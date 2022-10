PSV Gas oggi: il costo del gas a Ottobre 2022

I prezzi in calo del gas sono una buona notizia per i clienti domestici, ma non bisogna abbassare la guardia, soprattutto con l'inverno alle porte. Dagli esperti di SOStariffe.it ecco la bussola per individuare le offerte metano del Mercato libero che aiutino a tenere sotto controllo le bollette a ottobre 2022 .

Dopo l’ottovolante dei prezzi di questa estate, il gas ora costa meno. Complice l’autunno mite e i caloriferi spenti, il quasi “tutto esaurito” degli stoccaggi (oltre il 90% in tutta Europa) e una riduzione della produzione industriale, il prezzo del gas sta facendo registrare un progressivo calo: lunedì 24 ottobre è sceso sotto la soglia dei 100 euro per megawattora sul mercato Ttf di Amsterdam, che è l’hub di riferimento per lo scambio di gas in Europa.

Questa frenata della corsa dei prezzi è una notizia positiva per i consumatori, che potrebbero ricevere bollette meno aspre del previsto. Eppure, secondo alcuni analisti, questa boccata d’ossigeno potrebbe essere solo temporanea, visto l’inverno ormai alle porte.

Un’indicazione più chiara arriverà nei primi giorni di novembre quando Arera, l’authority italiana dell’energia, ufficializzerà il valore della componente gas a ottobre 2022 per i contratti di Tutela. Si tratta del primo aggiornamento mensile del prezzo del gas da quando è entrato in vigore il nuovo meccanismo di calcolo, adottato da Arera proprio per arginare l’impatto dello “tsunami” energetico in corso. Questo sistema userà come base di partenza per il calcolo del prezzo del gas la media effettiva del mercato all’ingrosso PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è l’hub di casa nostra. Dirà, invece, addio all’indice Ttf.

In attesa di conoscere il prezzo ufficiale del gas per il mese di ottobre 2022, una mossa cruciale per tentare di tenere a bada le spese in bolletta è affidarsi alle offerte metano del Mercato libero più vantaggiose oggi a disposizione. Trovarle è semplice, grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, che può essere scaricato sui propri dispositivi mobile iOS e Android grazie all’App di SOStariffe.it.

Le migliori offerte gas per spendere meno in bolletta a Ottobre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO 1 wekiwi Gas alla Fonte 2,5214 €/Smc 244,69 € al mese 2 Pulsee Gas RELAX Index 2,4714 €/Smc 246,06 € al mese 3 Hera Comm Prezzo Netto Natura Casa Gas 2,5514 €/Smc 250,99 € al mese

Setacciando il comparatore di SOStariffe.it abbiamo individuato le offerte gas che salgono sul podio del risparmio in questi ultimi giorni di ottobre 2022. Le stime di spese elencate in tabella sono riferite al profilo di consumo di una “famiglia tipo” che registri 1400 Smc di metano sul contatore nell’arco di dodici mesi. Il prezzo del gas, sempre segnalato nella tabella qui sopra, è riferito al valore relativo all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) che è l’hub di riferimento del gas in Italia.

Tutte le offerte su cui il comparatore di SOStariffe.it ha acceso i riflettori prevedono una tariffa a prezzo variabile (o indicizzato). Questo significa che assicurano l’accesso al prezzo all’ingrosso del gas, con aggiornamenti mensili. Mentre per la soluzione proposta da Pulsee tale prezzo non prevede costi aggiuntivi, le offerte firmate wekiwi ed Hera Comm includono l’aggiunta di un piccolo contributo al consumo.

Gas alla fonte wekiwi

Obiettivo convenienza per la digital company wekiwi (controllata del gruppo Tremagi), che sale sul gradino più alto del podio grazie a una promozione che assicura la serenità di ricevere bollette dal costo fisso e con periodicità predeterminata. Questo è possibile grazie al sistema della “carica” mensile: attivando la promozione, il cliente può scegliere una quota di spesa fissa ed il relativo periodo di fatturazione (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). Sulla base dei consumi reali di gas registrati, wekiwi effettuerà dei conguagli per allineare l’importo delle bollette con quanto effettivamente consumato.

