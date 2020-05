Passa a Iliad da Vodafone, Tim e Wind: le offerte di Maggio 2020

Sei un cliente di Vodafone, Tim o Wind ma non sei soddisfatto del tuo piano di telefonia mobile ? Con Iliad puoi avere tutti i minuti, SMS, Gigabyte e servizi che ti servono al giusto prezzo. Scopri tutti i dettagli delle offerte del gestore low cost per i clienti di altri operatori

Iliad è tra gli operatori di telefonia mobile che ha registrato la maggiore crescita negli ultimi anni. Il gestore francese oggi conta oltre 5,3 milioni di utenti, che gli consentono di piazzarsi al quarto posto nella classifica delle telco per numero di linee attive. Solo nel quarto trimestre dell’anno scorso, Iliad ha accolto nella sua famiglia 740mila nuovi utenti.

Una ricerca Bva-Doxa dello scorso ottobre inoltre conferma che il 97% dei clienti di Iliad lo consiglierebbe ad amici e parenti. Ecco descritte nel dettaglio le migliori offerte dell’operatore per i clienti di Vodafone, Tim e WindTre e tutti i vantaggi nell’effettuare il cambio di gestore.

Le offerte di Iliad per i clienti Vodafone, Tim e Wind

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

3. Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto delle ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

Le tariffe di Iliad possono essere acquistate online sul sito dell’operatore o dalle oltre 700 Simbox presenti nei 14 Iliad Store e nei numerosi corner allestiti nei negozi delle grandi catene di distribuzione come Unieuro. Per completare l’acquisto servono un documento d’identità, un indirizzo email e una carta di pagamento. L’operazione richiede meno di 3 minuti.

I vantaggi di passare a Iliad

Iliad fin dal suo esordio in Italia ha immediatamente messo in chiaro la profonda differenza tra la sua offerta e quella degli operatori tradizionali, arrivando addirittura a dichiarare di voler rivoluzionare l’intero settore del mobile tricolore.

La principale differenza tra Iliad è aziende come Vodafone, Tim e WindTre è una particolare attenzione alla trasparenza e volontà di realizzare proposte che possano accontentare qualsiasi tipologia di utente riducendo al minimo la spesa.

Sicuramente non è di minore importante l’aspetto dei costi. Se si prende ad esempio Giga 50, l’offerta di Iliad che prevede minuti illimitati e 50 GB per 7,99 euro al mese, e la si confronta con le proposte di Vodafone, Tim e WindTre si evidenzia come la proposta del gestore francese sia paragonabile alle tariffe più ricche dei concorrenti ma ad un costo sensibilmente inferiore. Per trovare una promozione dei grandi operatori ad un prezzo inferiore si deve guardare a quelle tariffe che possono essere attivate solo da chi arriva da una lista di gestori selezionati. Solitamente quella dal costo più basso è riservata proprio ai clienti di Iliad.

I clienti degli operatori tradizionali sanno bene quanto i loro gestori siano avvezzi a rimodulare le loro offerte. Non è raro infatti che il costo mensile per una tariffa già attivata venga aumentato con la scusa di voler raccogliere maggiori risorse per ampliare la rete. Iliad afferma che tutte le sue offerte rimarranno identiche per sempre, sia per quanto riguarda il prezzo sia nella composizione dei servizi inclusi.

Vodafone, Tim e WindTre in alcuni casi prevedono dei vincoli per poter sottoscrivere un’offerta o ottenere ulteriori vantaggi, come ad esempio una riduzione del costo di attivazione. Se queste condizioni non vengono rispettate, all’utente vengono addebitate delle penali. Iliad invece permette di effettuare la disdetta del contratto in ogni momento. Questo vuol dire che l’utente può lasciare l’operatore quando vuole senza costi di disattivazione o penali.

Iliad poi non prevede spese nascoste e consente di utilizzare liberamente e gratuitamente tutti i servizi di base più richiesti, che per alcuni grandi operatori sono invece a pagamento. Ad esempio, il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) include nelle sue tariffe la segreteria telefonica visiva, controllo del credito residuo, Mi richiami e la modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi.

Iliad è anche uno dei pochi operatori low cost a prevedere offerte telefono incluso. Il gestore francese è particolarmente adatto ai fan di Apple. Alle sue tariffe è possibile associare l’acquisto a rate di tutti i principali modelli di iPhone, compreso il recentissimo iPhone SE 2020.

L’operatore francese non dispone di un’app mobile per la gestione dell’offerta ma consente di controllare ogni aspetto della linea dall’Area Personale sul suo sito. Da qui è possibile verificare il credito residuo, monitorare i minuti, SMS e Gigabyte consumati, effettuare una ricarica online, gestire le opzioni attive e molto altro ancora. Iliad però ad oggi ancora non consente di cambiare offerta e non ci sono conferme che questa possibilità sarà disponibile a breve.

Un aspetto negativo di Iliad sta nella copertura. L’operatore permette di navigare alla velocità del 4G o 4.5G nella maggior parte d’Italia ma alcune zone come la Sardegna, bassa Campania, Calabria e Comuni dell’arco alpino e nelle zone centrali della penisola non sono raggiunte direttamente dal suo segnale. L’azienda per garantire la copertura in queste località si affida alla rete di WindTre.

L’operatore francese ha comunque l’obiettivo di raggiungere la piena indipendenza entro pochi anni. Oggi sono stati installati oltre 4mila siti radio, di cui la metà sono attivi. Entro la fine di quest’anno conta di raggiungere i 5mila siti installati e di arrivare a 10-12mila entro il 2024.