Il settore della TV in streaming in Italia registra il debutto di un nuovo servizio: Paramount+. La nuova piattaforma di streaming sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 15 di settembre . Gli utenti potranno scegliere tra la sottoscrizione mensile e quella annuale. Per tutti i clienti Sky Cinema , però, Paramount+ sarà incluso gratis . Ecco tutti i dettagli sul nuovo servizio di streaming.

Paramount+ arriva in Italia a settembre: gratis per chi sceglie Sky Cinema

Crescono le opzioni di intrattenimento per le famiglie italiane. A partire dal prossimo 15 settembre, infatti, debutterà in Italia la nuova piattaforma di streaming Paramount+ che accoglierà contenuti Paramount Pictures, Showtime, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, NickJr e Smithsonian. Per il mercato italiano, Paramount+ debutterà con oltre 8 mila ore di contenuti da guardare in streaming on demand e con la promessa di tante novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Da dicembre, ad esempio, sarà disponibile in esclusiva Top Gun: Maverick, uno dei più grandi successi cinematografici degli ultimi anni.

Ecco tutti i dettagli in merito ai prezzi ed all’offerta di Paramount+ in Italia e come accedere gratis alla piattaforma grazie alle offerte Sky Cinema:

Paramount+: svelati i prezzi in Italia

PARAMOUNT+ COSTO Abbonamento mensile 7,99 euro al mese Abbonamento annuale 79,99 euro al l’anno

Per il mercato italiano, Paramount+ sarà disponibile in due versioni. Gli utenti potranno scegliere tra l’abbonamento mensile e quello annuale. Il servizio, quindi, costerà 7,99 euro al mese oppure 79,99 euro all’anno (con un risparmio di due mesi rispetto alla fatturazione mensile). Si tratta, quindi, di un costo contenuto che potrebbe consentire alla piattaforma di registrare una buona diffusione in Italia nel corso dei prossimi mesi. L’accesso ai contenuti del servizio prenderà il via il prossimo 15 di settembre. Per i nuovi clienti è previsto un periodo di prova di 7 giorni.

Da notare che la sottoscrizione a Paramount+ sarà senza vincoli. Come già avviene con servizi come Netflix, Disney+ e Prime Video, infatti, gli utenti potranno disattivare in qualsiasi momento il rinnovo mensile o annuale della sottoscrizione. In questo modo, l’abbonamento sarà interrotto alla fine del periodo prepagato, senza penali o costi aggiuntivi di alcun tipo. L’accesso a Paramount+ sarà, quindi, particolarmente flessibile e in grado di garantire la massima libertà agli utenti.

Per guardare i contenuti disponibili su Paramount+ (film, serie TV, documentari e show di vario tipo) sarà possibile utilizzare una delle app dedicate del servizio. L’applicazione ufficiale sarà disponibile su Smart TV oltre che su smartphone, tablet, dispositivi Fire TV e altre piattaforme. Si potrà accedere al catalogo di contenuti anche tramite il sito web ufficiale.

Il servizio consentirà la possibilità di 3 accessi in contemporanea alla piattaforma come già avviene per le versioni di Paramount+ disponibili in altri mercati.

Paramount+ gratis per i clienti Sky Cinema: ecco l’offerta

LE OFFERTE SKY CON PARAMOUNT+ INCLUSO COSTI Sky TV + Sky Cinema 24,90 euro al mese Sky TV + Sky Cinema + Netflix 29,90 euro al mese

Come già annunciato in precedenza, Paramount+ sarà incluso gratis per tutti i clienti Sky che hanno incluso nel proprio abbonamento il pacchetto Sky Cinema. Si tratta, quindi, di un plus davvero notevole che va a moltiplicare i contenuti disponibili per i clienti Sky. Grazie al pacchetto Sky Cinema, quindi, si potrà accedere a tutti i canali dedicati al cinema disponibili su Sky oltre che ad una selezione di film su Sky on Demand e ai vari contenuti di Paramount+, grazie all’app che sarà inclusa in Sky Q.

Per i nuovi clienti che scelgono oggi Sky è possibile sfruttare un’offerta di sicuro interesse. Sky propone il bundle Sky TV + Sky Cinema al costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi. L’offerta in questione consente l’accesso a tutte le serie TV, gli show e l’intrattenimento di Sky oltre all’intera programmazione Cinema di Sky e, dal prossimo mese di settembre, anche a Paramount+. Per i nuovi clienti sono inclusi anche 12 mesi di Discovery+ senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

In alternativa, con 5 euro in più al mese, è possibile accedere al bundle Sky TV + Sky Cinema + Netflix (piano Standard) che include 12 mesi di Discovery+ oltre all’accesso a Paramount+ dal 15 settembre. Il costo dell’offerta, in questo caso, è di 29,90 euro al mese per 18 mesi. Tutte le applicazioni dei servizi di streaming inclusi sono disponibili tramite Sky Q.

Per attivare una delle nuove offerte Sky con Sky Cinema incluso è possibile utilizzare il link qui di sotto e scegliere “Ti Chiamiamo Noi” per l’attivazione telefonica oppure “Acquista Ora” per completare la sottoscrizione online. In questo secondo caso, è possibile scegliere successivamente l’opzione Cambia Offerta per aggiungere Netflix al pacchetto Sky TV e Sky Cinema e completare il proprio abbonamento. Ecco il link per tutti i dettagli:

Ricordiamo che è sempre valida la promozione Prova Sky Q a 9 euro. Tale promo consente di provare tutti i contenuti di Sky al costo di 9 euro per 30 giorni. Al termine del periodo promozionale, l’utente sarà libero di scegliere se e quale abbonamento attivare per accedere a Sky. Maggiori dettagli qui di seguito:

