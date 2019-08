Passa a Ho Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di agosto 2019

ho. Mobile è, senza dubbio, uno degli operatori virtuali più interessanti, in assoluto, del mercato di telefonia mobile ed in oltre un anno di presenza sul mercato è riuscito a raccogliere un gran numero di clienti grazie alle sue offerte particolarmente convenienti. Ecco quali sono le migliori offerte per passare ad ho. Mobile da Vodafone, TIM, Wind, Tre e Iliad del mese di agosto 2019 e come fare ad attivarle.

Chi è in cerca di una nuova offerta per il proprio smartphone può valutare, con estrema attenzione, di passare ad ho. Mobile, uno degli operatori virtuali più importanti di tutto il mercato di telefonia mobile italiano. Il provider utilizza la rete Vodafone per l’erogazione dei suoi servizi e garantisce, quindi, una copertura eccellente del territorio nazionale, sia per quanto riguarda i servizi voce che per Internet in mobilità.

A differenza di quanto avviene, solitamente, con le offerte di telefonia mobile, che presentano un costo collegato ai bonus inclusi nella tariffa, ho. Mobile include in listino una singola tariffa che viene proposta ad un prezzo differente a seconda dell’operatore di provenienza. Si tratta di una soluzione molto particolare che, in ogni caso, garantisce la possibilità di ottenere un risparmio considerevole.

Ricordiamo, inoltre, che ho. Mobile punta tantissimo sulla chiarezza della sua offerta (già in passato il provider ha utilizzato lo slogan “ho. tutto chiaro” per evidenziare questa scelta) eliminando qualsiasi tipo di costo nascosto e, quindi, andando ad includere tutti i servizi all’interno del canone mensile della propria tariffa, semplificando al massimo la vita degli utenti che non dovranno temere addebiti strani correlati all’attivazione di servizi non richiesti.

Chi vuole passare ad ho. Mobile ad agosto 2019 può scegliere tra tre differenti opzioni:

ho. 12,99: disponibile per chi passa ad ho. da TIM, Vodafone, Wind e Tre;

ho. 8,99: disponibile per chi passa ad ho. da Kena Mobile e Daily Telecom oltre che per chi vuole attivare un nuovo numero;

ho. 5,99 (limited edition valida sino al 19 di agosto): disponibile per chi passa ad ho. da Iliad o da un operatore virtuale;

Vediamo, qui di seguito, quali sono, nel dettaglio, le migliori offerte passa ad ho. Mobile di agosto 2019.

ho 12,99

La prima offerta disponibile nel listino di ho. si chiama ho. 12,99. Questa tariffa è disponibile solo per chi passa ad ho. Mobile da TIM, Vodafone, Wind e Tre. Scegliendo questa tariffa, il cliente avrà a disposizione minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e ben 50 GB di traffico dati ogni mese.

Da notare che la connessione ad Internet avviene sotto rete “4G Basic”. A differenza del 4G tradizionale, il “4G Basic” di ho. presenta una velocità limitata a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload, garantendo comunque una buona velocità di connessione e, soprattutto, un’eccellente copertura grazie alla rete Vodafone che l’operatore virtuale utilizza per l’erogazione dei suoi servizi.

Attivando ho. 12,99, inoltre, sarà possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti in roaming in Unione Europea. Per navigare, come previsto dalla normativa vigente, si avranno a disposizione 4,8 GB di traffico dati ogni mese. Terminato il bundle disponibile in roaming, la connessione continuerà “a consumo”. Quando si è all’estero, in Paesi extra UE, vengono applicate le tariffe “a consumo” previste dal listino dell’operatore.

Come suggerisce anche il nome, l’offerta in questione presenta un costo periodico di 12,99 Euro al mese. Da notare che è previsto un contributo di attivazione di 9,99 Euro (per chi passa da Wind, Tre o TIM) oppure di 29,99 Euro (per chi passa da Vodafone) da corrispondere, al momento della richiesta di attivazione, insieme alla prima ricarica obbligatoria di 13 Euro, necessaria per il pagamento del primo mese.

Nel canone mensile sono inclusi tutti i servizi accessori (SMS ho. chiamato, 42121 per credito residuo, avviso di chiamata, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata, app per la gestione dell’offerta) e non sono previsti costi extra di qualsiasi tipo. Da notare, inoltre, che i servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie, sms bancari sono bloccati così come sono bloccate tutte le chiamate verso i numeri a pagamento come 199 e 899. Il cliente può decidere di attivare tali servizi direttamente dall’applicazione di ho scaricabile gratuitamente per smartphone Android e per dispositivi iOS.

