Buone notizie per gli utenti: il 5G , a poco a poco, inizia a farsi largo anche tra gli operatori virtuali del mercato di telefonia mobile. Nel prossimo futuro, infatti, anche 1Mobile , operatore virtuale su rete Vodafone, si prepara ad arricchire la sua offerta con la possibilità, per gli utenti, di utilizzare la rete mobile di nuova generazione. Vediamo i dettagli completi.

Per il momento, il 5G è disponibile solo per pochi operatori di telefonia mobile. I provider MNO, come Vodafone, TIM, WINDTRE e Iliad, hanno da tempo messo a disposizione dei loro clienti la possibilità di utilizzare il 5G, spesso riservato a offerte specifiche o accessibile previa l’attivazione di un’opzione.

C’è poi Fastweb che, grazie alla collaborazione con WINDTRE, mette a disposizione il 5G per i suoi utenti. Sta arrivando, inoltre, Sky Mobile che, in vista del lancio delle prime offerte, ha già confermato che proporrà offerte 5G, sfruttando l’accordo di partnership con Fastweb.

Il mercato degli operatori virtuali, però, si prepara ad accogliere il 5G in modo sempre più completo. Uno dei prossimi provider che metterà a disposizione dei suoi utenti la rete mobile di nuova generazione sarà 1Mobile, operatore virtuale su rete Vodafone.

Operatori virtuali con 5G: a breve ci sarà anche 1Mobile

La conferma in merito al lancio di offerte 5G da parte di 1Mobile è arrivata dall’amministratore delegato dell’azienda, Antonio Cortina, nel corso di un’intervista pubblicata sui canali social dell’operatore alcuni giorni fa (ma inizialmente passata un po’ in sordina). L’obiettivo rendere disponibile il 5G nel corso del mese di marzo 2024.

1Mobile, ricordiamo, è un operatore virtuale su rete Vodafone. Di conseguenza, gli utenti del provider dovrebbero essere in grado di sfruttare la rete mobile di nuova generazione di Vodafone. Da notare che un post sui social di 1Mobile ha anticipato l’arrivo di “novità importanti”, senza però entrare nei dettagli. Tutti gli indizi sembrano, quindi, andare verso una direzione ben precisa. Il 5G dovrebbe entrare a breve tra i servizi proposti da 1Mobile ai suoi clienti.

Gli aspetti ancora da chiarire sono diversi. Il 5G di 1Mobile potrebbe, infatti, essere proposto solo con offerte dedicate (o con opzioni per i già clienti). Bisognerà, inoltre, capire se ci sarà o meno un limite di velocità. Attualmente, infatti, l’operatore mette a disposizione dei suoi clienti il 4G ma con un limite di velocità fissato a 60 Mbps. Questi dettagli saranno, probabilmente, chiariti soltanto nel corso delle prossime settimane.

Sulla scia di 1Mobile, inoltre, anche altri operatori MVNO potrebbero, nel corso dei prossimi mesi, lanciare il 5G. Su rete Vodafone, in particolare, ci sono diversi operatori che potrebbero arricchire le proprie offerte. Tra questi c’è PosteMobile, primo operatore virtuale per numero di clienti.

Le offerte di 1Mobile di febbraio 2024

In vista del lancio del 5G, scegliere di passare a 1Mobile può essere la mossa giusta, anche per via delle ottime offerte proposte dall’operatore. Ecco quali sono le tariffe da considerare oggi:

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO Smart Reward minuti illimitati

40 SMS

50 GB 5,99 €/mese Super 80 minuti illimitati

80 SMS

80 GB 6,99 €/mese Top 150 minuti illimitati

50 SMS

150 GB 7,99 €/mese

Vediamo, qui di seguito, tutti i dettagli in merito alle offerte 1Mobile che, per il momento, garantiscono la possibilità di sfruttare il 4G fino a 60 Mbps ma che in un futuro prossimo dovrebbero consentire l’utilizzo del 5G.

Smart Reward

Con Smart Reward è possibile accedere a un’offerta con:

minuti illimitati

40 SMS

50 GB in 4G fino a 60 Mbps

tariffe speciali per l’estero

Il costo è di 5,99 euro al mese ma il primo mese è scontato a 5 euro. Da notare che l’attivazione è gratuita in caso di portabilità da TIM, WINDTRE, Iliad o qualsiasi operatore virtuale.

Super 80

Da valutare anche Super 80. L’offerta include:

minuti illimitati

80 SMS

80 GB in 4G fino a 60 Mbps

tariffe speciali per l’estero

Il costo è di 6,99 euro al mese ma con primo mese scontato a 5 euro e attivazione gratuita in caso di portabilità da TIM, WINDTRE, Iliad, Vodafone e qualsiasi operatore virtuale.

Top 150

Tra le offerte 1Mobile c’è spazio anche per Top 150. La tariffa in questione include:

minuti illimitati

50 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

tariffe speciali per l’estero

L’offerta prevede un costo di 7,99 euro al mese ma con primo mese scontato a 5 euro e attivazione gratuita in caso di portabilità.

