Offerte smartphone incluso: le tariffe migliori di giugno 2020

Offerte telefono incluso : di cosa si tratta e quali sono i motivi per cui sceglierle? In questo articolo saranno presentate le migliori tariffe degli operatori Vodafone, WINDTRE, TIM e Iliad alle quali associare uno smartphone e l’elenco dei modelli più interessanti fra quelli che è possibile acquistare.

Le offerte smartphone incluso sono soluzioni che permettono di acquistare un telefono di ultima generazione in concomitanza all’attivazione di una tariffa di telefonia mobile e di pagarlo meno rispetto al suo prezzo di vendita.

Gli smartphone possono essere pagati a rate, con un eventuale anticipo, oppure in un’unica soluzione, in base a quella che è la propria disponibilità economica nel momento in cui si effettua l’acquisto.

Quali sono le migliori offerte smartphone incluso di giugno 2020 e quali i telefoni che è possibile comprare? Di seguito presenteremo le tariffe più convenienti degli operatori Vodafone, WINDTRE, TIM e Iliad alle quali si possono associare diversi modelli di smartphone, alcuni dei quali costituiscono dei veri e propri top di gamma.

Le offerte telefono incluso di Vodafone

Le tariffe smartphone incluso proposte da Vodafone permettono di navigare alla velocità del 5G associando alle offerte disponibili uno smartphone di tipo 5G. Le tariffe tra le quali è possibile scegliere sono:

Infinito;

Infinito Gold Edition;

Infinito Black Edition;

RED Unlimited Smart;

Shake it easy.

La prima soluzione tariffaria, Infinito, ha un costo di 26,99 euro al mese, nel quale sono compresi:

Giga illimitati alla velocità di 2 Mbps;

minuti illimitati;

SMS illimitati;

minuti illimitati verso gli Stati Ue;

1000 minuti verso gli Stati extra Ue;

1 Giga e 200 minuti di roaming extra Ue;

12 mesi di TIDAL, che può essere mantenuto al costo di 8,99 euro al mese dopo il primo anno.

Infinito Gold Edition ha un costo di 29,99 euro al mese e comprende:

Giga illimitati alla velocità di 10 Mbps;

minuti illimitati;

SMS illimitati;

minuti illimitati verso gli Stati Ue;

1000 minuti verso gli Stati extra Ue;

2 Giga e 300 minuti di roaming extra Ue;

12 mesi di NOW TV mobile con gli show e le serie TV di Sky, che può essere mantenuto al costo di 4,99 euro al mese dopo il primo anno.

Infinito Black Edition ha un costo di 39,99 euro al mese e comprende:

Giga illimitati alla velocità massima di navigazione da mobile;

minuti illimitati;

SMS illimitati;

minuti illimitati verso gli Stati Ue;

1000 minuti verso gli Stati extra Ue;

5 Giga e 500 minuti di roaming extra Ue;

12 mesi di TIDAL, che può essere mantenuto al costo di 8,99 euro al mese dopo il primo anno;

12 mesi di NOW TV mobile con gli show e le serie TV di Sky, che può essere mantenuto al costo di

4,99 euro al mese dopo il primo anno.

Red Unlimited Smart ha un costo di 18,99 euro al mese e comprende:

40 Giga di Internet alla velocità del 5G;

minuti illimitati;

SMS illimitati;

minuti illimitati verso gli Stati Ue;

Giga illimitati per applicazioni quali Spotify, WhatsApp, Instagram, Maps, e così via.

Scopri Red Unlimited Smart

Shake it easy ha un costo di 14,99 euro al mese e comprende:

60 Giga di Internet alla velocità del 5G;

minuti illimitati;

SMS illimitati;

Giga illimitati per applicazioni quali TikTok, Spotify, WhatsApp, Instagram, Maps, e così via.

Gli smartphone proposti da Vodafone

Tra i modelli più moderni tra quelli disponibili con una delle offerte Vodafone appena elencate, ci sono gli smartphone seguenti:

Samsung Galaxy S20 5G , disponibile con un anticipo di 99,99 euro e 30 rate da 20,99 euro;

, disponibile con un anticipo di 99,99 euro e 30 rate da 20,99 euro; Samsung Galaxy S20+ 5G , disponibile con un anticipo di 99,99 euro e 30 rate da 24,99 euro;

, disponibile con un anticipo di 99,99 euro e 30 rate da 24,99 euro; Samsung Galaxy S20 Ultra 5G , disponibile con un anticipo di 199,99 euro e 30 rate da 29,99 euro;

, disponibile con un anticipo di 199,99 euro e 30 rate da 29,99 euro; iPhone SE , disponibile con un anticipo di 79,99 euro e 30 rate da 8,99 euro;

, disponibile con un anticipo di 79,99 euro e 30 rate da 8,99 euro; iPhone 11 Pro , disponibile con un anticipo di 129,99 euro e 30 rate da 28,99 euro;

, disponibile con un anticipo di 129,99 euro e 30 rate da 28,99 euro; iPhone 11 Pro Max , disponibile con un anticipo di 199,99 euro e 30 rate da 29,99 euro;

