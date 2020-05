Offerte WindTre per già clienti WIND: le promozioni di maggio 2020

Scoprite le offerte WindTre per già clienti tra le promozioni di maggio 2020 che abbiamo selezionato per voi grazie al comparatore online di SOSTariffe.it. Ampia la scelta tra le soluzioni Voce e Internet, così come per le proposte dedicate ai più giovani.

In questa guida abbiamo selezionato per voi le migliori promozioni telefonia mobile di maggio 2020 proposte dall’operatore WindTre per già clienti. Utilizzando il comparatore online di SOSTariffe.it, abbiamo ricercato le offerte del momento pensando agli utenti che sono alla ricerca di una soluzione Voce e Internet più conveniente.

Migliori offerte Voce e Internet WindTre

Ecco le quattro migliori offerte Voce e Internet proposte da WindTre a maggio 2020.

1. WindTre Unlimited

L’offerta WindTre Unlimited è una delle promozioni più interessanti proposte al momento dall’operatore. Avrete minuti, SMS e GIGA illimitati al costo di 29,99 Euro al mese, oltre al prezzo aggiuntivo dell’eventuale SIM a 10 Euro una tantum. Uno dei fattori più distintivi è il fatto che si tratta di una proposta 5G-ready.

WindTre Unlimited include:

servizio di attivazione gratuito, anziché al costo originale di 49,99 Euro;

traffico illimitato;

internet in navigazione 5G, nelle città in cui sarà disponibile;

opzione Top Speed, ovvero navigazione alla massima velocità disponibile con i GB inclusi;

servizio Easy Pay, per pagare la ricarica comodamente con carta di credito, conto corrente e carte conto.

Questa offerta si caratterizza anche per appoggiarsi a quella che è definita una Top Quality Network, ovvero una rete di connessione che garantisce un servizio eccellente con:

velocità di download in media di 79 Mbps;

velocità di upload con una media di 31 Mbps;

esperienza video con percentuale di successo della fruizione pari al 97% nelle aree urbane;

affidabilità del servizio Voce con una percentuale di successo maggiore al 99% nelle aree urbane.

Con WindTre Unlimited sarà possibile aggiungere all’offerta anche l’acquisto di uno smartphone di ultima generazione. Potrete scegliere tra:

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G , anticipo zero, 28,99 Euro al mese per 24 mesi;

, anticipo zero, 28,99 Euro al mese per 24 mesi; Huawei P40 Pro, anticipo zero, 16,99 Euro al mese per 24 mesi.

2. WindTre XLarge

Con WindTre XLarge, potrete avere ogni mese 60 GIGA alla massima velocità, minuti illimitati e 200 SMS al prezzo di 16,99 Euro al mese. Per l’acquisto di un’eventuale nuova SIM sarà richiesto il pagamento di una fee una tantum di 10 Euro.

Ecco maggiori dettagli in merito ai servizi inclusi con WindTre XLarge:

servizio di attivazione;

traffico illimitato;

internet top speed, ovvero navigazione alla massima velocità disponibile;

servizio Easy Pay, ovvero pagamento attraverso carta di credito, conto corrente e carte conto;

gestione della tariffa attraverso l’app WINDTRE;

partecipazione al programma a premi WINDAY.

Con WindTre XLarge potrete abbinare l’acquisto di un nuovo smartphone. Le opzioni attualmente disponibili sono:

iPhone 11 Pro 256GB , anticipo zero e 24 rate da 37,99 Euro al mese, che garantiscono uno sconto sul prezzo totale originale di 260 Euro;

, anticipo zero e 24 rate da 37,99 Euro al mese, che garantiscono uno sconto sul prezzo totale originale di 260 Euro; iPhone 11 64GB, anticipo zero e 24 rate da 19,99 Euro al mese, sconto di 250 Euro sul costo originale dello smartphone.

3. WindTre Large

Una simile proposta Voce e Internet offerta da WindTre è Large, disponibile con un canone mensile di 14,99 Euro. Vediamo qui sotto le caratteristiche di questo pacchetto.

