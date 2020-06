Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a Giugno 2020

Il mese di giugno è un momento giusto per attivare una delle nuove offerte Sky. A disposizione dei nuovi clienti e dei già clienti, infatti, ci sono diverse opzioni di sicuro interesse tra cui scegliere il nuovo abbonamento per accedere ai tantissimi contenuti della Pay TV che, anche questo mese, continua la sua partnership con Netflix che permette di potenziare, ulteriormente, le sue proposte. Ecco, quindi, quali sono le nuove offerte Sky di giugno 2020 per nuovi e già clienti e come fare ad individuare la promozione più adatta alle proprie esigenze.

Tra le nuove offerte Sky di giugno 2020 troviamo diverse proposte di sicuro interesse. La Pay TV, infatti, ha superato l’emergenza sanitaria ed è tornata a proporre ai suoi clienti la possibilità di sottoscrivere nuovi abbonamenti con Sky Q Satellite e l’installazione della parabola. In alternativa, c’è sempre la possibilità di puntare su Sky Q Fibra, per accedere ai contenuti dell’abbonamento sfruttando la connessione in fibra ottica di casa (è richiesta una velocità minima di 15 Mbps in download).

Da segnalare, inoltre, la disponibilità delle offerte Sky per il digitale terrestre, soluzioni molto economiche e immediate che permettono di accedere ai contenuti di Sky senza la necessità di utilizzare la fibra ottica di casa o di installare un impianto satellitare per la ricezione dei programmi.

Per quanto riguarda le nuove offerte Sky di giugno 2020, questo mese segnaliamo il ritorno delle proposte Intrattenimento Plus (con Netflix incluso) e Sky Cinema, attivabili sia con Sky Fibra che in versione satellitare. Le due proposte d’abbonamento possono essere “unificate” in un’unica offerta con un vantaggio economico aggiuntivo per gli utenti.

Con l’imminente ripresa dello sport (nella seconda metà di giugno 2020 torna in campo la Serie A) sono nuovamente disponibili le offerte Sky con i pacchetti Calcio e Sport che garantiscono l’accesso ad una ricca programmazione sportiva con tante competizioni pronte a ripartire nelle prossime settimane.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Sky di giugno 2020.

Intrattenimento Plus

Tra le nuove offerte Sky del mese di giugno 2020, la prima opzione da tenere d’occhio si chiama Intrattenimento Plus. Questa soluzione rappresenta un abbonamento ideale per tutti gli utenti che mirano a massimizzare i contenuti della propria offerta con tutta la programmazione di Sky TV e Sky Famiglia e con il vantaggio di avere a disposizione anche Netflix, la piattaforma di streaming che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento dell’intrattenimento domestico.

L’offerta Intrattenimento Plus di Sky include i seguenti contenuti:

pacchetto Sky TV: il pacchetto comprende tutti i principali canali di intrattenimento della programmazione Sky con gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original, le migliori serie TV internazionali, un gran numero di programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, i canali sportivi di Eurosport

Intrattenimento Plus di Sky presenta un canone mensile di 24,90 Euro al mese per i primi 12 mesi. Successivamente, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 43,39 Euro al mese. E’ possibile scegliere tra Sky Q Fibra, che permette di accedere ai contenuti dell’abbonamento utilizzando la connessione Internet di casa e senza utilizzare la parabola, oppure Sky Q Satellite, che necessità dell’installazione della parabola.

Con Sky Q Fibra non sono previsti costi iniziali mentre scegliendo Sky Q Satellite è previsto un contributo iniziale di 49 Euro per l’installazione e l’attivazione di Sky Q Black. Nel caso in cui ci sia bisogno anche della parabola, i costi iniziali della versione Sky Q Satellite di quest’offerta diventano pari a 69 Euro. Ricordiamo che il decoder Sky Q include diverse funzioni “smart” avanzate come i comandi vocali e la possibilità di sfruttare la registrazione o la funzione “Restart”. Il decoder include anche le applicazioni di YouTube, DAZN, Spotify e Netflix già pre-installate.

Sky Cinema

Tra le offerte Sky del mese di giugno 2020 troviamo anche l’offerta denominata Sky Cinema che, come lascia intuire il nome, permette di accedere a tutti i contenuti previsti dal pacchetto Cinema ad un prezzo decisamente contenuto. Ecco i dettagli di quest’offerta:

pacchetto Sky TV : il pacchetto include tutti i principali canali di intrattenimento della programmazione Sky con gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original, le migliori serie TV internazionali, un gran numero di programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, i canali sportivi di Eurosport

Anche in questo caso, l’offerta Sky Cinema è disponibile sia con Sky Q Fibra, sfruttando la connessione Internet di casa per accedere ai contenuti e senza costi iniziali per la sottoscrizione, e Sky Q Satellite, sfruttando la parabola per l’accesso ai contenuti e con un costo iniziale di 49 Euro (+20 Euro nel caso serva anche l’installazione della parabola) per l’installazione e l’attivazione di Sky Q Black. Il costo dell’offerta Sky Cinema è pari a 24,90 Euro al mese per i primi 12 mesi. Successivamente, dal secondo anno di sottoscrizione, l’offerta si rinnoverà al costo di 44,20 Euro al mese.

Intrattenimento plus + Cinema

Per chi vuole massimizzare i contenuti dell’abbonamento a Sky, puntando su di un’offerta in grado di garantire l’accesso a tutto l’intrattenimento proposto dalla pay TV, c’è la possibilità di attivare Intrattenimento Plus + Cinema, l’offerta che va a combinare le due proposte precedenti. Si tratta di una soluzione davvero completa che permette anche di sfruttare un notevole risparmio sui costi della sottoscrizione.

