Carta di credito prepagata con IBAN senza conto corrente: le offerte di Agosto 2022

Le carte di credito prepagate con codice IBAN ma senza avere un conto corrente d’appoggio sono dette anche carte conto. Per questa loro caratteristica possono sostituire il conto corrente proprio perché garantiscono la stessa operabilità quotidiana di un normale conto. Per esempio, con esse è possibile effettuare bonifici, prelievi, versamenti, pagamenti e accreditare stipendio o pensione. Ma hanno il vantaggio di essere o a zero spese o di avere costi molto bassi.

Le carte di credito prepagata con IBAN sono carte ricaricabili e, come tali, non vanno confuse né con le carte di credito tradizionali, né con le carte di debito. Essendo carte ricaricabili, però, sono più sicure in caso di frode, di furto o di smarrimento, in quanto possono essere bloccate in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi. Il rischio che si corre è al massimo di perdere la somma presente sul saldo. Inoltre c’è anche un altro vantaggio per questo strumento elettronico di pagamento: essendo carte ricaribili, non permettono di spendere più della somma caricata e, quindi, consentono un maggior controllo delle proprie spese.

Per ottenere una carta prepagata con IBAN non serve soddisfare particolari requisiti reddituali o di patrimonio. Tanto che l’esito della richiesta è sempre immediato. Come detto, si tratta di carte sempre ricaricabili e di solito appartengono ai circuiti Visa e MasterCard. Collegabili con i principali wallet digitali e per le loro caratteristiche, questa tipologia di carte sono consigliate per lo shopping online.

Quali sono le migliori soluzioni di carte di credito prepagate con IBAN senza conto corrente disponibili sul mercato a Agosto 2022? Le offerte migliori sono individuabili grazie al comparatore per carte di credito di SOStariffe.it, che è disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it (versione Android e iOS).

Carte prepagate con IBAN: le migliori offerte di Agosto 2022

QUALE CARTA SCEGLIERE DETTAGLI DELLA CARTA Carta prepagata Maxi di Banca Widiba 10 euro di canone annuale

di canone annuale dotata di IBAN

circuito internazionale Visa

10.000 euro di fido giornaliero

di fido giornaliero limite di 1.000 euro di prelievo giornaliero

collegamenti ad Apple Pay, Bancomat Pay, Google Pay

ricarica online senza commissioni Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo canone annuo gratuito

dotata di IBAN

250 euro al mese di massimale di spesa

al mese di massimale di spesa 250 euro di prelievo giornaliero massimo

giornaliero massimo primi 24 prelievi gratuiti

collegamenti ad Apple Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Google Pay, Samsung Pay, Swatch Pay

ricaricabile online gratuitamente

Con il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it, ecco quali sono le migliori offerte di Agosto 2022, individuate con il tool gratuito e online.

Carta prepagata Widiba

Una delle offerte più convenienti di Agosto 2022, è la carta prepagata Maxi di Banca Widiba, dotata di codice IBAN. La banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi mette a disposizione questa vantaggiosa soluzione di carta ricaricabile (circuito Visa) con le seguenti funzionalità:

zero spese di attivazione;

di attivazione; consegna a domicilio entro 7 giorni lavorativi;

canone annuale di 10 euro;

di 10 euro; limite di ricarica di 10.000 euro;

ricarica online gratuita, da sportello ATM commissione di 1 euro;

10.000 euro di limite massimo di spesa al giorno;

di limite massimo di spesa al giorno; 1.000 euro di limite massimo di prelievo al giorno;

collegamento ai wallet di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

bonifico online in area SEPA gratuito, in area extra SEPA 10 euro;

ricezione di SMS ed e-mail per ogni pagamento e prelievo;

prelievi di contante da gli sportelli ATM del Gruppo MPS gratuiti;

prelievi di contante presso sportelli bancomat non del Gruppo MPS 2 euro;

versamenti di contanti e assegni circolari da sportelli ATM evoluti;

invio dell’estratto conto mensile.

La carta prepagata di Widiba è abbinata al conto Widiba Start, un conto corrente a canone zero per il primo anno e azzerabile successivamente se lo si apre entro il 31 Agosto, con una procedura della durata di 5 minuti e con un riconoscimento eseguibile con SPID o webcam. Si tratta di un conto che include gratuitamente una carta di debito, bonifici ordinari online, deposito titoli, PEC e firma digitale fino a quando si è clienti della banca.

Per saperne di più sul conto e la carta Widiba:

Carta prepagata Tinaba

La carta prepagata di Tinaba, l’App di Banca Profilo, offre codice IBAN, zero costi di gestione e ricarica gratuita. Prevede anche il cashback del 10% su tutti gli acquisti sia online che in negozio. Questa carta ricaricabile, che è appartenente al circuito MasterCard, offre ai risparmiatori una serie di funzionali e vantaggi qui di seguito sintetizzati:

spedizione gratuita a casa;

collegamento ai principali wallet digitali di Apple Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Google Pay, Samsung Pay, Swatch Pay;

limite massimo di spesa di 250 euro al mese;

prelievo minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro;

minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro; primi 24 prelievi in Italia o nei paesi dell’Unione europea gratuiti, dal successivo è previsto un costo di 2 euro (extra UE la commissione è sempre di 4 euro);

in Italia o nei paesi dell’Unione europea gratuiti, dal successivo è previsto un costo di 2 euro (extra UE la commissione è sempre di 4 euro); pagamenti tramite POS senza costi;

codice PIN e servizio 3D Secure.

Questa carta è proposta assieme al conto corrente online Tinaba, che è a zero spese, non ha canone di gestione, né imposta di bollo. C’è da sottolineare che su questo conto 100% digitale è possibile accreditare sia lo stipendio che la pensione, così come ai correntisti è consentito di eseguire tanto i bonifici istantanei quanto quelli ordinari e, in entrambi i casi, il servizio è gratuito. Infine, l’offerta Tinaba di Banca Profilo include anche il pagamento di bollo, bollettini, PagoPA e ricariche telefoniche.

Per saperne di più sull’offerta della carta Tinaba:

