Quali sono le offerte Sky Internet Casa di Gennaio 2022

Il mese di gennaio 2022 può essere davvero il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento Internet grazie sfruttando le offerte Sky disponibili in questo momento. Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti c'è anche la possibilità di puntare sull'offerta combinata Internet + TV che consente di accedere a due abbonamenti separati (connessione ad Internet e pay TV) con condizioni agevolate, sfruttando al meglio le proposte di Sky. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Internet casa di Sky disponibili a gennaio 2022 .

Il listino di offerte Internet casa di Sky include diverse soluzioni di sicuro interesse disponibili a gennaio 2022. L’operatore, infatti, consente di accedere ad un’offerta Sky WiFi per la connessione di casa a partire da 24,90 euro al mese. Nello stesso tempo, inoltre, è possibile valutare le proposte Sky WiFi + Sky TV che consentono di accedere ad un pacchetto unico a partire da 39,80 euro al mese, con un risparmio netto sui costi dei due abbonamenti.

Vediamo, quindi, quali sono le migliori offerte Internet casa di Sky disponibili in questo momento:

Sky WiFi: Internet illimitato per la casa a 24,90 euro al mese

La prima proposta che segnaliamo, tra le varie soluzioni incluse nel listino di offerte Sky, è rappresentata da Sky WiFi. L’offerta dell’operatore è, attualmente, una delle soluzioni più economiche per attivare una nuova connessione ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH. Quest’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti che potranno sfruttare al massimo le potenzialità della fibra Sky ad un costo contenuto.

Sky WiFi include:

una linea telefonica fissa con chiamate a consumo

con chiamate a consumo una connessione illimitata ad Internet; la connessione avverrà tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, inoltre, sarà ugualmente possibile attivare Sky WiFi sfruttando questa volta la fibra mista rame FTTC con una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload

La proposta di Sky presenta un costo di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 29,90 euro al mese senza però alcun vincolo di permanenza applicato al cliente. Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti è previsto un contributo iniziale una tantum di 29 euro. L’abbonamento proposto da Sky include, senza alcun costo aggiuntivo, il modem Wi-Fi da utilizzare per la connessione.

L’offerta Sky WiFi è disponibile tramite una veloce procedura di attivazione online, disponibile cliccando sul link qui di sotto per completare la verifica della copertura della fibra ottica:

Attiva Sky WiFi a 24,90 euro al mese »

Sky WiFi + Sky TV: due abbonamenti ad un prezzo conveniente

C’è anche un’altra soluzione per accedere alle offerte Internet casa di Sky. Oltre all’attivazione dell’abbonamento Sky WiFi, infatti, è possibile valutare la possibilità di attivare una delle offerte Sky WiFi + Sky TV. Queste soluzioni consentono di abbinare in un unico pacchetto un’offerta per la connessione Internet a casa ed il tradizionale abbonamento Pay TV proposto da Sky e personalizzabile con i vari pacchetti che l’emittente satellitare mette a disposizione dei suoi abbonati.

Vediamo le proposte:

Sky WiFi + Sky TV

La prima offerta da tenere d’occhio per abbinare in un unico abbonamento la connessione di casa e la Pay TV è Sky WiFi + Sky TV. In questo caso, si potrà accedere a:

un abbonamento Sky WiFi con connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega (oppure FTTC fino a 200 Mega) ed una linea telefonica fissa con chiamate a consumo

con connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega (oppure FTTC fino a 200 Mega) ed una linea telefonica fissa con chiamate a consumo un abbonamento con Sky Q ed il pacchetto Sky TV (con tutti gli show e le serie TV incluse nel catalogo Sky e la possibilità di accedere ai canali HD)

Sky WiFi + Sky TV presenta un costo periodico di 39,80 euro al mese per i primi 18 mesi (24,90 euro al mese per la connessione Internet e 14,90 euro al mese per la componente TV). Terminati il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà a 54,90 euro al mese senza alcun vincolo per il cliente. Da notare che i due abbonamenti sono indipendenti l’uno dall’altro.

