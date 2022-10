Offerte Vodafone nuovi clienti: le migliori promo di ottobre 2022

Vodafone è sempre attenta a cogliere l’opportunità di acquisire nuovi clienti. Per chi acquista per la prima volta le sue tariffe di telefonia mobile infatti sono previsti diversi vantaggi e promozioni. Le offerte Vodafone nuovi clienti sono tante e tutte diverse tra loro. Con l’app My Vodafone potete gestirle facilmente e conoscere con un tap i vostri consumi e credito residuo. L’operatore poi pone grande attenzione al lato sicurezza e con Vodafone Happy ogni settimana vi regala Giga e sconti.

Offerte Vodafone nuovi clienti di ottobre 2022

Offerte Vodafone per nuovi clienti Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Special illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Special (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 3 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 4 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 5 Family + (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay 6 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 7 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 8 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 9 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Le offerte Vodafone nuovi clienti si adattano a tutte le possibili esigenze degli utenti e si differenziano per servizi inclusi e prezzo. L’operatore britannico ha lavorato molto sulla sua rete e con la Giga Network 5G è in grado di offrire prestazioni anche cinque volte superiori rispetto al 4G e una comunicazione quasi istantanea grazie a una latenza minima.

Tra le tariffe più economiche di Vodafone ne troviamo due in particolare che si possono attivare solo online e sono riservate ai clienti di Iliad o di alcuni operatori virtuali (Fastweb Mobile, Postemobile, Coop Voce e altri) che richiedono la portabilità del numero. Quest’ultima viene eseguita gratuita da Vodafone entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Vodafone Special con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese . Attivazione e SIM gratuite

con minuti e SMS illimitati e con Smart Pay a 5 euro per un mese, poi . Attivazione e SIM gratuite Vodafone Special con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese e prezzo bloccato per 24 mesi. Attivazione e SIM gratuite

Smart Pay è il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito che permette in primis di evitare di acquistare ogni mese una ricarica manuale ma include anche altri vantaggi come: più Giga inclusi e uno sconto sul costo mensile, 5G Priority Access per accedere con priorità alla rete dell’operatore in caso di assenza del segnale per traffico congestionato e Vodafone Club. Il programma riservato anche a chi attiva le offerte Vodafone nuovi clienti permette di avere ogni mese 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G e sconti e promozioni per l’acquisto di prodotti e servizi di marchi come Everli, YOOX.com, Amazon.it, Carrefour.it, Q8 e altri.

Altre offerte Vodafone nuovi clienti non richiedono necessariamente la portabilità e possono essere sottoscritte da tutti e non solo da chi arriva da specifici operatori. Tutte includono la navigazione 5G. Le più richieste sono:

RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

Per gli Under 25 sono poi disponibili delle tariffe dedicate appositamente per i giovani:

RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Per chi ha la linea fissa con Vodafone il prezzo è di 6,99 euro al mese . Nel piano è inclusa anche la protezione di Rete Sicura con Parental Control. Attivazione a 6,99 euro

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Per chi ha la linea fissa con Vodafone il prezzo è di . Nel piano è inclusa anche la protezione di Rete Sicura con Parental Control. Attivazione a 6,99 euro RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Con questo piano si può scegliere se ricevere 3 mesi di NOW TV Entertainment o 20 euro di credito per PlayStation Store. Attivazione a 6,99 euro

Con le offerte Vodafone nuovi clienti potete anche avere minuti, SMS e Giga illimitati per navigare alla massima velocità:

Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

con fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

con alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta è riservata a chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa e include 4 mesi di NOW TV Cinema ed Entertainment

Con le offerte Infinito e pagamento con Smart Pay avete incluso anche Vodafone Club+, che rispetto al programma base aggiunge anche 6 mesi di Infinity+ per seguire 104 partite di Champions League oltre a contenuti come film, serie TV anche in 4K e sconti sull’acquisto di dispositivi elettronici nei Vodafone Store.

Vi ricordiamo che chi attiva le offerte Vodafone nuovi clienti può avere la fibra ottica fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH, modem Wi-Fi 6 con ottimizzazione del segnale e attivazione gratuita a 22,90 euro al mese senza vincoli invece di 27,90 euro al mese (ma con chiamate incluse da fisso solo online).

Alle offerte Vodafone nuovi clienti si può anche abbinare l’acquisto a rate di un telefono. L’operatore permette di scegliere tra i migliori modelli di Apple come iPhone 14 a dispositivi Android come Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold 4 e OPPO Find X5. Le offerte smartphone incluso prevedono un vincolo di permanenza minima di 24 mesi e il pagamento di un anticipo a seconda del modello desiderato. Vodafone consegna gratuitamente il telefono a casa nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) tramite corriere.

In caso di passaggio ad altro operatore o recesso dal piano prima dei 24 mesi si dovranno corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione. Entro 14 giorni dalla consegna del dispositivo potete invece esercitare il diritto di ripensamento riconsegnandolo all’operatore insieme a tutti gli accessori originali. Il codice IMEI sul telefono deve corrispondere a quello sulla confezione.

Offerte Vodafone solo dati per nuovi clienti Gigabyte Costo mensile Giga Speed Plus 50 50 GB in 4G 11,99 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro Giga Speed Plus 100 100 GB in 4G 19,99 euro

Tra le offerte Vodafone nuovi clienti abbiamo anche delle proposte solo dati che si adattano perfettamente come alternativa alla rete fissa se utilizzate in abbinamento a una chiavetta Internet, tablet o modem Wi-Fi 4G:

Giga Speed Plus 50 con 50 GB in 4G a 11,99 euro al mese . Attivazione a 5 euro

con a . Attivazione a 5 euro Giga Speed 50 con 50 GB in 4G a 13,99 euro al mese . Attivazione a 10 euro

con a . Attivazione a 10 euro Giga Speed Plus 100 con 100 GB in 4G a 19,99 euro al mese. Attivazione a 5 euro

Alle offerte è possibile aggiungere a un piccolo prezzo mensile anche un router Wi-Fi per navigare fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload su 10 dispositivi contemporaneamente. Dal peso di appena 100 g, è dotato di batteria interna che si ricarica via cavo come uno smartphone e ha una durata di 10 ore con un utilizzo medio.