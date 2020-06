Offerte Tim nuovi clienti: le migliori promo di Giugno 2020

Per risparmiare sul canone delle offerte mobile uno dei metodi migliori è cambiare operatore. Per poter scegliere l’offerta più adatta alle vostre esigenze è bene che conosciate le promozioni proposte dai gestori, in questa guida illustriamo tutte le promo di Giugno per chi passa a TIM. Ecco in dettaglio i costi e le condizioni dei piani di uno dei principali operatori mobile in Italia e le sue nuove offerte con Giga illimitati

Scegliere TIM vuol dire puntare su una rete veloce, con una delle migliori coperture in Italia e tanti servizi, ma le offerte mobile di questo gestore sono tra le più costose del mercato. Nonostante i costi del canone più elevati dei concorrenti TIM è riuscita a mantenere la sua posizione di predominio rispetto agli altri gestori e ha resistito anche all’aggregazione di Wind e Tre.

Il 30% dei clienti ha una sim TIM

Secondo il report pubblicato da AGCOM ad inizio 2020, TIM nel Dicembre 2019 possedeva il 29.8% delle quote di mercato. Vodafone, considerando le sim complessive, è stato il secondo operatore con il 28.8% e WindTre si è aggiudicato il terzo posto con un 28.1%. Nel conteggio delle sim di TIM e Vodafone sono stati inclusi anche i contratti di Kena mobile e Ho., gli operatori virtuali delle due società di telecomunicazioni.

Per chi voglia passare a TIM da altri gestori o per chi decida di attivare uno dei piani mobile del gestore le offerte disponibili a Giugno sono diverse. Per poter conoscere le condizioni e i costi delle promozioni più interessanti per voi potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it e specificare i parametri per voi più importanti. Si può personalizzare la ricerca limitando, ad esempio, le offerte a quelle con almeno 50 GB o indicando di voler approfondire solo le tariffe con traffico voce senza limiti.

Confronta le migliori promozioni TIM

Altra opzione che può servire per scremare le promozioni tra cui scegliere è la selezione dei piani ricaricabili o in abbonamento. Per chi ha già attivo un piano con un altro operatore è utile inserire l’attuale gestore e quello verso cui si richiede la portabilità, in questo modo potrete sapere se sono state pensate dell’offerte ad hoc per voi. Da poco è stato anche aggiunto un pulsante che vi permette di visualizzare solo le promozioni 5G.

Le migliori offerte per passare a TIM a Giugno 2020

TIM offre molte soluzioni per diverse fasce di prezzi e di clienti. Vediamo quali sono i principali piani disponibili in catalogo a Giugno 2020 e quali sono le condizioni poste per ciascuna offerta da questo gestore. Ecco l’elenco delle tariffe di TIM più convenienti:

Junior Pack 6 mesi

Young Senza Limiti

60+ Senza Limiti

Advance 4.5G

Advance 5G

Advance 5G Unlimited

1. Junior Pack 6 mesi

Questo primo pacchetto è un’offerta ricaricabile per i nuovi clienti TIM, il costo del canone è di 39 euro per 6 mesi. L’offerta potrà poi essere rinnovata per altri 6 mesi allo stesso prezzo oppure con il piano mensile Junior Pack da 7.99 euro al mese. Il Junior Pack può essere acquistato solo per clienti che non abbiano ancora compiuto 16 anni.

La promozione include:

200 minuti verso numeri nazionali

200 sms

minuti senza limiti verso 2 numeri TIM

10 GB per navigare in 4 (velocità garantite fino a 150 Mbit/s in download e 75 Mbit/s in upload)

5 GB in roaming in UE

opzione chat illimitate

I Love Games

Durante la navigazione sarà attivo gratuitamente il servizio di parental control ed entro 48 ore dall’attivazione della sim sarà anche automaticamente disponibile la connessione protetta che bloccherà malware e siti non sicuri. I genitori potranno anche personalizzare le restrizioni per pagine e servizi specifici accedendo alla pagina Safe Web. Una volta terminato il bundle dati la navigazione sarà bloccata se vi trovate in Italia, se invece siete all’estero sarà applicato il costo di 0.04 euro ogni MB.

Per chi voglia la promozione può essere anche attivata nella versione con rinnovo mensile, il canone in questo caso sarà di 7.99 euro al mese con un mese gratuito e i costi di attivazione azzerati.

2.Young Senza Limiti

L’offerta per gli under 30 di TIM ha un costo di 14.99 euro al mese. Nel canone sono inclusi:

30 GB per chi attivi i rinnovi su credito residuo/60 GB per chi sceglie di pagare con TIM Ricarica automatica

15 GB da usare in UE (questo è il limite per chi attiva l’offerta con 60 GB, per gli altri utenti il bundle dati in UE sarà 7.5 GB)

minuti e sms senza limiti verso numeri nazionali

opzione Giga illimitati per app social, chat e per ascoltare musica

6 mesi di TIMMusic Platinum, piattaforma con 25 milioni brani

Questa promozione permetterà di navigare con tecnologia 5G quando sarà disponibile e di raggiungere la velocità di connessione di 2 Gigabit/s. Se si consumeranno tutti i GB inclusi nell’offerta si potrà ricorrere ad 1 GB extra al costo di 9.50 euro, la tariffa applicata sarà di 1.90 euro ogni 200 MB fino al massimo di 1 GB.

