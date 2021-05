Scegliendo le migliori offerte luce e gas di maggio 2021 è possibile dare un taglio netto alle bollette ed arrivare a risparmiare, rispetto al mercato tutelato, diverse centinaia di euro nel corso di un anno. Per individuare le migliori tariffe disponibili in questo momento è possibile fare riferimento alla comparazione online. Ecco come scegliere le tariffe più vantaggiose per risparmiare sulle bollette di luce e gas.

Il mese di maggio 2021 è il momento giusto per attivare le migliori offerte luce e gas e ottenere un notevole risparmio sulla bolletta. Le soluzioni disponibili sul mercato libero possono garantire un risparmio notevole, a condizione che il cliente scelga con attenzione l’offerta più adatta ai propri consumi. La scelta dell’offerta può avvenire tramite il comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche su smartphone grazie all’App di SOStariffe.it.

Il funzionamento della comparazione è davvero semplice. L’utente può inserire una stima del proprio consumo annuo di energia. Tale dato può essere ricavato da una precedente bolletta inviata dall’attuale fornitore oppure può essere stimato grazie al tool di calcolo integrato nel comparatore. In alternativa, è possibile caricare una bolletta in formato digitale per sottoporla all’analisi, gratuita e senza impegno, di un consulente di SOStariffe.it che potrà poi individuare le tariffe più vantaggiose da attivare.

Per sfruttare la comparazione online è possibile cliccare sul link qui di sotto:

Scopri qui le migliori offerte luce e gas »

Per approfondire la questione e verificare la convenienza delle migliori offerte luce e gas di maggio 2021, di seguito andremo ad elencare alcune delle tariffe più convenienti. Per poter individuare tali tariffe andiamo a definire il proprio di “cliente tipo” seguente:

consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica con il 50% dei consumi in F1 e il 50% suddiviso equamente tra F2 ed F3 e con potenza impegnata di 3 KW

di energia elettrica con il 50% dei consumi in F1 e il 50% suddiviso equamente tra F2 ed F3 e con potenza impegnata di 3 KW consumo annuo di 1400 Smc di gas naturale con una fornitura attiva a Milano

Con le condizioni attuali del mercato tutelato, il “cliente tipo” che resta in regime di Maggior Tutela registrerebbe una spesa annuale di 505 euro per l’energia elettrica e 1025 euro per il gas naturale. Con le migliori tariffe di maggio 2021, invece, è possibile risparmiare fino a 125 euro per sulla luce e 160 euro sul gas. Complessivamente, quindi, il risparmio annuale potrà arrivare a 285 euro.

Ecco quali sono le tariffe più convenienti per il “cliente tipo” che punta a passare alle migliori soluzioni del mercato libero del mese di maggio 2021 per massimizzare il risparmio in bolletta.

Le migliori offerte luce di maggio 2021

Considerando il profilo di “cliente tipo” indicato nell’introduzione, con la comparazione online è possibile individuare, facilmente, le tre tariffe più vantaggiose del mese di maggio. La prima soluzione che proponiamo è Luce Extra Web di Illumia. Si tratta di una tariffa monoraria caratterizzata da un prezzo bloccato della componente energia della bolletta per i primi 12 mesi di fornitura.

Durante tutto il periodo promozionale, il fornitore non può modificare il prezzo. In questo modo, il cliente avrà la certezza di poter contare su di una protezione elevata contro i possibili rincari tariffari del mercato energetico. Il prezzo dell’energia elettrica, fisso e bloccato per 12 mesi, sarà di 0,05 €/kWh.

A rendere ancora più conveniente l’offerta di Illumia, inoltre, ci sono una serie di vantaggi aggiuntivi. Chi sceglie Illumia, infatti, potrà beneficiare di un’altra promozione. Per tutti i nuovi clienti che attivano la tariffa entro il prossimo 10 maggio ci sarà la possibilità di sfruttare i primi 120 kWh di energia al mese in modo gratuito. In sostanza, una parte dell’energia consumata non concorrerà all’aumento della bolletta e sarà utilizzabile in modo completamente gratis.

Da notare, inoltre, che l’offerta di Illumia consente ai clienti di utilizzare energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili certificate. Questa soluzione, disponibile senza alcun costo extra per i clienti, consente di azzerare l’impatto sull’ambiente dell’energia elettrica utilizzata rendendo sostenibile l’utilizzo dell’energia in casa. Illumia, a differenza di diversi altri fornitori, non richiede alcun costo aggiuntivo per utilizzare l’energia elettrica “verde”.

Il “cliente tipo” che attiva la tariffa di Illumia registrerà una spesa annuale di circa 460 euro. Rispetto al mercato tutelato, quindi, si registrerà un risparmio annuale stimato di circa 125 euro. La nuova tariffa Luce Extra Web di Illumia è attivabile da tutti i nuovi clienti con una semplice procedura online. Per richiedere l’attivazione è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Attiva Luce Extra Web di Illumia »

Tra le migliori offerte luce del mese di maggio 2021 troviamo anche ZeroVentiquattro Luce di Pulsee. L’offerta in questione include diversi vantaggi per il cliente. Si tratta, infatti, di una tariffa monoraria con prezzo bloccato per i primi 12 mesi. Il prezzo della componente energia della bolletta è pari a 0,075 €/Kwh. Tale prezzo, però, viene scontato del 60%, riducendosi fino a 0,03 €/kWh semplicemente inserendo il codice SOSL60 al momento della sottoscrizione online dell’offerta.

