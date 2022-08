Miglior gestore luce e gas di Agosto 2022: le offerte del mese

Offerte in evidenza Iren Revolution Luce Verde Variabile 1.276,89 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Energia alla Fonte 995,36 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

I fornitori di luce e gas del Mercato libero offrono un vasto assortimento di promozioni. Ci sono le offerte che puntano sulle tariffe a prezzo bloccato (il costo unitario della componente energia e gas resta invariato per tutta la durata del contratto, di solito 12 o 24 mesi), così come quelle a prezzo indicizzato (garantiscono l’accesso ai prezzi di energia e gas alle condizioni del mercato all’ingrosso). E ancora, ci sono tariffe monorarie e biorarie per l’elettricità: le prime sono indipendenti dall’orario di utilizzo, le seconde prevedono un prezzo dell’energia più basso la sera e nei weekend. Infine, ci sono le tariffe Dual Fuel, che consistono nell’affidarsi a un unico gestore sia per la luce sia per il gas.

Come trarre vantaggio da questo ventaglio di opzioni del Mercato libero senza perdere la bussola della convenienza? Ad aiutare i titolari di utenze domestiche a fare sintesi tra i fornitori luce e gas più vantaggiosi ad Agosto 2022 c’è il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento digitale e gratuito permette ai consumatori di confrontare le promozioni attive e, a partire dai propri dati di consumo, trovare quella che più si adatta alle proprie esigenze. Risultato? Bollette più leggere con abitudini di consumo invariate.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it compatibile con dispositivi iOS e Android.

I fornitori di energia elettrica “campioni” del risparmio ad Agosto 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO wekiwi Energia alla Fonte 0,26700 €/kWh 83,25 € al mese A2A Energia A2A Easy Luce 0,27131 €/kWh 85,70 € al mese Edison Energia Edison World Luce Plus 0,26180 €/kWh 86,26 € al mese Eni Plenitude Trend Casa Luce 0,26180 €/kWh 93,72 € al mese

Di seguito presentiamo una panoramica dei top fornitori di luce e gas di Agosto 2022, con le relative offerte. Le stime di spesa di ciascuna promozione si basano sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizza annualmente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW). Questo dato si traduce, in media, nell’utilizzo da parte di una famiglia con tre componenti dei seguenti elettrodomestici: frigorifero, lavatrice, forno e scaldabagno in un appartamento delle dimensioni di 100 metri quadrati.

Energia alla Fonte wekiwi

L’offerta luce della web company wekiwi accende la convenienza con una tariffa a prezzo variabile che permette ai titolari di utenze domestiche di sfruttare il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica.

Qui sotto, la promozione sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0052 kWh ;

sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

sconto del 10% sui prodotti dello shop online relativi a illuminazione a led, domotica e altri accessori elettronici;

pagamento tramite RID.

Affidandosi a tale soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 83,25 euro al mese per la bolletta della luce.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

A2A Easy Luc e

A2A Energia, la società commerciale del Gruppo A2A che si concentra sulla vendita di luce, gas e servizi a clienti domestici, piccole e medie imprese e grandi clienti industriali, propone un’offerta con due punti di forza. Il primo, l’accesso ai prezzi dell’energia offerti dal mercato all’ingrosso. Il secondo, l’opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria, quest’ultima vantaggiosa per chi vive la casa nelle ore serali e nel weekend.

Di seguito l’offerta nel dettaglio:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

50% di sconto sul contributo fisso annuo, che ammonta a 12 euro ;

con A2A Easy Moving, possibilità di aggiunta di un pacchetto di ricarica per coloro che possiedono un veicolo elettrico;

possibilità di attivazione della fornitura anche c on Whatsapp;

luce 100% green.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile di 85,70 euro.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Edison World Luce Plus

Anche Edison Energia si conferma un fornitore di energia elettrica competitivo ad Agosto 2022. La sua offerta include le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi ext r a ;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

; servizio E DISONRisolve gratuito;

possibilità di attivazione della promozione in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas).