WindTre Large propone:

40 GIGA di traffico ogni mese;

minuti illimitati;

200 SMS al mese;

servizio Easy Pay, che consente di effettuare la ricarica tramite carte conto, conto corrente e carte di credito secondo le vostre personali preferenze;

servizio Top Speed, per navigare sempre alla massima velocità disponibile.

Come le altre offerte Voce e Internet WindTre, potrete anche in questo caso effettuare l’acquisto di un nuovo smartphone. Ecco quali sono i modelli abbinabili a questo pacchetto:

Xiaomi MI 10 , sconto sul costo originale di 250 Euro, anticipo zero e rate mensili di 18,99 Euro per 24 mesi;

, sconto sul costo originale di 250 Euro, anticipo zero e rate mensili di 18,99 Euro per 24 mesi; Redmi Note 8T, sconto sul costo originale di 229,90 Euro, anticipo zero e nessun prezzo aggiuntivo.

WindTre offre inoltre l’opportunità di attivare un’offerta internet casa al prezzo di 25,98 Euro al mese, che include anche GIGA illimitati per tutti gli smartphone di casa.

4. WindTre Medium

L’offerta WindTre Voce e Internet più contenuta nel prezzo e nei servizi è WindTre Medium, disponibile con un canone mensile di 12,99 Euro. Il pacchetto include ogni mese 20 GIGA alla massima velocità, minuti illimitati e 200 SMS.

I servizi compresi con WindTre Medium sono:

Easy Pay, per effettuare un pagamento con carte di credito, conto corrente e carte conto;

opzione Top Speed, per navigare sempre alla massima velocità disponibile;

navigazione sulla rete Top Quality Network, la rete di connessione certificata che offre un servizio di eccellenza per quanto riguarda la velocità di upload, download, streaming video e chiamate Voce;

gestione dell’offerta tramite l’app gratuita WINDTRE;

partecipazione al programma a premi WINDAY, che consente di ottenere tutte le settimane buoni sconto o GIGA extra, prezzi esclusivi per l’acquisto di smartphone e altri prodotti di marca, biglietti del cinema a prezzo ridotto e tanti altri premi.

Infine, scegliendo di acquistare un nuovo smartphone tramite l’offerta WindTre Medium, le opzioni per voi disponibili saranno:

Samsung Galaxy S10 128GB , sconto sul Prezzo originale di 210 Euro, anticipo zero e 24 rate mensili pari a 14,99 Euro al mese;

, sconto sul Prezzo originale di 210 Euro, anticipo zero e 24 rate mensili pari a 14,99 Euro al mese; Huawei P Smart Z, sconto sul prezzo originale di 170 Euro, anticipo zero e 24 rate mensili pari a 1,99 Euro al mese.

Offerte Young Voce e Internet WindTre

In questa sezione potrete approfondire le quattro promozioni Voce e Internet WindTre dedicate ai clienti più giovani.

1. WindTre 80 GIGA Student EDU

Per tutti i clienti WindTre under 20 è disponibile al momento una promozione speciale dedicata. Si tratta di WindTre 80 GIGA Student EDU, al costo di 7,99 Euro/mese per tre mesi, anziché gli originali 9,99 Euro/mese.

La proposta include:

80 GIGA mensili;

minuti illimitati;

SMS illimitati;

partecipazione al programma Promo EDU, con tanti GIGA per studiare e navigare a un prezzo speciale per tre mesi;

navigazione sulla Top Quality Network, con eccellente velocità di download e upload e esperienza video;

opzione Top Speed, ovvero navigazione alla massima velocità disponibile;

opzione Easy Pay, per pagare comodamente la ricarica attraverso il proprio conto corrente, carte di credito oppure carte conto.

Con questa promozione potrete sempre scegliere di abbinare l’acquisto di un nuovo smartphone. I modelli previsti con questa offerta sono:

Huawei P30 lite New Edition , sconto sul prezzo originale di 170 Euro, anticipo zero e 24 rate mensili di 5,99 Euro/mese;

, sconto sul prezzo originale di 170 Euro, anticipo zero e 24 rate mensili di 5,99 Euro/mese; Huawei P Smart Z, sconto sul prezzo originale di 140 Euro, anticipo zero e 24 rate mensili di 2,99 Euro/mese.

