.

Entrambe le offerte prevedono la possibilità di abbinare al piano tariffario l’acquisto a rate di uno smartphone. Questi i modelli disponibili al momento:

Samsung Galaxy J 6 con un canone di 5 € al mese per 30 mesi e un anticipo di 49 €

Con lo stesso anticipo (49 €) si può scegliere anche il Samsung Galaxy A 6 +, la rata mensile sarà di 10 euro al mese, vincolo contrattuale di 30 mesi

3. TIM Advance 4.5

Il costo mensile di questa offerta è 19.99€ e include:

chiamate illimitate

0.19 € a sms

40 GB di Internet (se si sceglie di pagare con addebito sul conto o su carta di credito) /20 GB con rinnovo sul credito residuo

La sottoscrizione di questa promozione vi costerebbe 34.99€, per il pagamento del primo canone e i 15 € del costo di attivazione, ma per i nuovi clienti questa spesa è azzerata.

Gli altri servizi compresi sono:

servizio Richiama 1.90€ ogni 2 mesi

servizio Ti ho cercato

segreteria Telefonica 1.50€ a chiamata

penale recesso anticipato da 20€ a 39€

Prime Go 0.49€/4sett

Per quanto riguarda la combinazione di smartphone e tariffa telefonica, i modelli e le condizioni per ottenerli sono gli stessi dell’offerta TIM One Prime Go e della tariffa TIM Base New.

Inoltre, si può scegliere anche tra i nuovi modelli 5G friendly:

Samsung Galaxy S10 5G a 10 € al mese per 30 mesi e con un anticipo di 199 €

Xiaomi MI MIX 3 5G 128 GB zero € al mese con anticipo di 199€

E a breve sarà disponibile anche Oppo Reno

Il costo mensile stimato con le rate per l’acquisto dello smartphone sale a circa 30€ al mese.

4. TIM Advance 5 G a 29.99 € al mese

L’attivazione di questo piano 5G di TIM costa 9€ e altri 5 € dovrete spenderli per la sim abbinata. L’offerta comprende l’attivazione della tariffa TIM Base New, avrete:

chiamate illimitate

sms illimitati

50 GB Internet

12 GB all’estero (UE)

Gli altri servizi che avranno i clienti TIM sono:

Servizio Richiama 1.90€ ogni 2 mesi

Servizio Ti ho cercato è incluso in Richiama

Segreteria Telefonica 1.50€ a chiamata

Penale recesso anticipato da 20€ a 39€

Prime Go 0.49€ ogni 4 settimane

Anche in questo caso il prezzo base di 29.99 € al mese sarà più consistente se vorrete includere un cellulare nell’abbonamento mensile. Una stima fatta sul modello più economico abbinabile fa salire il costo a 40.24€.

Gli smartphone sono gli stessi dell’offerta TIM Advance base.

5. TIM Advance 5G Top a 49.99 € al mese

Per i clienti ancora più esigenti c’è la versione TOP dell’offerta appena illustrata. Il costo arriva a sfiorare i 50 € al mese (49.99€ per essere precisi) ma include il doppio dei GB per navigare in 5G. TIM Advance TOP 5G quindi comprende:

100 GB di Internet

di Internet chiamate e sms illimitati

250 minuti all’estero – 125 per chiamare e 125 per ricevere

– 125 per chiamare e 125 per ricevere 3 GB in roaming extra UE

20 GB in UE

Ai primi 1000 clienti che comprano uno smartphone con una delle offerte 5G di TIM l’operatore regala il Game Pad uno joystick per giocare con i contenuti dell’app TIM Games.

6. TIM Young Senza Limiti Top Edition a 14.99€

Per gli under 30 c’è questa soluzione con 60 GB (con accredito su conto corrente, si riducono a 30 GB per chi rinnova su credito residuo), minuti e sms senza limiti. I Giga per utilizzare le chat e i social sono illimitati. Se all’attivazione della promozione aggiungete l’acquisto di TIM Pay, una carta prepagata con 5€ di ricarica inclusi, vi saranno garantiti altri 60 GB.

Con questa offerta avrete anche accesso a TIMusic Platinum, il servizio di streaming musicale dell’operatore.

I costi di attivazione sono diversi a seconda del sistema di pagamento mensile selezionato: per chi opta per conto corrente o domiciliazione saranno di 9 €, mentre su credito residuo si pagherà 12 €.

7. TIM Junior Pack Senza Limiti a 59 € per 12 mesi

In questo caso TIM ha pensato un piano per i più giovani e include:

100 minuti e 100 sms verso tutti al mese

e 100 sms verso tutti al mese giga illimitati su chat e social

3 GB Internet

minuti illimitati verso un numero TIM

Sono già attivi con questo piano il sistema TIM Protect, un servizio di Parental control pre configurato dall’operatore, e il TIM I love games per scegliere tra centinaia di giochi da usare sui vostri cellulari.

Al termine dell’anno in promozione il costo mensile del pacchetto sarà di 6 € e includerà anche minuti illimitati verso un numero TIM. Se prima dello scadere dell’anno rinnoverete la formula annuale dell’offerta il prezzo invece resterà lo stesso.

Lo stesso Junior Pack Senza Limiti può essere attivato con rinnovo mensile, il costo sarà di 7 €. In questo caso nel pacchetto però sarà previsto solo 1 GB di internet.

8. TIM 60+ Senza Limiti a 9.90€

Non solo promozioni riservate ai più giovani, ce n’è una anche per i clienti Over: è TIM 60 +. In questo caso sono stati curati con maggiore attenzione le opzioni voce e assistenza. Con TIM 60 + i clienti avranno:

minuti illimitati

4 GB per navigare

per navigare Giga illimitati per chat

Doctor TIM Mobile, un tecnico esperto sempre a vostra disposizione on line o al numero verde per risolvere i problemi tecnici. Il numero da contattare è 800.500.500

La tariffa 60 + come le altre prevede costi differenti per chi sceglie le opzioni di rinnovo su conto corrente o carta di credito (12€), su credito residuo (13 €) e in bolletta (9.90€). Poi per chi passa a TIM e mantiene il suo numero il costo di attivazione sarà di 3€, mentre per i clienti dell’operatore il prezzo per attivare l’offerta è di 19€.

Per chi attiva TIM 100% saranno inclusi anche altri 5GB ogni mese. Con questa promozione sarà inoltre attivata in automatico l’offerta TIM in Viaggio un piano tariffario con delle condizioni speciali da sfruttare durante i viaggi all’estero. In Usa ad esempio potrete chiamare spendendo 0.16 € al minuto con scatto alla risposta di 0.16€, sms a 0.16€ e avrete 50 MB a 3 € per navigare, oppure in Svizzera e nel Principato di Monaco le chiamate costeranno 0.23 € e saranno senza scatto alla risposta, gli sms 0.10 € e 500 MB di Internet a 3 €.

Queste le tariffe mobile che i nuovi clienti avranno la possibilità di attivare cambiando operatore e scegliendo TIM. In tutti i casi potrete richiedere la portabilità del vostro vecchio numero di telefono nel passaggio da un operatore all’altro.