Passa a ho Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di maggio 2021

ho. Mobile nel 2020 è stato eletto da Altroconsumo l’operatore di telefonia mobile con il tasso di soddisfazione dei clienti più alto in Italia. Chi passa a ho può scegliere tra tante tariffe convenienti e soprattutto trasparenti. L’operatore low cost di Vodafone ha infatti eliminato tutti gli elementi che in passato hanno minato la fiducia degli utenti come, ad esempio, la tariffazione a 28 giorni e l’accesso solo a pagamento ai servizi di base.

Passa a ho da Vodafone, Tim, WindTre e Iliad: le offerte di maggio

Le tariffe di ho. Mobile non prevedono vincoli di durata né costi nascosti. Chi passa a ho può quindi recedere dal contratto in ogni momento, senza dover pagare penali o spese per la disattivazione della linea, e anche utilizzare gratuitamente tutti i servizi di base che altri operatori propongono solo a pagamento. Le offerte si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese e l’operatore non richiede nemmeno la carta di credito o l’IBAN per aprire un nuovo ciclo mensile. L’utente ha piena libertà su quando ricaricare e con che modalità. ho. Mobile inoltre consente di provare gratuitamente il suo servizio per 30 giorni. Se non siete soddisfatti, potete richiedere il rimborso online con pochi click.

Per chi passa a ho da Iliad sono disponibili le seguenti tariffe:

1. ho. 6,99

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet (di cui 3,3 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per l’acquisto della SIM e 7 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. Attivazione e spedizione sono gratuite.

Attiva ho. 6,99 »

2. ho. 7,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet (di cui 4,4 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per attivazione e l’acquisto della SIM più 8 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita.

Attiva ho. 7,99 »

Entrambe le offerte di ho. sono convenienti per chi arriva da Iliad. La prima infatti rispetto a Giga 50 include un maggior quantitativo di Gigabyte a un prezzo inferiore (70 GB a 6,99 euro al mese contro 50 GB a 7,99 euro al mese). La seconda tariffa invece offre la stessa quantità di traffico dati di Giga 100 con una spesa ridotta di 2 euro al mese. L’unico lato negativo è la velocità di navigazione. La rete di ho. consente di arrivare al massimo a 30 Mbps in download e grazie alla tecnologia VoLTE si può navigare e chiamare contemporaneamente senza rumori di fondo. Tali performance permettono di accedere senza problemi a servizi digitali di base come la lettura delle email, chat, social network e lo streaming in qualità SD. La copertura è del 98% del territorio nazionale. Con Iliad invece si può godere di prestazioni nettamente superiori in 4G e 4G+ ma soprattutto in 5G (fino a 855 Mbps).

Per chi passa a ho da Vodafone, WindTre o Tim è invece disponibile:

3. ho. 13,99

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet (di cui 7,7 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e l’acquisto della SIM più 13 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita.

Annunci Google

Attiva ho. 12,99 »

Questa particolare tariffa ha un rapporto qualità prezzo superiore rispetto alle tariffe di Vodafone, WindTre e Tim a parità di servizi inclusi ma anche in questo caso la velocità di navigazione è inferiore. Per chi arriva da Vodafone bisogna poi considerare che il costo di attivazione è di 29,99 euro. ho. inoltre ad oggi non prevede offerte telefono incluso.

Per chi passa a ho e cerca un’offerta solo dati per navigare mobilità con chiavette Internet o modem Wi-Fi portatili su smartphone, tablet e PC è disponibile un’ulteriore tariffa aperta a tutti, a prescindere dall’operatore di provenienza:

4. ho. Solo dati

Per questa tariffa è possibile scegliere tra:

100 GB per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a 30 Mbps a 12,99 euro al mese

per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a a 200 GB per navigare in Internet (di cui 11 GB in roaming in Ue) fino a 60 Mbps a 19,99 euro al mese

