Passa a ho per avere minuti illimitati e fino a 180 GB a meno di 9 euro al mese. Si possono provare le offerte per 30 giorni e poi eventualmente chiedere il rimborso

ho. mobile è tra i più conosciuti operatori di telefonia mobile in Italia grazie alle sue offerte low cost, la massima trasparenza nei confronti del cliente e un’attenzione particolare ai suoi interessi e necessità. Chi passa a ho può provare le tariffe dell’operatore per 30 giorni prima di decidere se diventare definitivamente suo cliente. Con Soddisfatti ho. Rimborsati passato un mese si può infatti scegliere di continuare con il gestore o richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online e con appena due click.

Chi passa a ho può scegliere tra tante tariffe diverse, tutte senza vincoli e costi nascosti. La quantità di Gigabyte resterà la stessa per tutta la durata contrattuale. L’operatore inoltre non richiede nemmeno IBAN o carta di credito per il rinnovo del piano, che per una maggiore trasparenza avviene sempre nello stesso giorno del mese. L’operatore poi blocca in automatico l’attivazione di servizi a sovrapprezzo come oroscopi, sfondi, suonerie, news, musica e altro e le telefonate verso numeri a pagamento come 899 e 199.

Passa a ho: le offerte di gennaio 2022

Chi passa a ho può trovare tante tariffe diverse per navigae fino a 30 Mbps in download e upload in 4G sul 99% del territorio italiano. La rete dell’operatore integra la tecnologia VoLTE, che permette di chiamare, navigare su Internet e utilizzare le app anche in contemporanea. Le chiamate sono senza rumori di fondo e con una qualità dell’audio in alta definizione in ogni circostanza.

Chi passa a ho ed esaurisce il traffico dati incluso nel piano vedrà bloccarsi in automatico la connessione Internet per evitare spese superflue. E’ possibile ripristinare il collegamento in ogni momento attivando il servizio Riparti dall’Area Personale sul sito o dall’app ho. La funzione infatti consente di aprire un nuovo ciclo mensile allo stesso prezzo. L’apposito bottone compare quando il traffico si sta per esaurire e si può cliccarlo fino a poche ore prima che l’offerta si rinnovi. Attenzione però, utilizzare Riparti può comportare la modifica della scadenza del piano. Se questo si rinnova il 30 del mese ma si attiva il servizio il 15 da quel momento in poi la promozione si rinnoverà sempre il 15 del mese.

Chi passa a ho può quindi sceglie tra:

1. ho. 8,99

Minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare in Internet (di cui 5,9 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per attivazione e l’acquisto della SIM più 9 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Postemobile

Coop Voce

Fastweb

Lycamobile

UnoMobile

Tiscali

Digi Mobil

Rabona Mobile

Optima

Noitel

NT Mobile

Digitel

Spusu

Welcom Italia

Withu

2. ho. 7,99

Minuti e SMS illimitati

120 GB per navigare in Internet (di cui 4,4 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per attivazione e l’acquisto della SIM più 8 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Attiva ho. 7,99 Flash»

3. ho. 5,99

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet (di cui 3,3 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per attivazione per l’acquisto della SIM e 7 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Attiva ho. 5,99 »

4. ho. 6,99

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet (di cui 5 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e l’acquisto della SIM più 9 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi attiva un nuovo numero.

Attiva ho. 6,99 »

5. ho. 11,99

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet (di cui 7,7 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e l’acquisto della SIM più 13 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

WindTre

Very Mobile

Vodafone

TIM

Kena Mobile

Attiva ho. 11,99 »

6. ho. Solo dati

Per questa tariffa è possibile scegliere tra:

100 GB per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a 30 Mbps a 12,99 euro al mese

per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a a 200 GB per navigare in Internet (di cui 11 GB in roaming in Ue) fino a 60 Mbps a 19,99 euro al mese