L’offerta in questione include:

Sky TV

Sky Famiglia

Sky Cinema

abbonamento a Netflix in versione “Standard”

servizi accessori Sky HD (con 4K HDR scegliendo l’abbonamento satellitare), Sky on demand e Sky Go Plus

Il costo periodico di quest’offerta è di 34,90 Euro al mese per il primo anno di sottoscrizione. Successivamente, l’offerta si rinnoverà al costo di 59,59 Euro al mese. Anche in questo caso, scegliendo Sky Q Fibra non sono previsti costi iniziali mentre scegliendo Sky Q Satellite è prevista una spesa iniziale di 49 Euro (+20 Euro nel caso in cui servisse l’installazione della parabola).

Sky TV

Sky TV è l’offerta “base” per accedere ai contenuti offerti da Sky. A differenza delle altre proposte che necessitano della connessione in fibra ottica o della parabola, l’offerta Sky TV prevede l’accesso ai contenuti inclusi nell’abbonamento tramite digitale terrestre. Si tratta, quindi, di una soluzione molto semplice e praticamente immediata per accedere ai contenuti offerti da Sky.

Chi sceglie Sky TV avrà a sua disposizione:

una selezione dei canali di intrattenimento Sky

cinema e le serie TV di Premium

Sky Go

al costo di 10 Euro in più al mese si potrà arricchire l’abbonamento attivando i pacchetti Sky Sport e Sky Calcio (l’aggiunta di entrambi i pacchetti comporta un costo extra di 20 Euro)

Sky TV prevede un costo periodico di 14,90 Euro al mese per i primi 12 mesi. Successivamente, l’abbonamento si rinnova al costo di 19,90 Euro al mese. Da notare che non sono previsti costi iniziali per sottoscrivere l’offerta Sky sul digitale terrestre. E’ possibile attivare l’offerta cliccando sul box qui di sotto:

Sky Calcio e Sky Sport

Tornano disponibili, tra le offerte Sky, anche i pacchetti Sky Calcio, che permette di accedere alle partite di Serie A, e Sky Sport, che offre le partite di calcio estero, comprese le coppe, ma anche tanti altri sport come la Formula 1 che tornerà in pista a partire dal prossimo mese di luglio.

I pacchetti Calcio e Sport sono abbinabili a Sky TV e Sky Cinema con diverse soluzioni a disposizione dei nuovi clienti. L’offerta con Sky TV ed un pacchetto a scelta tra Sport e Calcio parte da 33 Euro al mese. L’offerta con i due pacchetti Calcio e Sport parte, invece, da 48 Euro al mese.

Offerte Sky per già clienti

Le offerte Sky di giugno 2020 sono disponibili anche per i già clienti Sky. Chi ha già un abbonamento in corso, infatti, può valutare di modificare la propria sottoscrizione aderendo ad una delle offerte per i nuovi clienti. Per richiedere tali modifiche è possibile accedere all’area utente del sito Sky (utilizzando il proprio Sky ID) e verificare le possibili modifiche da apportare all’abbonamento. Da notare, inoltre, che è possibile chiamare Sky al numero 02.8340 per ottenere tutte le informazioni relative alle nuove offerte da attivare per i già clienti.

Chi ha già un abbonamento Sky attivo, in ogni caso, deve tenere presente che

anche per i già clienti non è previsto un costo una tantum iniziale per l’attivazione del nuovo abbonamento

l’aggiunta di uno o più pacchetti tra Sky Sport e Sky Calcio comporterà la perdita degli sconti

l’attivazione di una nuova offerta comporta la cessazione immediata e contestuale di tutti gli sconti generati da altre promozioni di cui si stia eventualmente fruendo

Offerte NOW TV

In alternativa ad un nuovo abbonamento Sky è possibile puntare sulle offerte NOW TV, la piattaforma di streaming di Sky che permette di accedere a tutti i principali contenuti disponibili per i clienti che attivano un abbonamento Sky. NOW TV presenta un funzionamento di tipo “prepagato” con una struttura di ticket mensili che non prevedono alcun obbligo di rinnovo per gli utenti.

Con l’arrivo del mese di giugno, NOW TV ha modificato alcune delle sue offerte. Ecco le soluzioni disponibili:

Entertainment: serie TV e show di Sky a 9,99 Euro al mese con la possibilità di accedere con un account da due schermi in contemporanea; prova gratuita di 7 giorni

serie TV e show di Sky a con la possibilità di accedere con un account da due schermi in contemporanea; prova gratuita di 7 giorni Cinema: oltre 1000 film di Sky da guardare in HD a 9,99 Euro al mese con la possibilità di accedere con un account da due schermi in contemporanea; prova gratuita di 7 giorni

oltre 1000 film di Sky da guardare in HD a con la possibilità di accedere con un account da due schermi in contemporanea; prova gratuita di 7 giorni Cinema e Entertainment: questa soluzione unisce i due pacchetti precedenti ed ha un costo di 14,99 Euro al mese con la possibilità di accedere con un account da due schermi in contemporanea; prova gratuita di 7 giorni

Ricordiamo che, a disposizione degli utenti ci sono anche i ticket Sport (1 giorno a 9,99 Euro, 7 giorni a 14,99 Euro e 1 mese a 29,99 Euro) che permettono di accedere alla programmazione sportiva di Sky.

Tutte le soluzioni proposte da NOW TV sono disponibili da subito. Basta completare l’attivazione del pacchetto desiderato per iniziare, immediatamente, a guardare i contenuti a disposizione degli utenti. Come detto, non c’è obbligo di rinnovo ed è possibile disdirre la sottoscrizione in qualsiasi momento.

Per maggiori dettagli sulle offerte NOW TV è possibile accedere al sito ufficiale cliccando sul box qui di sotto.

