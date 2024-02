La diffusione dello smartphone a livello globale ha avuto una vera e propria esplosione con l’arrivo delle app. Con un tap sullo schermo del telefono si può accedere a una quantità praticamente infinita di servizi, dall’home banking allo streaming fino ai social network. Di recente però la maggiore integrazione dell’intelligenza artificiale sta per cambiare per sempre uno status quo che sembrava ormai consolidato.

Negli ultimi mesi sono stati lanciati sul mercato smartphone come Samsung Galaxy S24 o Google Pixel 8 che rientrano nella GenAI, ovvero dispositivi in cui l’intelligenza artificiale svolge un numero elevato di funzioni. Una spinta ulteriore verso una maggiore integrazione di questa tecnologia, che potrebbe definitamente mandare in pensione le app smartphone, potrebbe arriva al Mobile World Congress 2024. Durante l’evento infatti Deutsche Telekom presenterà un telefono con AI integrata di ultima generazione insieme a Qualcomm e Brain.ai.

App smartphone addio con gli smartphone AI: le ultime novità sul telefono di Deutsche Telekom e Qualcomm

Tutto quello che c’è da sapere sugli smartphone AI 1 Deutsche Telekom presenterà al MWC 2024 uno smartphone basato su Brain.ai che mostrerà come sostiuire le app con l’intelligenza artificiale 2 Sarà possibile accedere a tutte le funzioni del telefono interagendo con l’AI tramite comandi vocali e testuali 3 Deutsche Telekom svelerà anche un secondo smartphone con AI integrata nel dispositivo grazie al processore Qualcomm di ultima generazione

Lo smartphone sviluppato da Deutsche Telekom dispone di una interfaccia generativa basata su Brain.ai e ospitata nel cloud che consente di accedere a tutte le funzioni del telefono semplicemente tramite comandi vocali o un messaggio di testo. L’intelligenza artificiale infatti è in grado di comprendere le richieste dell’utente e di fornire una risposta in tempi rapidissimi senza la necessità di installare app smartphone. La demo che verrà presentata al MWC 2024 mostrerà esempi concreti di come uno smartphone AI possa rendere ancora più semplice la vita per quanto riguarda la pianificazione di un viaggio, shopping online e per la post produzione di video e foto. Casi d’uso reali sono quindi stati integrati nel T Phone di Deutsche Telekom, già disponibile in commercio.

“L’intelligenza artificiale e i Large Language Models (LLM) saranno presto parte integrante dei dispositivi mobili. Li useremo per migliorare e semplificare la vita dei nostri clienti. La nostra visione è quella di un concierge magenta per uno smartphone senza app. Un vero e proprio compagno quotidiano che soddisfa le esigenze e semplifica la vita digitale“, ha dichiarato Jon Abrahamson, Chief Product & Digital Officer di Deutsche Telekom.

Deutsche Telekom presenterà poi una seconda versione di smartphone con AI integrata ma alimentato dal Snapdragon 8 Gen 3 Reference Design di Qualcomm. In questo caso l’elaborazione dei dati da parte dell’intelligenza artificiale avviene sul dispositivo e ciò la rende più rapida ed efficiente dal punto di vista energetico. Inoltre, con questo approccio è possibile offrire un’esperienza più personalizzate per l’utente. Per quanto riguarda il lancio sul mercato, però, bisognerà attendere ancora a lungo.

Le migliori offerte per Samsung Galaxy S24 a rate di febbraio 2024

Le offerte per Samsung Galaxy S24 a rate Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G primi 2 mesi gratis, poi 9,95 €/mese Family+ di Vodafone (solo già clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso) minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 50 GB in 5G primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

Ancora per qualche tempo dovremo quindi passare dalle app smartphone per accedere in mobilità ai nostri servizi digitali preferiti ma si può comunque mettere mano su telefono con una maggiore integrazione dell’IA come Samsung Galaxy S24. Per confrontare le offerte di telefonia mobile dei vari operatori e trovare la soluzione più economica per acquistare il vostro nuovo smartphone potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Le offerte per Samsung Galaxy S24 con Fastweb Mobile

Fastweb Mobile vi propone Samsung Galaxy S24 Ultra da 256 GB a 68,45 euro al mese per 20 rate e finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). Potrete ritirare il vostro telefono direttamente in negozio. Potrete abbinare il telefono alla seguente offerta:

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli ma i primi 2 mesi sono gratis. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro. Allo stesso prezzo potete richiedere un’eSIM in negozio. Per l’attivazione dell’offerta potrete effettuare la verifica dell’identità tramite SPID o CIE. Con FastwebUP Plus mobile avete inclusi ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro con Deliveroo

Le offerte per Samsung Galaxy S24 con TIM

TIM vi permette di acquistare Samsung Galaxy S24 a rate senza anticipo a partire da 25 euro al mese per 30 rate con finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito o debito. L’operatore invece non accetta carte prepagate o emesse all’estero. Chi ha già la rete fissa con TIM può addebitare le rate in bolletta. Grazie alla promozione Super Valuta potete dare in permuta un vecchio cellulare per avere una super valutazione dell’usato di 60 euro e acquistare Samsung Galaxy S24 a partire da 23 euro al mese per 30 rate. La spedizione è gratuita ma è previsto anche il ritiro in oltre 200 negozi in Italia.

Potete abbinare le rate per Samsung Galaxy S24 a qualsiasi offerta di TIM. In negozio si può richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Per attivare l’offerta potrete poi effettuare la verifica dell’identità più comodamente tramite SPID. Tra le migliori offerte di febbraio abbiamo:

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

giga illimitati in 5G fino a 6 SIM con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB)

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. L’offerta è disponibile solo per i già clienti per la rete fissa. Per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM più 6 GB al mese per il roaming in Ue si deve attivare TIM Unica Power al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però si abbinano alla promozione almeno 3 SIM entro il 24/2/24 il prezzo è azzerato.

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB in 5G

16 GB per il roaming nei Paesi Ue (18 GB con credito residuo)

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 14,99 euro al mese con TIM Ricarica Automatica o 16,99 euro al mese con addebito su credito residuo ma il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione, con acquisto online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Vi ricordiamo che tutti i clienti di TIM per il mobile con attiva un’offerta dati a partire da 9,99 euro al mese possono usufruire di uno sconto di 6 euro al mese sulla sua offerta Internet Casa:

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online ma i primi due mesi sono gratis acquistandola entro il 24/2/24. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro. Per i già clienti mobile, invece, il prezzo è di 24,90 euro al mese.

Le offerte per Samsung Galaxy 24 a rate di Vodafone

Vodafone vi permette di acquistare Samsung Galaxy S24 a partire da 25,99 euro al mese per 24 rare più 99,99 euro di anticipo. All’offerta dovrete aggiungere un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro. Con Vodafone Smart Change potete dare in permuta un vecchio telefono per ottenere un buono per l’acquisto di Samsung Galaxy S24. La spedizione è gratuita e verrà completata nei giorni lavorativi in tutta Italia.

Una delle migliori offerte a cui abbinare un telefono a rate è la seguente:

Family+

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G alla massima velocità

alla massima velocità un mese di Rete Sicura incluso (poi si disattiva in automatico)

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis con acquisto online. L’offerta è disponibile solo per i già clienti fisso. Se scegliere Smart Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, si può accedere al servizio Vodafone Smartphone Easy Special Edition e pagare con un finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) e rateizzazione in 48 mesi.

I clienti di Vodafone per il mobile possono avere uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra:

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate già incluso nel canone mensile)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, o 22,90 euro al mese senza chiamate incluse per i già clienti mobile. Il contributo per l’attivazione iniziale è gratis acquistandola entro il 26/2/24, invece di 39,90 euro. Se avete una SIM e la rete fissa con Infinito Insieme riceverete ogni mese Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Si paga con domiciliazione in bolletta o addebito su borsellino, carta di credito e RID.

Le offerte per Samsung Galaxy S24 a rate di WindTre

WindTre vi propone Samsung Galaxy S24 a partire da 8,99 euro al mese per 24 mesi dando in permuta un vecchio cellulare con il servizio Smartphone Reload exChange. Vi verrà richiesto anche il pagamento un anticipo e un contributo per l’attivazione di 6,99 euro una tantum. L’operatore include in alcune sue offerte anche la protezione contro il furto e prevede solo il ritiro in negozio.

Anche i già clienti mobile di WindTre possono avere uno sconto di 4 euro al mese sulla fibra:

Super Fibra Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati in 5G a 7,99 euro al mese.

Dopo avere verificato gratis la copertura con SOStariffe.it potrete attivare l’offerta al prezzo di 24,99 euro al mese. Per i già clienti mobile, invece, il prezzo è di 22,99 euro al mese con inclusi 12 mesi di Amazon Prime. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro una tantum.