L’offerta proposta da Sky include il modem Sky WiFi Hub ed il decoder Sky Q e presenta un contributo di attivazione di 9 euro una tantum. Da notare che è possibile integrare l’abbonamento TV con l’aggiunta di altri pacchetti (Sport, Calcio e Cinema) in base alle proprie preferenze. L’offerta in questione può essere attivata direttamente online seguendo il link qui di sotto:

Attiva Sky WiFi + Sky TV »

Sky WiFi + Intrattenimento Plus

C’è un’altra opzione da considerare per tutti gli utenti interessati ad attivare il pacchetto Internet casa + TV proposto da Sky. L’offerta da tenere d’occhio è Sky WiFi + Intrattenimento Plus. In questo caso, la proposta di Sky presenta le seguenti caratteristiche:

un abbonamento Sky WiFi con connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega (oppure FTTC fino a 200 Mega) ed una linea telefonica fissa con chiamate a consumo

con connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega (oppure FTTC fino a 200 Mega) ed una linea telefonica fissa con chiamate a consumo un abbonamento con Sky Q ed il pacchetto Sky TV (con tutti gli show e le serie TV incluse nel catalogo Sky e la possibilità di accedere ai canali HD) oltre ad un abbonamento a Netflix con piano Standard (2 accessi in contemporanea e contenuti in Full HD; è possibile passare al piano Premium al costo di 4 euro in più al mese)

L’offerta combinata Sky WiFi + Intrattenimento Plus presenta un costo complessivo di 44,90 euro al mese per 18 mesi (poi 59,90 euro al mese). Anche in questo caso, i due abbonamenti sono indipendenti tra di loro (la connessione ad Internet prevede un costo di 24,90 euro al mese mentre il pacchetto Intrattenimento Plus comporta un costo di 19,90 euro al mese). Scegliendo quest’offerta si avrà a disposizione il modem Sky WiFi Hub ed il decoder Sky Q. Da notare che è previsto un contributo di attivazione di 9 euro una tantum.

L’offerta Sky WiFi + Intrattenimento Plus è disponibile per l’attivazione online, seguendo il link qui di sotto. Da notare che possono attivare l’offerta anche i già clienti Netflix. Il nuovo abbonamento sostituirà l’abbonamento attivo con la popolare piattaforma di streaming garantendo anche un risparmio aggiuntivo sull’abbonamento. Ecco il link per sfruttare l’offerta:

Attiva Sky WiFi + Intrattenimento Plus»

Le altre offerte Internet casa da tenere d’occhio a gennaio 2022

Il mercato di telefonia offre un gran numero di soluzioni da tenere d’occhio per attivare una nuova offerta per la connessione di casa. Per un quadro completo in merito alle migliori proposte del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet Android, iPhone ed iPad.

Con l’inizio del mese di gennaio 2022 sono disponibili un gran numero di offerte davvero molto convenienti da sfruttare al volo. Vediamo di seguito alcune proposte.

Partiamo da Vodafone che fino al 6 gennaio propone con canone scontato la sua Internet Unlimited. L’offerta include:

linea telefonica fissa con chiamate gratis

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega

possibilità di aggiungere la Vodafone TV (con NOW e Amazon Prime) a partire da 12 euro al mese

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’offerta è disponibile anche in versione Netflix Edition con un abbonamento Netflix incluso a 34,90 euro al mese.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Fastweb, inoltre, mette a disposizione dei nuovi clienti l’offerta Fastweb Casa Light. Tale offerta include:

linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega

SIM Fastweb con minuti illimitati e 150 GB a 7,95 euro al mese in più su richiesta

L’offerta Fastweb presenta un costo di 25,95 euro al mese. Per le chiamate gratis dal telefono di casa è possibile scegliere un’opzione aggiuntiva al costo di 3 euro in più al mese.

Attiva Fastweb Casa Light

Un’altra promozione da considerare è Ultrainternet Fibra di Tiscali. L’offerta include:

linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega

La promozione di Tiscali presenta un canone di 25,95 euro al mese.

Attiva Ultrainternet Fibra di Tiscali »

WINDTRE propone Super Fibra:

linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega

un anno di Amazon Prime gratis

Giga illimitati per i già clienti WINDTRE

L’offerta proposta da WINDTRE presenta un costo periodico di 26,99 euro al mese ma per i già clienti WINDTRE su mobile il costo è di appena 22,99 euro al mese.

Attiva Super Fibra di WINDTRE »

TIM propone, invece, TIM Premium. L’offerta in questione include:

linea telefonica fissa con chiamate gratis

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega

per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati gratis grazie alla promozione TIM Unica

3 mesi di TIM VISION Calcio e Sport gratis (il pacchetto include DAZN e Infinity)

TIM Premium presenta un costo di 29,90 euro al mese.

Attiva TIM Premium Fibra »

