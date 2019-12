Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di dicembre 2019

Passare a Kena Mobile potrebbe essere il migliore regalo che potete farvi. L’operatore ha deciso di rivedere la sua offerta eliminando costi di attivazione e per l’acquisto della SIM. Scopri le proposte del gestore low cost di Tim e i vantaggi per chi effettua la portabilità da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre

Kena Mobile per questo Natale scende “in guerra” nei confronti degli altri operatori di telefonia mobile. Non a caso nel suo nuovo spot compare il combattente polinesiano da cui prende il nome. Il provider low cost di Tim, nato dalle ceneri di Noverca, parte alla conquista di nuovi clienti con le sue tariffe dal costo esiguo ma ricche di servizi. Di seguito sono presentate nel dettaglio le migliori tariffe di Kena e i vantaggi di effettuare la portabilità del numero per chi arriva da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre:

Le migliori offerte per chi passa a Kena Mobile a dicembre

1. Kena Voce

Minuti illimitati per chiamare

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese ed è valida per chi attiva una nuova linea Kena o effettua la portabilità del numero da qualsiasi operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di una nuova SIM.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 50 MB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.

2. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di una nuova SIM. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB

ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

TISCALI

Welcome Italia

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 70 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.

Attiva Kena 5,99 Flash

3. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di nuova SIM.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 70 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.

Attiva Kena 13,99

Annunci Google

Esistono due differenti modalità per ritirare la propria SIM Kena ed entrambe prevedono di acquistarla o prenotarla online dall’area dedicata sul sito dell’operatore inserendo i propri dati anagrafici. L’utente ha sia la possibilità di riceverla direttamente a casa o di ritirarla personalmente in tabaccheria. Nel primo caso la SIM viene consegnata direttamente nella cassetta delle lettere entro 3-9 giorni dalla conferma di pagamento. Questo significa che non c’è la necessità di concordare un appuntamento con il corriere.

L’attivazione invece avviene tramite videochiamata guidata con un addetto dell’operatore. La procedura richiede pochi minuti (circa 10) e può essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 14. Non serve la prenotazione e si può scegliere l’orario che si preferisce.

Per ritirare la SIM in tabaccheria, invece, bisogna prima prenotare la scheda e poi scegliere il punto vendita convenzionato Banca 5 più vicino, avendo l’accortezza che abbia la disponibilità delle SIM. Per effettuare il ritiro bastano il QR Code ricevuto via email, un documento d’identità e il codice fiscale. Il pagamento può essere effettuato direttamente in loco nella modalità che si preferisce mentre l’attivazione si completerà automaticamente nell’arco di 24 ore. Per trovare la tabaccheria convenzionata Banca 5 più vicina si può utilizzare la mappa interattiva presente sul sito di Kena inserendo il proprio indirizzo.

I vantaggi di passare a Kena Mobile

Kena Mobile durante il periodo delle feste ha deciso di rivedere la sua offerta. Oggi sostanzialmente il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) propone una sola tariffa ma quello che cambia è il prezzo e chi può sottoscrivere la versione economica rispetto a quella aperta a tutti. Sia Kena 5,99 Flash che Kena 13,99 propongono minuti e SMS illimitati e 70 GB di traffico per navigare su Internet e accedere in mobilità alle proprie app e servizi online preferiti. Scompare invece la tariffa “di mezzo” da 8,99 euro al mese.

Kena 5,99 Flash però ha un costo di appena 5,99 euro ed è dedicata soprattutto i clienti di Iliad e di altri provider low cost minori. Questi hanno un vantaggio non da poco a sottoscrivere questa offerta. Giga 50, ovvero la tariffa principale dell’operatore francese, offre meno Gigabyte (50 contro 70 GB) e ha un costo mensile superiore (7,99 contro 5,99 euro al mese). Come ulteriore incentivo, l’azienda ha deciso di eliminare il costo per l’attivazione della promozione e l’acquisto della nuova SIM Kena.

Kena 13,99 è aperta a tutti, quindi può essere sottoscritta da chiunque a prescindere dall’operatore di provenienza. Questa è quindi la tariffa dedicata agli utenti che arrivano da Tim, Vodafone, Wind e Tre. A livello di servizi e di prezzo, la promozione è sostanzialmente in linea con le proposte più economiche dei maggiori operatori di telefonia mobile. Anche in questo caso non ci sono spese aggiuntive per l’attivazione e l’acquisto della nuova SIM.

Il primo vantaggio di passare a Kena è quello di poter usufruire di una rete efficiente, diffusa e stabile. L’azienda infatti per erogare i suoi servizi voce e Internet utilizza quelli della casa madre Tim. Il MVNO offre una copertura in 4G di 7.567 Comuni su 7.815 presenti in Italia, pari al 99% della popolazione. Il suo segnale in 3G raggiunge il 96% degli utenti e il 99,8% in 2G. La reattività della rete di Kena è inoltre bassissima, inferiore a 37,7 ms.

Il secondo vantaggio risiede nella struttura delle offerte di Kena. Il provider, come altri operatori low cost, ha deciso di puntare sulla massima trasparenza nei confronti dei clienti e l’assenza di costi nascosti. L’utente può decidere di disattivare il piano telefonico in ogni momento, senza il timore di penali o vincoli da rispettare. Le offerte inoltre si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese in modo da avere la certezza di sapere quando verrà scalato il credito necessario per continuare a chiamare, inviare SMS e navigare.

Le proposte di Kena integrano inoltre gratuitamente diversi servizi di base molto apprezzati dagli utenti come la modalità Hotspot, che permette di condividere il traffico dati incluso nel piano telefonico con altri dispositivi. In sostanza consente di trasformare lo smartphone in un modem Wi-Fi portatile. Lo Sai di Kena permette invece di non perdere nemmeno una chiamata senza alcun costo aggiuntivo. La Segreteria telefonica prevede l’utilizzo dei minuti inclusi nel piano e tutti i servizi a sovrapprezzo sono bloccati automaticamente per evitare spese inutili.

Per controllare il credito residuo, verificare i minuti e Gigabyte ancora disponibili e tutte le altre funzioni per la corretta gestione della linea si può invece fare affidamento sull’app gratuita My Kena, disponibile per iPhone e Android.

I contro di passare a Kena

L’unico neo nell’offerta di Kena è la velocità di navigazione. Iliad, Tim, Vodafone, Wind e Tre consentono ai propri clienti di accedere al web tramite la tecnologia 4G o 4G+ e 4.5G. Tim e Vodafone addirittura sono state le prime aziende a lanciare un’offerta commerciale dedicata al 5G. Wind e Tre dovrebbero fare lo stesso nel costo dei prossimi mesi grazie alla collaborazione con Fastweb per realizzare una rete condivisa dedicata. Gli utenti di questi operatori possono quindi navigare ad una velocità che va da un minimo di 100 Megabit al secondo fino a 1 Gigabit al secondo.

Kena invece dispone solamente della tecnologia 4G Basic e quindi consente di navigare ad una velocità massima di 30 Megabit al secondo in download e upload. Questo significa che quegli utenti che amano vedere film e serie TV in Ultra HD, ascoltare musica in alta qualità e giocare online potrebbero non goderne a pieno.

Inoltre, Kena come altri operatori low cost non dispone di offerte telefono incluso e quindi non permette ai suoi clienti di associare alle tariffe l’acquisto a rate di uno smartphone. Ad oggi solo Iliad e Fastweb, tra i MVNO, offrono tale possibilità. L’azienda francese, tra l’altro, solo per quanto riguarda gli iPhone di Apple.