Parlare con un operatore Tre: come fare

Se hai riscontrato problemi con la tua linea Tre o hai dubbi in merito al piano che hai sottoscritto, puoi richiedere assistenza tecnica e amministrativa ad un operatore specializzato. Ecco tutti i modi per contattare un tecnico Tre

A tutti prima o poi capita di avere problemi con la propria offerta di telefonia mobile ma fortunatamente tutti i grandi operatori offrono servizi di assistenza sfruttando diversi canali. Di seguito saranno illustrati in modo preciso e puntale tutti i passi da seguire per contattare un operatore di Tre e ricevere supporto tecnico o amministrativo.

Parlare con un operatore Tre: assistenza telefonica

Il modo più semplice e diretto per contattare un tecnico di Tre e richiedere assistenza tecnica o delucidazioni dal lato amministrativo è quello di fare una telefonata digitando sul proprio telefono il numero 133. Il servizio è gratuito chiamando da cellulari Tre e da rete fissa Tim. I clienti di altri operatori invece pagheranno a seconda del piano di telefonia sottoscritto. L’utente può ricevere assistenza tramite il 133 tutti i giorni h24 ma è possibile parlare con un tecnico in carne ed ossa solo dalle 9.00 alle 22.00 nei giorni feriali e dalle 10.00 alle 18.00 in quelli festivi. La richiesta di blocco della SIM in caso di furto o smarrimento può comunque essere effettuata anche negli orari notturni.

Su mobile, dopo aver ascoltato il messaggio di benvenuto, la voce guida vi chiederà di proseguire premendo per due volte consecutive il tasto 2. Il passo successivo è quello di pigiare nuovamente il bottone 2 che corrisponde all’opzione per controllare consumi, soglie e attivare nuovi opzioni sulla linea. La procedura si completa premendo prima sul tasto 1 per chiedere informazioni sul piano e l’Area Clienti Tre e poi sul 9 per poter parlare con un tecnico specializzato dell’operatore italiano.

Chi invece chiama il numero 133 da fisso o da uno smartphone che non utilizza la rete di Tre dovrà seguire una procedura leggermente diversa. Il primo passo prevede di confermare di essere un cliente del gestore di telefonia premendo sul tasto 1 e poi digitando il numero di telefono per cui si richiede assistenza seguito dal tasto #. L’utente dovrà poi confermare di non aver fatto errori pigiando nuovamente il tasto 1. La successiva sequenza di tasti è invece identica a quella descritta per chi chiama da mobile Tre.

Chi non è ancora un cliente dell’operatore italiano può ricevere informazioni sulle offerte di Tre chiamando il numero 133 da una linea gestita da un altro provider e premendo due volte consecutive il tasto 2 per prenotare una chiamata da un tecnico di Tre. Quest’ultimo fugherà ogni dubbio in merito alle promozioni disponibili in quel momento. Gli ex clienti che necessitano di delucidazioni su vecchie pratiche amministrative possono parlare con un operatore chiamando il 133 e accedendo all’apposita opzione che corrisponde al tasto 3.

Si ricorda che le sequenze di tasti per accedere a determinati servizi possono modificarsi nel corso del tempo quindi per evitare qualsiasi errore è opportuno seguire con attenzione le indicazioni della voce guida.

Altri numeri per parlare con un operatore Tre

4030 – per gestire i piani ricaricabili (dall’estero +39 393 393 4030)

4034 – per gestire i piani in abbonamento

4040 – per avere informazioni sul piano tariffario attivo sulla linea e gestire servizi e opzioni

4077 – per impostare e modificare la soglia di spesa per il traffico Internet in Europa (dall’estero +39 393 393 4077)

4133 – per ascoltare la segreteria telefonica di Tre (dall’estero +39 393 393 4133)

800.832.323 – per richiedere il blocco della SIM in caso di furto o smarrimento (dall’estero +39 393 393 4077)

800.179.797 – per ottenere assistenza specifica legata ai servizi Internet. Il servizio attivo solo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 00:00

803.133 – per richiedere informazioni sulle offerte Tre

Parlare con operatore Tre via social

Un altro metodo piuttosto semplice per contattare un operatore di Tre è quello di farlo sfruttando i canali social dell’azienda. Su Facebook basta collegarsi al profilo ufficiale dell’operatore (https://www.facebook.com/3Italia/timeline) e cliccare su Contattaci nella parte alta della schermata. All’interno dell’apposito box si dovranno inserire le credenziali del social, il proprio numero di telefono e successivamente il codice di conferma che verrà inviato tramite SMS per confermare la propria identità.

Completata questa procedura si potrà spiegare in un messaggio il problema per cui si necessita assistenza. L’utente avrà la possibilità di scegliere se pubblicare la richiesta sulla bacheca di Tre o come messaggio privato nella app 3Social. Nel primo caso è importante non inserire dati personali nel testo in quanto diventerebbero liberamente consultabili da tutti i visitatori della pagina. Entrambi i servizi sono comunque disponibili 7 giorni su 7 dalle 09.00 alle 21.00.

Su Twitter il procedimento è ancora più rapido. L’utente può inviare un messaggio diretto ad un operatore cliccando sull’icona a forma di fumetto presente sul profilo @Tre_Assistenza. Nel testo oltre a spiegare il problema riscontrato con la propria linea si dovrà anche inserire numero di telefono, nome e codice fiscale. Altrimenti, si può realizzare un tweet con @Tre_Assistenza all’inizio del messaggio in cui si richiede supporto tecnico o amministrativo. In questo caso l’operatore vi ricontatterà dopo pochi minuti per continuare la conversazione in privato.

L’ultima, ma comunque utile, opzione è quella di parlare con un operatore non in carne ed ossa. L’app My3 consente di controllare il credito e ricaricarlo, monitorare i consumi di minuti, SMS e Gigabyte ma anche di contattare l’assistenza clienti chattando con l’intelligenza artificiale Trelpy.

Le offerte di Tre

Ora che abbiamo un quadro completo delle diverse modalità con cui mettersi in contatto con un operatore di Tre, potrebbe essere utile conoscere nel dettaglio le tariffe di telefonia proposte dal provider italiano. Il comparatore di SosTariffe.it è uno strumento semplice, intuitivo ed efficace per confrontare le tariffe dei più importanti gestori e trovare la soluzione che meglio si adatta alle proprie specifiche esigenze in termini di consumi e di costi.

Oggi l’offerta di punta di Tre è Play Power 60. La tariffa offre minuti illimitati per chiamare, 200 SMS e 60 GB di traffico per accedere alle proprie app preferite, navigare in Rete e utilizzare i principali servizi online su smartphone. Nell’offerta sono inclusi un abbonamento di 6 mesi ad Apple Music, il secondo servizio di streaming musicale in termini di utenza dopo Spotify, e la Card Grande Cinema 3 per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto nelle sale che aderiscono all’iniziativa. Il costo della tariffa è di 11,99 euro al mese e se la si sottoscrive online non è previsto alcun addebito per l’attivazione. Play Power 60 al momento scade il 16 giugno prossimo ma non è da escludere che Tre decida di prolungarne la disponibilità.

