La promozione estiva di Very Mobile sta per terminare. C'è tempo fino al prossimo 31 agosto per attivare le offerte Very Mobile che garantiscono ottime condizioni tariffarie ed un bonus davvero imperdibile. Per tutti i nuovi clienti, infatti, Very Mobile mee a disposizione la possibilità di raddoppiare i GB mensili della propria offerta per i primi due mesi. Ecco i dettagli:

Offerte Very Mobile: la promo estiva con 200 GB attivabile ancora per poche ore

Termineranno il prossimo 31 di agosto le nuove offerte Very Mobile che offrono fino a 100 GB al mese ai nuovi clienti dell’operatore aggiungendo il bonus “Raddoppio Giga”. Tale promozione consente, per i primi due mesi, di beneficiare del doppio dei GB mensili (quindi fino a 200 GB) senza alcun costo aggiuntivo. Da notare, inoltre, che le offerte proposte da Very Mobile presentano attivazione gratuita e partono da 5,99 euro al mese. Tutte le soluzioni, come vedremo, sono attivabili direttamente online, con consegna della SIM all’indirizzo fornito utente. Ecco quali sono le offerte da sfruttare fino al 31 agosto:

Le offerte Very Mobile con il doppio dei Giga

Tra le soluzioni propose operatore di telefonia mobile troviamo Very 5,99. offerta in questione include minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps. Il costo offerta è di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita. Very 5,99 è attivabile da tutti i nuovi clienti che richiedono un nuovo numero Very Mobile oppure da chi richiede la portabilità del numero da un operatore virtuale (sono esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e spusu) e Iliad. Grazie alla promozione in corso, valida fino al 31 agosto, attivando offerta in questione, per i primi due mesi si avranno a disposizione 100 GB al mese.

Un’altra offerta da tenere d’occhio è Very 6,99. La proposta in questione include minuti ed SMS illimitati oltre a 100 GB mensili. In questo caso, il canone mensile è di 6,99 euro con attivazione gratuita. offerta è attivabile richiedendo la portabilità del numero da un operatore virtuale (sono esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e spusu) oppure da Iliad. Grazie alla promozione “Raddoppio Giga”, quest’offerta garantisce ben 200 GB al mese per i primi due mesi senza costi aggiuntivi.

Tra le proposte operatore troviamo anche Very 7,99. offerta è disponibile solo richiedendo un nuovo numero. I bonus sono gli stessi della tariffa precedente (minuti ed SMS illimitati e 100 GB al mese). IL costo mensile è di 7,99 euro al mese con attivazione gratuita. Anche in questo caso, la promozione Raddoppio Giga consente di ottenere un bundle aggiuntivo per i primi due mesi. Grazie alla promozione, si avranno ben 200 GB al mese per navigare per i primi due mesi.

A completare il listino di offerte Very Mobile troviamo le offerte disponibili “per tutti”. Si tratta delle offerte attivabili da chi non può sottoscrivere le offerte illustrate in precedenza. Le proposte in questione sono:

Very 11,99: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 11,99 euro al mese

minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 11,99 euro al mese Very 13,99: minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 13,99 euro al mese

Grazie alla promozione “Raddoppio Giga”, le due offerte garantiscono rispettivamente 100 GB e 200 GB al mese per i primi due mesi.

Le offerte Very Mobile sono attivabili direttamente online, con consegna gratuita della SIM. Dal link qui di sotto è possibile scegliere offerta da attivare e procedere con la sottoscrizione online:

Attiva una delle offerte Very Mobile con Giga raddoppiati »

Ricordiamo che la promozione che consente il raddoppio dei Giga può essere attivata anche dai già clienti Very Mobile.

Le nuove offerte operatore presentano le seguenti caratteristiche:

l’accesso alla rete 4G avviene con velocità massima di 30 Mega in download ed in upload

in caso di esaurimento dei Giga disponibili, è possibile sfruttare la funzione “Rinnova Ora” che anticipa la data del rinnovo mensile offerta azzerando i Giga disponibili

tutti i servizi extra a pagamento sono bloccati di default e l’utente può scegliere se attivarli o meno; gli SMS bancari sono abilitati

è possibile richiedere la eSIM in sostituzione della SIM card tradizionale (è necessario avere uno smartphone compatibile)

nel canone mensile sono inclusi i servizi accessori Ti ho cercato, RingMe e Hotspot

Ricordiamo che è possibile confrontare le offerte Very Mobile con le proposte degli altri operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile oppure con l’App di SOStariffe.it,