Per entrambe è previsto un addebito di 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto della SIM oltre a una prima ricarica. La spedizione è gratuita. Le chiamate sono tariffate a 19 cent al minuto mentre ogni SMS costa 29 cent. Con entrambe le varianti si può poi ottenere uno sconto per l’acquisto di un dispositivo per la casa su Amazon.it:

Router Basic TL-MR6400 – Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro

– Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro Router Advanced Archer MR600 – Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro Mesh: Deco E4 (3-pack) per amplificare il segnale wireless: sconto di 20 euro

Tutte le offerte sopracitate includono anche l’app ho., disponibile gratuitamente per iOS e Android, con cui gestire e personalizzare la linea. La piattaforma con un tap sullo schermo dello smartphone permette di monitorare il consumo di traffico dati e voce, verificare il credito residuo, effettuare una ricarica online con la modalità di pagamento che si preferisce, gestire i messaggi in Segreteria e le deviazioni di chiamata, passare a un piano superiore o disattivare la linea.

L’operatore low cost blocca in automatico non solo i servizi a sovrapprezzo come oroscopi, suoneri, sfondi e news ma anche le chiamate verso numeri a pagamento (899 e 199) e la navigazione Internet quando si esauriscono i Gigabyte inclusi nell’offerta. L’utente ha comunque la possibilità di ripristinare la navigazione in ogni momento grazie al servizio Riparti, che permette di attivare un nuovo ciclo mensile sempre allo stesso prezzo. Per accedere al servizio basta accedere all’app ho. o all’Area Clienti sul sito del gestore. Il bottone Riparti comparirà nel momento in cui i Gigabyte stanno per esaurirsi e resterà accessibile fino a qualche ora prima dell’effettivo rinnovo dell’offerta. Per attivare un nuovo ciclo mensile è necessario disporre di credito sufficiente a coprire il costo del rinnovo anticipato. E’ importante ricordare che l’attivazione del servizio può portare al cambiamento del giorno del rinnovo dell’offerta, nel caso in cui si decisa di usufruirne in anticipo rispetto all’attuale scadenza mensile.

Chi passa a ho e necessita di assistenza può chiamare gratuitamente il 19.21.21 con il proprio numero ho. o l’800.688.788 da quello di un altro operatore. All’interno della sezione Supporto sul sito e l’app ho. sono invece disponibili una serie di guide e FAQ per la risoluzione dei problemi più comuni. Non solo, nella community ho.fficina potete scambiare opinioni ed esperienze con gli altri clienti dell’operatore e ottenere assistenza da parte di esperti.

L’operatore vi incentiva a muovervi con l’iniziativa ho. Più Passi che Giga. Ogni 10.000 passi raggiunti dall’utente si riceverà un 1 GigaPasso. Se il computo dei chilometri percorsi supererà quello dei Gigabyte consumati nel mese si vincerà la sfida.

Passa a ho: come acquistare le offerte e attivazione

Le offerte dell’operatore low cost possono essere acquistate comodamente sul sito o presso uno degli oltre 3.000 punti vendita sparsi per l’Italia. Per trovare quello più vicino a voi potete utilizzare l’apposita mappa disponibile nella sezione sul portale di ho. Scegliendo la modalità online, basta cliccare sul tasto Attiva in corrispondenza della tariffa desiderata e inserire i dati richiesti. La SIM vi verrà consegnata direttamente nella cassetta della posta, quindi senza la necessità di dover aspettare a casa o firmare alla consegna. Per l’attivazione è necessario effettuare un video selfie tramite l’app ho. in cui sono presenti il volto dell’intestatario della SIM e un documento d’identità in corso di validità. Questa operazione è necessaria per la verifica dell’identità.

In alternativa è possibile effettuare personalmente il ritiro della SIM presso una delle edicole convenzionate. In questo caso è possibile pagare anche in contanti. Le ricariche si possono invece acquistare presso tabaccherie, ricevitorie e bar collegati alla rete di Lottomatica Italia Servizi, nei punti vendita SisalPay abilitati e nelle edicole della rete M-Dis Distribuzione abilitate.