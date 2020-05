Offerte Fastweb fibra e adsl: le migliori di maggio 2020

Fastweb propone per il mese di maggio 2020 sconti speciali per la sua offerta dedicata a Internet fisso, ovvero Fastweb Casa . La tariffa – che propone la connessione Internet con fibra ottica , sia FTTH che FTTN, o ADSL – include le telefonate verso fissi e mobili italiani, oltre al modem FASTGate. In più, 12 mesi di XBox Live Gold e tanti altri vantaggi: vediamoli qui di seguito.

L’offerta di maggio 2020 per fibra e ADSL: Fastweb Casa

Fastweb Casa, solo online e fino al 6 maggio (ma le promozioni vengono spesso rinnovate o riproposte dopo qualche settimana, per cui il consiglio è quello di continuare a controllare SOStariffe.it per scoprire le offerte più convenienti) ha un costo di 27,95 euro al mese invece di 34,95 euro al mese: prezzo fisso, tutto incluso, compreso il modem.

L’offerta di Fastweb non ha vincoli di durata: è quindi possibile decidere di rimanere quanto si vuole, senza alcuna penale da pagare in caso di passaggio a un altro operatore. In più non ci sono costi nascosti in fattura, perché nell’importo indicato in bolletta c’è proprio tutto: Internet illimitato, modem, nessun costo di attivazione.

Scopri Fastweb Casa

La navigazione Internet con Fastweb Casa

Fastweb Casa offre una connessione a banda ultralarga in grado di raggiungere 1 Gigabit/s di velocità di download, a seconda della tecnologia disponibile nella propria zona. Più precisamente, con l’offerta Internet casa di Fastweb le velocità disponibili sono:

Con la fibra FTTH (Fiber to the home), fino a 1 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload in più di 100 città, tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Verona, Venezia; fino a a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload nelle altre città.

(Fiber to the home), in più di 100 città, tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Verona, Venezia; fino a a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload nelle altre città. Con la fibra mista rame FFTN (Fiber to the node), fino a 100/200 Mbit/s in download (a seconda della copertura tecnologia, verificabile in fase di sottoscrizione) e fino a 20 Mbit/s in upload ;

(Fiber to the node), (a seconda della copertura tecnologia, verificabile in fase di sottoscrizione) e ; Con l’ADSL rame Fastweb, fino a 20 Mbit/s in download e 1 Mbit/s in upload; nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb, invece, la velocità arriva fino a 6 Mbit/s in download.

Per quanto riguarda il modem incluso con la promozione, si tratta del FASTGate, in grado di fornire un Wi-Fi potente in in ogni angolo della casa. È possibile gestire tutte le sue funzioni grazie all’app MyFastweb, e tra le caratteristiche di questo dispositivo ci sono:

Super Wi-Fi 11ac 4×4 , dual band (6 antenne): 802.11n 2×2@2,4GHz e 802.11ac 4×4@5GHz

, dual band (6 antenne): 802.11n 2×2@2,4GHz e 802.11ac 4×4@5GHz Creazione di rete Wi-Fi ospite con password personalizzata

Possibilità di decidere a quale dispositivo dare la priorità di navigazione

4 porte Gigabit Ethernet e 2 porte USB 3.0

Le telefonate con Fastweb Casa

Per quanto riguarda le chiamate, Fastweb Casa inclue:

le telefonate verso i numeri di rete fissa nazionale , senza scatto alla risposta;

, senza scatto alla risposta; le telefonate verso i numeri di rete mobile nazionale, senza scatto alla risposta.

In più Fastweb Casa comprende anche alcuni servizi di telefonia, ovvero:

Chi chiama

Avviso di chiamata

Nascondi numero

Disabilitazione chiamate

Trasferimento di chiamate.

I servizi WOW

Perfetto complemento di questa offerta Internet casa, i servizi WOW di Fastweb aiutano a ottenere ancora di più dalla propria connessione. Sono i seguenti:

WOW FI : è la rete Wi-Fi di Fastweb che conta più di un milione di punti di accesso in Italia, che permette anche quando si è fuori casa di navigare in sicurezza ad alta velocità, agganciandosi a uno dei modem raggiungibili.

: è la rete Wi-Fi di Fastweb che conta più di un milione di punti di accesso in Italia, che permette anche quando si è fuori casa di navigare in sicurezza ad alta velocità, agganciandosi a uno dei modem raggiungibili. WOW Space: si tratta dello spazio cloud offerto da Fastweb, gratis per il primo mese e poi a 9,95 euro all’anno. Consente di ospitare, senza limiti, tutte le proprie fotografie e i video in versione originale.