Scegliendo di sottoscrivere questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare una spesa di 86,26 euro al mese per le bollette della luce.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Trend Casa Luce

Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce) scommette sui prezzi del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica per portare il risparmio in bolletta. Scegliendo questa soluzione che fa di digitalizzazione e sostenibilità i suoi punti di forza, i titolari di utenze domestiche potranno beneficiare di:

opzione di scelta tra tariffa monoraria o bioraria;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + un contributo al consumo pari a 0,0132 €/kWh ;

sconto in bolletta (1 euro al mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria ;

(1 euro al mese gestione in autonomia della fornitura con A rea Clienti e App Eni Plenitude;

possibilità di attivazione della tariffa Dual Fuel con Trend Casa Gas;

energia verde inclusa.

Attivando Trend Casa Luce, la “famiglia tipo” dovrebbe prevedere un budget di 93,72 euro al mese per le bollette della luce.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Cliccando al link qui sotto, invece, puoi trovare ulteriori informazioni su Trend Casa Gas, che costerebbe alla “famiglia tipo” 165,87 euro al mese.

I gestori di gas naturale che attraggono la convenienza ad Agosto 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO wekiwi Gas alla Fonte 0,93353 €/Smc 141,54 € al mese A2A Energia A2A Easy Gas 1,0865 €/Smc 141,60 € al mese Edison Energia Edison World Gas Plus 0,98353 €/Smc 150,81 € al mese Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Gas 0,98353 €/Smc 160,47 € al mese

La classifica dei gestori di gas più vantaggiosi di Agosto 2022 è stata stilata utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, i cui filtri sono stati impostati sulla base del profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizza 1.400 Smc di gas naturale all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano. In pratica, si tratta di una famiglia composta da tre persone che si serve del metano per riscaldare casa (un appartamento di 100 metri quadrati), scaldare l’acqua e cuocere i cibi.

Gas alla Fonte wekiwi

Anche per la fornitura di gas, wekiwi propone un’offerta a prezzo variabile che segue, dunque, l’andamento del mercato. Questo si traduce in aumenti in bolletta nel caso di rialzi dei prezzi della materia prima, ma anche in bollette più leggere qualora il mercato all’ingrosso del gas facesse segnare un trend in discesa dei prezzi.

prezzo indicizzato in base al l’ indice PSV scontato di 0, 0 5 €/Smc ;

l’ sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

possibilità di attivazione dell’offerta in modalità Dual Fuel (wekiwi unico fornitore per energia e gas);

pagamento tramite RID.

Affidandosi a tale soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 141,54 euro al mese per la bolletta del gas .

Clicca al link di seguito per avere ulteriori informazioni:

A2A Easy Gas

Per la fornitura di gas, A2A Energia propone un’offerta “gemella” rispetto a quella per la luce, offrendo anche la possibilità agli utenti di sottoscriverla in modalità Dual Fuel.

Ecco una panoramica dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PSV ( Punto di Scambio Virtuale ) senza costi extra ;

50% di sconto sul contributo fisso annuo, che ammonta a 12 euro ;

possibilità di attivazione della fornitura anche c on Whatsapp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe affrontare una spesa mensile di 141,60 euro.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Edison World Gas Plus

Podio della convenienza per Edison Energia anche per la fornitura gas, con una promozione “amica” dell’ambiente che ha le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) con un contributo al consumo di 0,03 € /Smc ;

servizio EDISONRisolve gratuito ;

; gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria.

Le bollette gas per la “famiglia tipo” ammonterebbero a 150,81 euro al mese.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

EcoTua Index Casa Promo Gas

Caratteristiche di questa offerta messa a punto da Iberdrola, multinazionale spagnola con sede a Bilbao e leader nel settore energetico europeo, sono:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

gestione online della fornitura con App Iberdrola e servizio di bolletta online;

pagamento con bollettino postale e RID.

Con questa promozione, le bollette del gas avrebbero un impatto economico sul budget mensile della “famiglia tipo” pari a 160,47 euro.

Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