Il sistema TIM Ricarica automatica prevede che il cliente abbini come sistema di pagamento l’addebito su conto o su carta, questa opzione consentirà a TIM di rinnovare in automatico l’offerta. In pratica l’operatore il giorno precedente allo scadere del rinnovo effettuerà una ricarica pari al canone, oppure se si arriva ad avere solo 3 euro di credito eseguirà una ricarica di 5 euro. Per evitare spiacevoli addebiti TIM disabilita la possibilità di pagare servizi esterni tramite questo sistema.

3. 60+ Senza limiti

La promozione è riservata a chi ha più di 60 anni e, come per la Young, sono previsti diversi costi del canone in base al metodo di pagamento selezionato:

9.90 euro per chi paghi il costo mensile nella fattura dei servizi di rete fissa TIM

12 euro con rinnovo tramite addebiti su carta di credito, conto corrente o con la prepagata TIM Pay

13 euro con pagamento su credito residuo

Nel canone di questa offerta sono inclusi:

minuti e sms senza limiti in Italia e in UE

4 GB per navigare in 4G in Italia

opzione Giga senza limiti per usare app social e chat

Per gli over 60enni che scelgano questa soluzione, l’operatore ha previsto una linea privilegiata di assistenza quando si contatta il numero del Servizio clienti 119. Sarà anche a disposizione degli utenti un numero verde gratuito (800.500.500) che permetterà di avere supporto da parte dei tecnici TIM per configurare il proprio smartphone e ricevere assistenza.

4. Advance 4.5G

Con questa tariffa iniziamo a conoscere la nuova linea di offerte di TIM. Le tariffe Advance sono le ultime arrivate in casa dell’operatore e sono pensate per un utilizzo molto intenso delle offerte mobile. Sono dei piani che consentono di vedere i contenuti video in HD e in Ultra HD e che offrono il servizio Giga First Class che in caso di rete sovraffollata concederà priorità alle linee di questi clienti.

Advance 4.5G ha un canone di 19.99 euro al mese e offre:

minuti e sms senza limiti sia in Italia che in UE

40 GB per navigare sulla rete 4.5G di TIM (velocità massima 700 Mbit/s)

Per quei clienti che abbiano attivo anche un piano internet casa di TIM il bundle dati diventerà illimitato. Per gli altri utenti sarà invece possibile attingere all’opzione extra Giga che a 9.50 euro consentirà di avere 1 GB in più per connettersi.

Queste tariffe rientrano nelle offerte smartphone incluso e con la soluzione Advance 4.5 sarà possibile acquistare a rate i seguenti modelli di cellulare con anticipo da 199 euro:

iPhone 11 64 GB – 15 euro al mese per 30 mesi

Huawei P40 – 30 rate da 10 euro

Huawei P40 Pro – 15 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S20 – 30 rate da 10 euro

5. Advance 5G

La seconda offerta della linea Advance è compatibile con la navigazione sulle reti 5G. Con questo piano, per 29.99 euro al mese, gli utenti avranno:

50 GB in 5G (velocità massima 2 Gigabit/s)

minuti e sms senza limiti in Italia e UE

servizi Lo Sai e Chiama Ora inclusi

Giga First Class

Vale anche per questa promozione l’opzione Giga illimitati se si ha un piano TIM per la rete internet domestica. La lista degli smartphone include quelli della promozione 4.5G, in aggiunta potranno essere acquistati anche:

Xiaomi Mi 10 con anticipo di 199 euro e 30 rate da 1o euro

Samsung Galaxy S20 5G contributo iniziale di 199 euro e rate da 10 euro per 30 mesi

Samsung Galaxy S20 5G+ anticipo da 199 euro e 30 rate da 15 euro

Attiva Advance 5G

6. Advance 5G Unlimited

Il piano Unlimited ha un costo di 39.99 euro e include:

minuti e sms illimitati

Giga illimitati

3 GB anche all’estero extra UE

250 minuti verso paesi stranieri

Giga First Class

Assistenza dedicata

TIM Games per 3 mesi

Per chi voglia passare ad un’offerta 5G è bene valutare il cambio dello smartphone, i vecchi modelli di cellulare infatti non sono compatibili con le nuove velocità di navigazione consentite con le reti ultraveloci. Sconsigliamo di acquistare il piano 5G Unlimited per navigare con uno smartphone non abilitato agli standard della tecnologia 5G, finireste per avere un pessimo servizio a costi altissimi.

Scopri l’offerta Advance 5G Unlimited

L’assistenza TIM

TIM è stato uno dei primi gestori mobili a rendere i servizi di assistenza un plus delle sue offerte. Il sistema di supporto dedicato è un esempio di questo nuovo trend, ai clienti con alcune specifiche caratteristiche (ad esempio agli utenti più anziani) viene proposto come incentivo un assistenza tecnica privilegiata e pensata per risolvere i problemi più comuni. Oppure, come con le offerte Advance, a coloro che sottoscrivono i piani di abbonamento più costosi viene garantita una linea rapida di supporto in caso di malfunzionamenti o guasti. La stessa filosofia TIM l’ha adottata per gli utenti casa a cui fornisce i suoi servizi internet.