Gli altri vantaggi di Internet Casa: XBox Live Gold

Oltre a quanto indicato, Internet Casa di Fastweb offre anche, compreso nel prezzo, l’abbonamento a XBox Live Gold, il servizio online che permette di giocare in multiplayer con la console di Microsoft e accedere ad altri vantaggi come giochi gratis ogni mese e sconti esclusivi.

Per attivare l’abbonamento è sufficiente abbonarsi online all’offerta Fastweb online, attendere le credenziali di accesso all’area clienti MyFastweb (arriveranno tramite SMS) e recuperare il codice di sconto entro 30 giorni dall’attivazione del servizio. A quel punto si può accedere al proprio account XBox e inserire il codice omaggio.

Come arricchire l’offerta Fastweb Casa

Se quanto incluso nella proposta di Fastweb ancora non è sufficiente per le proprie esigenze – ad esempio perché si chiama spesso l’estero o si vuole sfruttare la nuova rete in fibra ottica per contenuti di tv streaming ad alta definizione – è possibile aggiungere ulteriori opzioni a pagamento, ovvero le seguenti:

Il calcio e lo sport di DAZN : sono inclusi per 3 mesi, con tutti gli eventi sportivi della popolare tv che detiene i diritti per 3 partite di campionato di Serie A a ogni turno, poi il costo è di 9,99 euro al mese .

: sono inclusi per 3 mesi, con tutti gli eventi sportivi della popolare tv che detiene i diritti per 3 partite di campionato di Serie A a ogni turno, poi il costo è di . Opzione Internazionale : permette di chiamare, a 5 euro al mese , per 1000 minuti le seguenti destinazioni: Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria, Austria, Canada, Cina, Corea Del Sud, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania, USA.

: permette di chiamare, a , per le seguenti destinazioni: Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria, Austria, Canada, Cina, Corea Del Sud, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania, USA. NOW TV: la televisione in streaming di Sky è a disposizione a 9,99 euro al mese, offerta che include il ticket Intrattenimento, 12 mesi in offerta del ticket Cinema e la Now TV Smart Stick per gustarsi i contenuti su qualsiasi televisore o altro dispositivo video dotato di una porta HDMI.

SmartHome: è l’offerta per rendere la propria casa più sicura grazie a tre diversi set di videosorveglianza. Il primo, a 9 euro al mese per 21 rate + 7 euro di spese di spedizione, include una telecamera WiFi Motorizzata con centrale di allarme integrata, con 2 contatti magnetici di apertura porte/finestre e telecomando; il secondo, a 4 euro al mese, include la telecamera con visione a 180° e base magnetica; il terzo, a 4 euro al mese, include una telecamera LTE completamente senza fili perfetta per la sicurezza in esterni.

Quanto costa disattivare la propria offerta Fastweb

Se si decide di non avvalersi più dell’offerta Fastweb Casa, si può tranquillamente passare a un altro operatore in qualsiasi momento: in caso di disattivazione, al cliente viene addebitato unicamente un importo di 29,95€ IVA inclusa, per il ristoro dei costi sostenuti da Fastweb per la dismissione o trasferimento della linea.

Fastweb Casa+Mobile: l’offerta completa per tutte le esigenze di comunicazione

Infine, è possibile unire a tutti i vantaggi di Fastweb Casa anche la telefonia mobile con Fastweb Casa + Mobile, al prezzo, solo online e sempre fino al 6 maggio 2020, di 35,90 euro al mese, con SIM e spedizione gratuita.

In particolare, l’offerta mobile include:

30 GB di Internet (in Italia e in roaming Ue/Svizzera, massimo 4 GB)

(in Italia e in roaming Ue/Svizzera, massimo 4 GB) minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e verso oltre 60 destinazioni internazionali (e in roaming in Unione Europea/Svizzera verso numeri fissi e mobili dell’Unione Europea/Svizzera fino ad un massimo 500 minuti)

verso numeri fissi e mobili nazionali e verso oltre 60 destinazioni internazionali (e in roaming in Unione Europea/Svizzera verso numeri fissi e mobili dell’Unione Europea/Svizzera fino ad un massimo 500 minuti) 100 SMS dall’Italia verso numeri mobili nazionali (e in roaming Unione Europea/Svizzera verso numeri mobili dell’Unione Europea/Svizzera)