2. WindTre 80 GIGA Young EDU

WindTre ha pensato anche ad una speciale promozione per tutti I propri clienti under 30. Parliamo in questo caso di WindTre 80 GIGA Young EDU. Il costo del pacchetto è pari a 9,99 Euro al mese per 3 mesi, anziché 11,99 Euro/mese.

Ecco tutto quello che è incluso se scegliete di attivare questa proposta WindTre:

80 GIGA di traffico ogni mese;

minuti illimitati;

SMS illimitati;

partecipazione al programma Promo EDU;

navigazione sulla Top Quality Network;

opzione Top Speed, per navigare sempre alla massima velocità di connessione disponibile;

opzione Easy Pay, per pagare comodamente con carte di credito, conto corrente e carte conto.

Potrete aggiungere inoltre uno smartphone alla vostra offerta:

Huawei P30 lite New Edition , al costo mensile di 5,99 Euro per 24 mesi, sconto sul prezzo originale di 170 Euro;

, al costo mensile di 5,99 Euro per 24 mesi, sconto sul prezzo originale di 170 Euro; Huawei P Smart Z, al costo mensile di 2,99 Euro per 24 mesi, sconto sul prezzo mensile di 140 Euro.

3. WindTre 60 GIGA Junior

Per i più giovani, WindTre dedica l’offerta WindTre 60 GIGA Junior. È possibile attivare questo pacchetto da parte di tutti gli utenti che hanno meno di 14 anni. Il vantaggio è quello di pagare un canone mensile molto contenuto, pari a 6,99 Euro, per ottenere una serie di utili servizi e vantaggiose caratteristiche. Le approfondiamo qui di seguito.

Con WindTre 60 GIGA Junior, l’operatore vi garantisce:

60 GIGA di traffico ogni mese;

minuti illimitati verso i numeri WindTre;

100 minuti verso tutti;

app WINDTRE Family Protect;

opzione Easy Pay, per effettuare la ricarica tramite conto corrente, carte di credito e carte conto.

È necessario approfondire in questo caso i vantaggi dell’app WINDTRE Family Protect. Si tratta di una app dedicata ai genitori o tutori dei minori la cui offerta WindTre è attiva e che potranno utilizzare per controllare direttamente dal proprio dispositivo le seguenti attività:

blocco o sblocco di specifici contenuti, app e giochi;

verifica della posizione del dispositivo in tempo reale;

sospensione della connessione.

Per configurare l’app vi basterà seguire questi passaggi:

1. installate l’app sul vostro smartphone;

2. create il profilo che desiderate proteggere;

3. scegliete quali contenuti bloccare;

4. avviate la procedura di associazione del dispositivo del minore;

5. memorizzate il codice ricevuto.

Questi sono i modelli smartphone sono abbinabili all’offerta:

Huawei Nova 5T , con uno sconto sul prezzo totale iniziale di 70 Euro, anticipo zero e 11,99 Euro/mese per 24 mesi;

, con uno sconto sul prezzo totale iniziale di 70 Euro, anticipo zero e 11,99 Euro/mese per 24 mesi; Huawei P40 lite, sconto di 20 Euro, pagamento a rate di 5,99 Euro/mese per 24 mesi, oltre ad un anticipo pari a 99,99 Euro.

4. WindTre 60 GIGA Junior+

Un’ulteriore offerta dedicata ai minori di 14 anni, WindTre 60 GIGA Junior+ è disponibile al costo mensile di 8,99 Euro.

Il pacchetto include:

60 GIGA al mese;

minuti illimitati verso tutti i numeri WindTre;

200 SMS al mese;

App WINDTRE Family Protect;

servizio Easy Pay;

partecipazione al programma a premi WINDAY.

Ecco infine quali sono gli smartphone acquistabili in promozione con questa tariffa:

Huawei Nova 5T , prezzo totale iniziale scontato di 70 Euro, anticipo zero e 11,99 Euro/mese per 24 mesi;

, prezzo totale iniziale scontato di 70 Euro, anticipo zero e 11,99 Euro/mese per 24 mesi; Huawei P40 lite, sconto di 20 Euro sul costo iniziale, pagamento a rate di 5,99 Euro/mese per 24 mesi, oltre ad un anticipo pari a 99,99 Euro.