Auto elettriche : crescita del 38% delle colonnine in Italia nel 2023. I punti di ricarica oltre quota 50mila. Le cifre del rapporto Motus-E e come trovare una polizza RC auto conveniente a febbraio 2024 con SOStariffe.it .

Auto elettriche: crescita record per le colonnine in Italia

Aumento record per le colonnine per auto elettriche in Italia. Nel 2023 i punti di ricarica sono cresciuti del 38% rispetto al 2022, raggiungendo quota 50.678 in 26.997 stazioni e 17.537 pool di ricarica. È questa la fotografia in cifre del quinto report di Motus-E, l’associazione delle industrie e filiera automotive per la transizione verso la mobilità elettrica nel nostro Paese.

Auto elettriche: colonnine oltre la soglia delle 50 mila in Italia

AUTO ELETTRICHE: COLONNINE IN ITALIA LE CIFRE Numero colonnine nel 2023 50.678 punti di ricarica Aumento delle colonnine nel 2023 +38% pari a 13.906 nuove colonnine Stazioni di ricarica nel 2023 26.997 stazioni di ricarica Aumento delle stazioni nel 2023 +40% pari a 7.663 stazioni Regione con più colonnine di ricarica nel 2023 Lombardia con 9.395 Città con più colonnine di ricarica nel 2023 Roma con 3.588

Mai così tante colonnine per auto elettriche in Italia. Secondo le ultime elaborazioni (aggiornate al 31 dicembre 2023) di Motus-E, nel nostro Paese risultano installati 50.678 punti di ricarica in:

26.997 stazioni;

17.537 pool di ricarica.

Rispetto alla rilevazione presentata nel report precedente, durante il 2023 i punti di ricarica sono cresciuti di 13.906 unità e le stazioni di ricarica di 7.663 unità, con un aumento rispettivamente del +38% e del +40%.

La distribuzione geografica dei punti di ricarica non è omogenea lungo la Penisola:

58% nel Nord Italia ;

; 19% nel Centro;

23% nel Sud e Isole.

La Lombardia si conferma la prima regione per punti di ricarica (9.395), davanti a Piemonte (5.169), Veneto (4.914), Lazio (4.659) ed Emilia-Romagna (4.253). Sul podio delle città domina Roma (3.588), poi Milano (2.883) e terza Napoli (2.652). Lungo la rete autostradale italiana sono installati 932 punti di ricarica in 153 aree di sosta su un totale di 407.

Auto elettriche e colonnine: Italia protagonista in Europa

Stando sempre allo studio di Motus-E e mettendo a confronto invece i dati che rapportano la quantità del parco circolante di veicoli elettrici e la quantità di punti di ricarica, si può notare che l’Italia sia in termini assoluti in linea con gli altri Paesi europei, ma sia in netto vantaggio rispetto a Francia, Regno Unito, Germania e Norvegia in termini di punti di ricarica per veicolo elettrico circolante.

I punti di ricarica disponibili ogni 100 auto elettriche circolanti in Italia sono 23, in questa classifica troviamo al primo posto i Paesi Bassi con 35 punti di ricarica, seguita dal Belgio con 32 e poi dalla Spagna con 24 punti.

Per quanto riguarda il numero di punti di ricarica rispetto alla lunghezza totale della rete stradale, l’Italia è davanti, con una media di 1 punto di ricarica ogni 5 km, precedendo Regno Unito (1 punto ogni 6 km), Germania (1 punto ogni 7 km) e Francia (1 punto ogni 9 km).