Per entrambe è previsto un addebito di 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto della SIM oltre a una prima ricarica. La spedizione è gratuita. Le chiamate sono tariffate a 19 cent al minuto mentre ogni SMS costa 29 cent. Con entrambe le varianti si può poi ottenere uno sconto per l’acquisto di un dispositivo per la casa su Amazon.it:

Router Basic TL-MR6400 – Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro

– Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro Router Advanced Archer MR600 – Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro Mesh: Deco E4 (3-pack) per amplificare il segnale wireless: sconto di 20 euro

7. ho. Solo voce

Minuti e SMS illimitati

L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per attivazione e l’acquisto della SIM più 5 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

8. ho. per dispositivi smart

50 minuti per chiamare

50 SMS

500 MB

L’offerta ha un costo di 2,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e l’acquisto della SIM più 3 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è pensata per l’utilizzo con antifurti, termostati e altri dispositivi intelligenti IoT (Internet of Things) come GPS tracker, caldaie, condizionatori, elettrodomestici e contatori. La SIM è disponibile nei formati standard, micro e nano.

Passa a ho: come acquistare e attivare la SIM

Chi passa a ho può scegliere di acquistare una SIM dell’operatore o in prima persona, recandosi in uno degli oltre 3.000 punti vendita in Italia, o direttamente online sul sito. Per trovare il negozio più vicino potete consultare la sezione Negozi sul portale del gestore. Con acquisto online il pagamento avviene solo con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Mastercard e Visa, Postepay, PayPal, Apple Pay e Google Pay.

La SIM viene consegnata gratuitamente a domicilio direttamente nella cassette delle lettere con Poste Italiane o la si può ritirare presso una delle edicole convenzionate. Per trovare quella più vicina a voi potete consultare la sezione Negozi sul sito. In questo caso è possibile pagare direttamente in loco anche in contanti. Per ritirare la SIM servono un documento d’identità in corso di validità e il QR Code ricevuto dall’operatore via email.

In ogni caso per attivare la SIM si deve procedere alla videoidentificazione tramite l’app ho. Sempre dalla stessa piattaforma, disponibile gratuitamente per iOS e Android, è possibile richiedere la portabilità del numero. Il trasferimento del contatto è gratuito e richiede un massimo di 3 giorni lavorativi. Per la videoidentificazione, procedura necessaria alla verifica dell’identità dell’utente, bastano meno di 5 minuti.

Chi passa a ho può ricaricare le offerte acquistando una ricarica online nell’Area Personale sul sito o dall’app ho o in tabaccherie, ricevitorie e bar collegati alla rete Lottomatica Italia Servizi, nei punti vendita Mooney e nelle edicole M-Dis Distribuzione abilitati. In alternativa si può attivare il servizio di autoricarica per addebitare automaticamente il costo del piano su conto corrente o carta di credito ed evitare così di dover effettuare ogni mese una ricarica manuale.

Passa a ho: le iniziative per i clienti

Chi passa a ho può poi accedere a tanti progetti e promozioni per avere premi e vantaggi. Con ho. stickers, ad esempio, si ottengono 5 euro di ricarica in omaggio raccogliendo 30 appositivi adesivi. Ogni sticker ha un valore che va da uno a tre punti. Per averli basta attivare il servizio di autoricarica o Riparti, rispondere ad alcuni quiz sull’azienda e convincere più persone possibile a passare a ho. Mobile.

Una volta diventati clienti dell’operatore si possono ottenere altri omaggi per ogni persona che passa a ho. Con ho. Più amici per ogni amico o parente che si ha convinto a provare le tariffe del gestore si ottiene un bonus di 5 euro sul credito per te e per i propri conoscenti. Raggiunti i dieci amici si riceve un super ricarica da 50 euro.

Con il profilo Ambassador oltre ai bonus in ricarica si ottiene anche un buono da 50 euro da spendere su Amazon.it ogni dieci persone che passano a ho. Mobile fino a una cifra totale massima di 150 euro raggiunta la soglia di trenta persone.