L’offerta di ho. non include vincoli di permanenza. Il cliente potrà scegliere di cambiare operatore in qualsiasi momento e senza dover fare i conti con costi aggiuntivi. L’addebito del costo mensile dell’offerta, inoltre, avviene su credito residuo e, quindi, non c’è bisogno di utilizzare il proprio conto corrente o la carta di credito per attivare questa tariffa.

ho. 8,99

La gamma di offerte ho. di agosto 2019 comprende anche ho. 8,99. Come sottolineato in precedenza, questa tariffa presenta le stesse caratteristiche della tariffa vista in precedenza (ho. 12,99) ma si differenzia per il prezzo mensile. Anche in questo caso, quindi, il cliente avrà a disposizione minuti ed SMS illimitati oltre a 50 GB di traffico dati in 4G Basic (velocità limitata a 30 Mbps) e 4,8 GB in roaming in UE.

Il costo periodico di quest’offerta, infatti, è pari a 8,99 Euro al mese. Anche in questo caso è previsto un contributo di attivazione una tantum di 9,99 Euro, da corrispondere al momento della richiesta di attivazione insieme alla prima ricarica, necessaria per il pagamento del primo mese, pari a 9 Euro. A differenza dell’offerta precedenza, ho. 8,99 è attivabile esclusivamente da chi passa ad ho. da Kena Mobile e Daily Telecom e da chi richiede l’attivazione di un nuovo numero di telefono.

Come prima, nel canone mensile dell’offerta sono inclusi tutti i servizi aggiuntivi disponibili per i clienti ho. Mobile e tutti i servizi a sovrapprezzo, compreso le chiamate verso i numeri “speciali”, sono bloccati di default dall’operatore e il cliente sarà tenuto a richiederne l’attivazione in modo esplicito per poter utilizzarli.

Anche in questo caso, inoltre, non sono previsti vincoli di permanenza o penali in caso di recesso ed il rinnovo dell’offerta avviene con addebito del costo mensile su credito residuo. Il cliente, quindi, ha la possibilità di effettuare una semplice ricarica del credito per assicurarsi di avere fondi a sufficienza per il successivo rinnovo mensile.

Cliccando sul box qui di sotto è possibile avviare la procedura di attivazione dell’offerta.

ho. 5,99

L’offerta più conveniente di agosto 2019 per chi vuole passare ad ho. Mobile è rappresentata dalla “limited edition” ho. 5,99. Questa tariffa è attivabile esclusivamente sino al prossimo 19 di agosto e garantisce uno sconto extra rispetto alla tariffa attivabile il mese scorso. Al momento, non ci sono informazioni in merito a cosa accadrà dopo il 19 agosto. In precedenza, ho. Mobile proponeva questa tariffa ad un prezzo più alto (6,99 Euro al mese). Chi è interessato ad attivare quest’offerta, quindi, farà bene a sbrigarsi.

Anche in questo caso, chi passa ad ho. e richiede l’attivazione di quest’offerta potrà contare su minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G Basic (velocità limitata a 30 Mbps) di cui 4,8 GB utilizzabili anche in roaming gratuito in UE. Il costo periodico dell’offerta è di 5,99 Euro al mese a cui va a sommarsi un contributo di attivazione di 9,99 Euro da versare solo al momento della richiesta di attivazione della tariffa.

ho. 5,99 è una tariffa speciale, come detto disponibile solo sino al prossimo 19 di agosto, che può essere attivato da una cerchia specifica di utenti. Questa tariffa, infatti, è disponibile solo per chi passa ad ho. Mobile da Iliad o da un operatore virtuale. L’elenco completo dei provider virtuali compatibili con l’attivazione di quest’offerta è presente sul sito di ho. Mobile. In quest’elenco compaiono tutti i principali virtuali presenti sul mercato di telefonia mobile italiano, a partire da PosteMobile e Fastweb.

Anche in questo caso, nel canone mensile sono inclusi tutti i servizi aggiuntivi mentre qualsiasi servizio a sovrapprezzo è bloccato di default. Non sono presenti vincoli di permanenza e l’addebito del costo mensile avviene su credito mensile e non su di un sistema di pagamento automatico.

Per attivare ho. 5,99, una delle migliori tariffe del mercato di telefonia mobile di agosto 2019, è possibile cliccare sul box qui di sotto. Come detto, il termine ultimo per la sottoscrizione dell’offerta è fissato nel 19 di agosto.

