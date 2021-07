Offerte WindTre a 6 euro al mese: le promozioni di luglio 2021

Attualmente non sono disponibili offerte Wind a 6 euro ma nel listino dell'operatore sono presenti tariffe dall'eccellente rapporto qualità prezzo a meno di 8 euro al mese . Per chi vuole navigare in 5G con WindTre la spesa minima è di 12 euro al mese

Wind prima dell’arrivo in Italia degli operatori low cost come Iliad era conosciuto come uno dei gestori di telefonia mobile più economici. Non era quindi difficile trovare anche offerte Wind a 6 euro, almeno fino al 2016. In quell’anno infatti l’azienda ha concluso una joint venture con Tre da cui è nato il nuovo marchio WindTre. Il prezzo delle tariffe è aumentato ma con esso anche la qualità del servizio. La sua Top Quality Network è stata nominata dalla società di analisi indipendente Ookla la più veloce in Italia (37,11 Mbps di media in download) e per questo ha ricevuto lo Speedtest Award. Umlaut invece la ritiene la più affidabile in movimento e nelle città grandi e piccole.

Non solo, WindTre con il suo call center senza attese al numero gratuito 159 con priorità di risposta offre assistenza dedicata 24 ore su 24 e 7 giorni sul 7. Il programma Winday poi ogni settimana permette di ricevere Gigabyte aggiuntivi, sconti, coupon o contenuti digitali gratuiti grazie alla collaborazione di partner selezionati, un film in regalo su CHILI ogni weekend e la possibilità di acquistare prodotti di grandi marche a prezzi promozionali in negozio od online tramite un’innovativa piattaforma di e-commerce.

Offerte Wind a 6 euro: le tariffe più economiche dell’operatore

Come detto in precedenza attualmente non ci sono a listino offerte Wind a 6 euro ma è comunque possibile trovare tariffe altrettanto convenienti, anche al di sotto dei 9 euro al mese. Per la maggior parte si tratta di proposte nella modalità operator attack, ovvero attivabili solamente online e riservate ai clienti di specifici operatori che intendono effettuare la portabilità del numero di telefono. Il trasferimento del numero è una procedura del tutto gratuita che come stabilità dall’AGCOM (Autorità le Garanzie nelle Comunicazioni) richiede un massimo di 3 giorni lavorativi. La portabilità comporta anche la chiusura automatica del contratto con il precedente gestore. L’utente non deve fare nulla, sarà WindTre a occuparsi sia della parte tecnica che di quella amministrativa.

Scegliendo la modalità di pagamento Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, è possibile non solo evitare la necessità di acquistare una ricarica manuale ogni mese ma avere anche un quantitativo superiore di traffico dati incluso nel piano.

1. Go 50 Star+ Digital LE

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

50 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese. L’attivazione e SIM sono è gratuite.

2. Go 101 Star+ Easy Pay Digital

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

101 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita con tariffa attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 1 euro.

Entrambe le offerte sono disponibili per chi arriva da:

Iliad

Postemobile

Fastweb

CoopVoce

Rabona Mobile

Spusu

Tiscali

Se state invece cercando per i vostri figli un’offerta dal prezzo basso ma che offra ai minori il massimo della protezione dalle principali minacce in cui possono incorrere online potete acquistare:

3. Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet in 4G

App WindTre Family Protect inclusa

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese ed è disponibile solo per gli under 14. L’attivazione è di 6,99 euro con tariffa attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. WindTre Family Protect permette di:

Conoscere quanto il bambino utilizza il telefono e quali app

Scegliere il livello di protezione e filtrare app, contenuti e giochi

Verificare la posizione del bambino in tempo reale con notifiche ogni volta che si muove

Bloccare l’accesso a Internet e impostare limiti di tempo per lo studio e gli orari notturni

WindTre nel suo listino presenta anche promozioni solo dati, che quindi includono una SIM con traffico dati sufficiente per navigare su PC, smartphone e tablet inserendola in modem Wi-Fi portatili o chiavette Internet. La tariffa più economica di questo tipo più economica è la seguente:

4. Cube Medium con Easy Pay

60 GB per navigare in 4G

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita online con tariffa attiva per almeno 24 mesi o di 6,99 euro acquistandola in negozio.

In tutte le promozioni sopra descritte sono inclusi anche:

Segreteria telefonica

Ti Ho cercato

SMS Ricevuta di Ritorno

Per chi cerca offerte WindTre al di sotto dei 9 euro sono disponibili anche alcune offerte solo voce, pensate soprattutto per chi utilizza lo smartphone principalmente per le telefonare e gli anziani. Tali tariffe infatti offrono anche accesso gratuito all’iniziativa “Più Vicino a Chi Ami“, realizzata in collaborazione con Senior Italia FederAnziani. Quest’ultima offre videotutorial che spiegano come utilizzare in modo corretto i nuovi strumenti digitali e semplificare diverse attività quotidiane grazie alla tecnologia.

5. Voce e SMS con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro con tariffa attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro.

6. Voce con credito residuo

Minuti illimitati per chiamare

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita online o di 6,99 euro acquistando una nuova SIM, che ha un costo di 10 euro salvo promozioni.

Chi invece dispone di uno smartphone 5G e vuole spendere il meno possibile per navigare alla massima velocità offerta dal nuovo standard di rete può attivare la seguente tariffa:

7. Medium 5G Limited Edition con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

50 GB per navigare in Internet in 5G

Blocco dei servizi a sovrapprezzo

Possibilità di aggiungere fino a 3 SIM con Family

Oppo A54 5G incluso

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese ed è disponibile fino al 19/9/2021. L’attivazione è gratuita online con tariffa attiva per almeno 24 mesi o di 6,99 euro acquistandola in negozio. Il costo della SIM è di 10 euro. Family permette di aggiungere all’offerta altre SIM per i membri della famiglia con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB alla massima velocità a 9,99 euro al mese con Easy Pay. WindTre ad oggi offre copertura in modalità 5G FDD DDS, che permette di usare in modo dinamico lo spettro FDD per connettersi a seconda del dispositivo in 4G o 5G, al 94,8% della popolazione italian e al 33,3% nella variante TDD. La copertura in 4G invece è del 99,6%.