Da notare, inoltre, che Pulsee consente di personalizzare l’offerta per i clienti che vogliono puntare sulla sostenibilità ambientale. Con l’opzione My Green Energy, ad esempio, è possibile adottare un impianto di produzione di energia rinnovabile. In questo modo, il cliente avrà la certezza che l’energia utilizzata in casa verrà prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili certificate. Il costo dell’opzione è di 1 euro al mese.

C’è un’altra opzione pensata per rendere sostenibile, dal punto di vista ambientale, il proprio stile di vita. Si tratta di Zero Carbon Footprint. Tale opzione ha un costo di 1 euro al mese e permette a Pulsee di acquistare, per il suo cliente, dei certificazioni di riduzione delle emissioni finanziando progetti europei per lo sviluppo sostenibile, come la costruzione di impianti ecologici o di pale eoliche.

Attivando l’offerta di Pulsee, il cliente tipo registrerà una spesa annuale di circa 467 euro con un risparmio annuale di circa 117 euro rispetto al mercato tutelato. Per attivare e personalizzare l’offerta di Pulsee è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online qui di sotto:

Attiva ZeroVentiquattro Luce di Pulsee »

Una terza tariffa luce da prendere in considerazione arriva da Engie. Il fornitore propone la tariffa Energia 3.0 Light. Si tratta di una tariffa altamente personalizzabile che può essere attivata sia in versione monoraria che in versione trioraria, in base alle esigenze del cliente. In linea di massima, chi concentra i consumi nelle ore serali e nei week end dovrà preferire la versione trioraria mentre in tutte le altre situazioni sarà la monoraria la più conveniente.

L’offerta di Engie è disponibile sia con prezzo bloccato per 12 mesi che con prezzo bloccato per 24 mesi. La soluzione che consigliamo in questo caso è quella con prezzo bloccato per 24 mesi che presenta un prezzo dell’energia di 0,043 €/kWh per la versione monoraria. Per la versione trioraria, invece, i prezzi sono 0,0485 €/kWh (F1), 0,0475 €/kWh (F2) e 0,0335 €/kWh (F3). Questa soluzione, grazie al prezzo bloccato per due anni, garantire un’elevata protezione contro i rincari tariffari futuri del mercato energetico.

Con quest’offerta di Engie, il “cliente tipo” registrerà una spesa annuale di circa 520 euro con un risparmio di circa 65 euro rispetto al mercato tutelato. Energia 3.0 Light di Engie è attivabile direttamente online:

Attiva Energia 3.0 Light di Engie »

Le migliori offerte gas di maggio 2021

Per quanto riguarda la fornitura di gas naturale, il “cliente tipo” individuato nell’introduzione può valutare l’attivazione di diverse tariffe in grado di abbattere i costi della bolletta rispetto al mercato tutelato. Un primo esempio arriva da Tate Gas. L’offerta proposta è a prezzo variabile in base all’indice Punto di Scambio virtuale.

Si tratta, quindi, di un’offerta che consente di accedere al prezzo all’ingrosso del gas naturale con la possibilità di beneficiare di un taglio immediato dei costi. Per l’accesso al prezzo all’ingrosso è previsto un canone mensile di 2,85 euro. Da notare, inoltre, che chi sceglie Tate Gas tramite SOStariffe.it, sfruttando il link qui di sotto, beneficerà di uno sconto aggiuntivo di 36 euro in bolletta.

Il “cliente tipo” che attiva l’offerta di Tate registrerà una spesa annuale di circa 865 euro con un risparmio annuale di 160 euro rispetto al mercato tutelato. Per attivare Tate Gas è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva Tate Gas »

Un’altra ottima offerta gas disponibile in questo momento per dare un taglio alle bollette è ZeroVentiquattro Gas di Pulsee. A differenza dell’offerta precedente, in questo caso ci troviamo di fronte ad una tariffa a prezzo bloccato per 12 mesi che garantisce una protezione di lunga durata contro i possibili rincari tariffari che potrebbero caratterizzare in futuro il mercato energetico.

Con ZeroVentiquattro Gas di Pulsee, il prezzo del gas naturale sarà pari a 0,258 €/Smc. Inserendo il codice SOSG45 al momento dell’attivazione online, però, verrà applicato uno sconto del 45% su tale prezzo che, per il primo anno, sarà pari a circa 0,14 €/Smc garantendo un notevole taglio alle spese. Il cliente tipo che attiva l’offerta di Pulsee registrerà una spesa annuale di 920 euro con un risparmio annuale di circa 105 euro.

Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Attiva ZeroVentiquattro Gas di Pulsee »