Come attivare una delle offerte ho. Mobile

Attivare le offerte ho. Mobile ad agosto 2019 è molto semplice. Anche se si è in vacanza, infatti, sarà possibile richiedere l’attivazione online dell’offerta in modo molto semplice. Dopo aver individuato l’offerta ho. Mobile da attivare, basterà cliccare sul box della tariffa che trovate qui di sopra, alla fine del paragrafo dell’offerta a cui fa riferimento.

Dopo aver cliccato su tale box, si verrà reindirizzato al sito ufficiale di ho. Mobile da cui sarà possibile procedere con la richiesta di attivazione online, in modo veloce e sicuro. Per procedere con l’attivazione dell’offerta sarà sufficiente cliccare sul tasto “Acquista” e seguire l’iter di sottoscrizione che verrà proposto al cliente. L’intera procedura richiederà al massimo un paio di minuti.

Le opzioni a disposizione dell’utente che vuole passare ad ho. Mobile sono due. In primo luogo, è possibile scegliere l’opzione “Acquisto online e ricevo a casa”. Con quest’operazione, la nuova SIM ho. verrà spedita direttamente all’indirizzo indicato nel form di sottoscrizione dell’offerta. Da notare che la spedizione è gratuita. Qualsiasi offerta ho. prevede esclusivamente un contributo di attivazione, pari nella maggior parte dei casi a 9,99 Euro, che comprende anche il costo della SIM.

Per chi sceglie quest’opzione, l’attivazione della SIM avviene tramite una videochiamata guidata. Tutta la procedura viene spiegata, passo passo ed in modo molto chiaro, direttamente dal sito ufficiale dell’operatore. E’ importante sottolineare che l’iter di attivazione online così come il procedimento con videochiamata guidata è davvero molto semplice. Basterà scaricare l’app ufficiale dell’operatore e seguire tutti i passaggi indicati.

In alternativa, chi è interessato a passare ad ho. Mobile potrà optare per l’opzione “Ritiro e pago in edicola”. Scegliendo questa voce sarà necessario inserire un indirizzo di riferimento per permettere al sistema di individuare i punti di ritiro più vicini alla posizione dell’utente. Dopo aver individuato il punto più vicino alla propria posizione, basterà cliccare su “Avanti” e completare la procedura per la prenotazione del ritiro della SIM nell’edicola selezionata.

A supportare questa soluzione d’acquisto dell’offerta c’è una rete di punti di ritiro che, ad oggi, conta oltre 3 mila esercizi commerciali convenzionati. Il cliente, quindi, non avrà difficoltà ad individuare un punto di ritiro vicino alla propria posizione. Il pagamento iniziale (costo del primo mese + costo della SIM + contributo di attivazione), che cambia a seconda dell’offerta selezionata, potrà essere completato direttamente in edicola, al momento del ritiro.

Perché scegliere di passare ad ho. Mobile ad agosto 2019?

Ad agosto 2019, le offerte ho. Mobile rappresentano una delle soluzioni più interessanti per chi vuole ridurre al minimo i costi per utilizzare il proprio smartphone e, nello stesso tempo, non vuole rinunciare alla possibilità di attivare una tariffa con un ricco bundle dati (50 GB al mese sono un quantitativo più che sufficiente per la maggior parte degli utenti).

Il costo dell’offerta limited edition ho. 5,99 è davvero super conveniente. Come evidenziato dal comparatore di SosTariffe.it per offerte telefonia mobile, si tratta di una delle offerte migliori, in assoluto, del mese di agosto. Anche le offerte ho. 8,99 e ho. 12,99 sono particolarmente convenienti, soprattutto in relazione ai costi delle offerte degli operatori compatibili con queste offerte.

Se poi si ha la necessità di attivare un nuovo numero di telefono, scegliere ho. 8,99 è, senza dubbio, una delle opzioni migliori in assoluto e garantisce la possibilità di attivare un’offerta davvero ottima ad un prezzo contenuto anche senza poter sfruttare i vantaggi che, solitamente, i provider riservano a chi richiede la portabilità del numero da un altro operatore.

Un altro fattore da considerare per passare ad ho. Mobile è rappresentato dall’assenza di costi nascosti e dalla possibilità di poter contare su tutti i servizi aggiuntivi già inclusi nel canone mensile dell’offerta. Si tratta di elementi abbastanza rari nel settore di telefonia mobile che rappresentano un plus importante per chi passa ad ho.

Da notar,e inoltre, che ho. Mobile offre un’elevata flessibilità di utilizzo ai suoi clienti grazie alla possibilità di far ripartire un nuovo ciclo mensile prima della scadenza naturale. Se, ad esempio, la tariffa si rinnova il 30 del mese e l’utente ha già terminato i GB al 18, ci sarà la possibilità di anticipare il rinnovo dell’offerta, senza costi aggiuntivi.