Altri punti di forza della promozione includono:

prezzo del gas all’ingrosso (agganciato all ’ indice PSV) con l’aggiunta di un contributo al consumo di 0,05 centesimi per ogni Smc ;

’ ; sconto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22 . Tale agevolazione è riconosciuta al termine del primo anno di fornitura;

in bolletta con il codice sconto . Tale agevolazione è riconosciuta al termine del primo anno di fornitura; costo fisso di 60 euro all’anno suddiviso equamente in bolletta per una spesa di 5 euro al mese indipendente dal consumo;

indipendente dal consumo; 10% di sconto sull’acquisto di prodotti per illuminazione a led, domotica e altri accessori elettronici sull’apposito shop online;

possibilità di sottoscrivere la promozione in modalità Dual Fuel per avere sia la fornitura di luce sia quella di gas con wekiwi.

Sottoscrivere tale soluzione si tradurrebbe in una spesa mensile di 244,69 euro per la “famiglia tipo”.

Clicca sul pulsante verde di seguito per maggiori informazioni sull’offerta e sull’attivazione online:

Pulsee Gas RELAX Index

Pulsee, il brand digitale dell’energia, sale sul secondo gradino del podio della convenienza anche grazie a una speciale promozione che riduce del 20% il contributo fisso mensile qualora si attivi la fornitura di gasa entro il 5 novembre 2022.

Sulla “carta d’identità” dell’offerta si legge:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV senza costi aggiuntivi ;

in base all’indice PSV ; sconto del 20% sul contributo fisso mensile, che si attesta sui 12 euro al mese anziché 15. Tale agevolazione è legata all’attivazione dell’offerta Pulsee Gas Relax Index entro il 5 novembre 2022 ;

sul contributo fisso mensile, che si attesta sui 12 euro al mese anziché 15. Tale agevolazione è legata all’attivazione dell’offerta Pulsee Gas Relax Index ; possibilità di sottoscrivere l’offerta in modalità Dual Fuel , che consiste nella scelta di Pulsee come unico fornitore di energia e metano. In questo caso, al contributo fisso mensile per la fornitura gas sarebbe applicato uno sconto del 30% (anziché del 20%);

, che consiste nella scelta di Pulsee come unico fornitore di energia e metano. In questo caso, al contributo fisso mensile per la fornitura gas sarebbe applicato uno (anziché del 20%); attivazione online veloce, anche dal proprio smartphone e gestione digitale della fornitura con l’App Pulsee Energy;

energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che volesse attivare la promozione gas Pulsee dovrebbe preventivare un budget di 246,06 euro al mese.

Per saperne di più sull’offerta ed, eventualmente procedere con la sottoscrizione, basta cliccare sul pulsante verde qui sotto:

Prezzo Netto Natura Casa Gas

Anche Hera Comm, che fa parte del gruppo Hera (Holding Energia Risorse Ambiente), una multiutility italiana fondata nel 2022 con sede a Bologna, affianca al prezzo competitivo del gas all’ingrosso ulteriori vantaggi come uno sconto di 20 euro sulla fornitura previa sottoscrizione dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera LED, Hera Thermo, Hera Caldaia Sicura; Hera No problem.

Di seguito una panoramica della proposta:

prezzo indicizzato in base al PSV + contributo al consumo pari a 0,08 €/Smc ;

in base al PSV + contributo al consumo pari a ; contributo mensile: 10 euro al mese;

servizi Hera Fast Check Up e Diario dei consumi gratuiti per tenere sempre sotto controllo i propri consumi

per tenere sempre sotto controllo i propri consumi gas verde da CO₂ compensata al 100%.

Sottoscrivere questa promozione implicherebbe una spesa mensile per la “famiglia tipo” pari a 250,99 euro al mese.

Clicca al link di seguito per saperne di più:

