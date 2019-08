Migliori offerte Adsl ad Agosto 2019

Le principali offerte degli operatori per attivare i servizi ADSL a 20 Mega con i dettagli sui costi di installazione e servizi aggiuntivi. Spesso con 2 € in più si può abbinare il piano internet casa a quello con traffico voce illimitato

I mesi estivi sono quelli giusti per ottenere un risparmio nel passaggio da un vecchio ad un nuovo operatore per i servizi di internet casa. Un recente studio di SosTariffe.it ha calcolato che l’infedeltà al provider può far risparmiare fino a 100 € l’anno.

La differenza di prezzo tra le offerte sottoscritte dagli utenti da 4 anni e di coloro che erano stati infedeli al provider è cresciuta tra giugno, luglio e agosto del 2018. Ad agosto 2018 chi ha cambiato operatore ha sottoscritto contratti internet da 20.20 € al mese, mentre il prezzo per i clienti rimasti con la stessa società per 4 anni si aggiravano intorno ai 30 € al mese.

Se siete in cerca di risparmio quindi questo potrebbe essere il mese in cui valutare le diverse offerte del mercato. Usate il comparatore di SosTariffe.it per confrontare in pochi clic tutte le proposte degli operatori e avere in pochi minuti il quadro della situazione costi e servizi reso in uno schema semplice e comprensibile. I dati da inserire sono veramente pochi, il comune, il tipo di connessione richiesta e se si vuole una tariffa tutto incluso o a consumo, oppure con il prezzo del modem compreso nel canone.

Confronta le promo ADSL più convenienti »

Le 5 migliori offerte ADSL

Le tariffe hanno tutte una doppia proposta flat o a consumo, spesso la differenza tra una proposta solo internet e internet + telefono è di pochi €, come nel caso di Vodafone . Altri come Wind o Tim arrivano anche fino a 5 € per includere il traffico voce illimitato al pacchetto ADSL a 20 Mega. Ecco le migliori promozioni di Agosto.

1.Internet 20 di Wind a 26.98 € al mese

L’offerta ADSL a 20 Mega di Wind propone un piano abbinato internet + telefono. Il prezzo è bloccato e comprende:

l’installazione

l’attivazione del servizio

l’assistenza

la consegna del modem Plug & Play

100 GB da usare con i cellulari Wind

Le chiamate verso i fissi e i cellulari avranno un costo di 0.23 €. A questa offerta è abbinabile anche una sim che con un abbonamento mensile di 7.99€ darà agli utenti chiamate illimitate e 150 GB per navigare in rete.

Pagando 31.98 € al mese si può attivare la versione Unlimited di questa promozione che include anche il traffico voce illimitato.

Attiva Internet 20 »

2. Internet Unlimited di Vodafone a 27.90 €

L’offerta base di Vodafone ha un costo di 20.90 € al mese, ad alzare il prezzo è l’aggiunta delle rate per la Vodafone Ready. Cos’è Vodafone Ready? È un servizio aggiuntivo, nel caso specifico è una soluzione che vi permette di ricevere un modem Vodafone e l’assistenza dell’operatore. Tutto ciò però ha un costo di 288 € ed ecco spiegato il significato aumento dal prezzo di 20.90 € ai 27.90 € segnalati.

Il costo di questa promozione e di attivazione del servizio sarà di 27.90 € euro al mese per i primi 4 anni. Dopo i primi 2 anni l’offerta scenderà a 26.90€ al mese e dopo i 48 mesi vincolati arriverà al prezzo di 20.90 € mensile.

Disponibile anche nella versione Unlimited con chiamate illimitate. In questo caso il prezzo sale a 32.90€ al mese e con il canone bloccato per 4 anni. Tra le clausole del contratto c’è la possibilità di includere nel prezzo la Vodafone Ready (con assistenza e Modem Vodafone Station con Giga Wi Fi inclusi. Senza la sottoscrizione di Vodafone Ready il costo dell’offerta è di 31.90 €.

Inoltre per chi ha attiva un’offerta Vodafone Mobile è previsto uno sconto ulteriore sul prezzo. Viene incluso anche un buon da 50 € per prenotare un volo andata e ritorno e un hotel su Volagratis.com

Scopri Internet Unlimited »

3. Eolo Easy a 24.90 €

Si tratta di una promozione Eolo per l’attivazione del servizio ADSL di Eolo con il router Eolo Fritz! Wi-Fi incluso nel prezzo (o con un contributo di 2 € al mese per chi desidera la versione evoluta). Nell’offerta chiamate a cellulari e numeri fissi sono compresi nel canone mensile, così come la consegna del modem.

Tra i benefit speciali inclusi c’è la possibilità di avere un’antenna in comodato d’uso per tutto il periodo del contratto con Eolo. La massima velocità di download garantita è di 30 Mega (in genere le altre offerte arrivano solo fino a 20 Mega).

Nei costi extra invece ci sono 5€ al mese per 24 mesi per l’installazione e se si richiede l’installazione rapida (entro 5 giorni dalla domanda) si pagano 2€ in più al mese sempre per 2 anni. Anche l’opzione Eolo rete sicura ha un costo aggiuntivo di 2 € al mese e permette di impostare il controllo genitori sulla propria linea.

Attiva Eolo Easy »

4. Fastweb casa da 29.95€ al mese

Questa tariffa ADSL a 20 Mega di Fastweb è a prezzo fisso. E se si è clienti Fastweb mobile il costo resterà bloccato per sempre. I clienti Eni gas e luce invece potranno contare su costi ridotti per 2 anni, l’abbonamento per loro sarà di 24.95€ al mese.

L’offerta è attivabile entro il 4 giugno. Sono inclusi nel prezzo:

il modem FASTgate

Compreso nella promozione un Digital Gift: dopo l’attivazione, entro 30 giorni, potrete richiedere uno dei servizi Digital disponibili (gaming o abbonamenti digitali ai maggiori quotidiani), gratis per 3 mesi, oppure un buono Chili Cinema da 30€.

E tutte le promozioni Fastweb consentono di accedere possibilità di accedere a WOW FI, la rete Wi-Fi di Fastweb che vi permette, con più un milione di punti di accesso in Italia, di navigare gratis in Wi-Fi anche fuori casa.

In caso di disattivazione il costo sarà pari a 29.95€

Chiamate internazionali, verso oltre 50 destinazioni estere, a 0.05 € al minuto

Scopri Fastweb Casa »

5. Tim Super ADSL a 35 €

La super ADSL di TIM promette una navigazione fino a 20 Mega. Sono inclusi nel prezzo l’attivazione, il modem, TimVision, uno dei servizi extra tra Smart Home (il primo mese in promozione a 5 € al mese), TimVision Plus, Assistenza e Voce. Se si sceglie uno di questi servizi aggiuntivi sarà gratuito per il primo mese, poi costerà 5 € mensili.

Il modem gratuito abbinato a questa offerta è Smart Modem, un prodotto adatto per ADSL e FTTC fino a 100 Mbit/s. Ha 4 porte Gigabit Ethernet e 1 porta WAN, può gestire due linee telefoniche e ha 2 porte USB. Oppure si può optare per il modello Fritz! Box 7590 che però prevede il pagamento di un contributo iniziale di 29 € e poi rate da 5€ al mese per 4 anni.

Se si recede il contratto prima di un anno si dovrà pagare il contributo per l’attivazione, 30 €. Se invece si richiede il passaggio ad un altro operatore la spesa sarà di 5 €.

Incluso anche l’abbonamento a Tim Vision, la televisione di Tim. E poi si potrà scegliere tra uno dei seguenti servizi extra:

Safe Web Plus: navigazione sicura (anti-phishing e malware) e parental control

Smart Home: 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio con servizio di assistenza e manutenzione incluso

Chiamate senza limiti nazionali

Assistenza tecnica telefonica: fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese)

TIMVISION Plus contenuti in HD. L’offerta prevede anche la funzione multistreaming, assenza di interruzioni pubblicitarie, modalità offline e la possibilità di accedere ai contenuti senza consumare i GB.

Se attivate solo un servizio è gratuito, mentre se ve ne interessa più di uno potete richiederlo pagando 5€ al mese.

Se si dovesse scegliere l’opzione voce è bene sapere che per tutte le offerte Tim a traffico illimitato l’utilizzo è soggetto alle condizioni di uso lecito e corretto. I parametri da rispettare sono:

traffico giornaliero uscente non superiore a 300 minuti

traffico mensile uscente non superiore a 1500 minuti

Tra gli altri extra abbinabili a questa promozione si potrà anche attivare un’offerta per il mobile da 15 € al mese che prevede:

Chiamate e sms illimitati



20 GB di traffico Internet



Se si scelgono le opzioni Tim 100% e Tim Ricarica Automatica si ottengono altri 15 GB.

Attiva Tim Super ADSL »