, disponibile con un anticipo di 199,99 euro e 30 rate da 29,99 euro; iPhone 11 , disponibile con un anticipo di 99,99 euro e 30 rate da 16,99 euro;

, disponibile con un anticipo di 99,99 euro e 30 rate da 16,99 euro; Xiaomi Mi 10 5G , disponibile con un anticipo di 99,99 euro e 30 rate da 11,99 euro;

, disponibile con un anticipo di 99,99 euro e 30 rate da 11,99 euro; Huawei P40 5G , disponibile con un anticipo di 69,99 euro e 30 rate da 12,99 euro;

, disponibile con un anticipo di 69,99 euro e 30 rate da 12,99 euro; Huawei P40 Pro 5G , disponibile con un anticipo di 99,99 euro e 30 rate da 17,99 euro;

, disponibile con un anticipo di 99,99 euro e 30 rate da 17,99 euro; Huawei P40 Lite , disponibile con un anticipo di 29,99 euro e 30 rate da 3,99 euro;

, disponibile con un anticipo di 29,99 euro e 30 rate da 3,99 euro; Huawei P30 , disponibile con un anticipo di 49,99 euro e 30 rate da 6,99 euro;

, disponibile con un anticipo di 49,99 euro e 30 rate da 6,99 euro; iPhone XR , disponibile con un anticipo di 99,99 euro e 30 rate da 11,99 euro;

, disponibile con un anticipo di 99,99 euro e 30 rate da 11,99 euro; Samsung Galaxy S10 , disponibile con un anticipo di 99,99 euro e 30 rate da 14,99 euro;

, disponibile con un anticipo di 99,99 euro e 30 rate da 14,99 euro; Samsung Galaxy Z Flip , disponibile con un anticipo di 299,99 euro e 30 rate da 32,99 euro;

, disponibile con un anticipo di 299,99 euro e 30 rate da 32,99 euro; Xiaomi Mi Note 10 Lite, disponibile con un anticipo di 39,99 euro e 30 rate da 5,99 euro.

Le offerte telefono incluso di WINDTRE

Le promozioni WINDTRE con le quali è possibile acquistare uno smartphone di ultima generazione sono:

Medium;

Large;

Xlarge;

Unlimited.

Scopri le promozioni WINDTRE

Medium ha un costo di 12,99 euro al mese e comprende:

chiamate illimitate;

200 SMS;

20 Giga di Internet.

Large ha un costo di 14,99 euro al mese e comprende:

chiamate illimitate;

200 SMS;

40 Giga di Internet.

Medium ha un costo di 16,99 euro al mese e comprende:

chiamate illimitate;

200 SMS;

60 Giga di Internet.

Medium ha un costo di 29,99 euro al mese e comprende:

chiamate illimitate;

SMS illimitati;

Giga illimitati alla massima velocità.

Gli smartphone proposti da WINDTRE

La spesa relativa all’anticipo e il costo delle rate mensili degli smartphone che si possono acquistare con WINTRE dipendono dalla tipologia di tariffa che si sceglie di sottoscrivere. Tra i modelli di smartphone più interessanti tra quelli disponibili, ci sono:

Samsung S20 Ultra 5G;

Apple iPhone 11 Pro Max;

Apple iPhone 11 Pro;

Samsung Galaxy Note10+;

Samsung S20 + 5G;

Samsung S20 4G;

Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Redmi Note 8T;

Huawei P40 Lite E;

Huawei P30 Lite;

Huawei Mate 30 Pro;

Oppo Find X2 Neo;

Le offerte telefono incluso di TIM

Le offerte telefono incluso di TIM fanno parte della linea Advance, nella quale rientrano tre diverse tipologie di tariffe:

Advance 4.5G;

Advance 5G;

Advance 5G Unlimited.

Advance 4.5G ha un costo di 19,99 euro al mese e comprende:

40 Giga per navigare fino a 700 Mbps;

minuti illimitati;

SMS illimitati;

il roaming Ue incluso.

Advance 5G ha un costo di 29,99 euro al mese e comprende:

50 Giga per navigare fino a 2 Gbps;

minuti illimitati;

SMS illimitati;

il roaming Ue incluso.

Scopri TIM Advance 5G

Advance 5G Unlimited ha un costo di 39,99 euro al mese e comprende:

Giga illimitati per navigare fino a 2 Gbps;

minuti illimitati;

SMS illimitati;

il roaming Ue incluso + 3 Giga extra Ue;

3 mesi di TIMGAMES.

Gli smartphone proposti da TIM

Tra gli smartphone che si possono associare a TIM Advance 4.5G ci sono:

iPhone 11 da 64GB, con anticipo di 199 euro e 30 rate da 15 euro;

Huawei P40, con anticipo di 199 euro e 30 rate da 10 euro;

Huawei P40 Pro, con anticipo di 199 euro e 30 rate da 15 euro;

Samsung Galaxy S20, con anticipo di 199 euro e 30 rate da 10 euro.

Tra gli smartphone che si possono associare a TIM Advance 5G ci sono:

iPhone 11 da 64GB, con anticipo di 199 euro e 30 rate da 15 euro;

Huawei P40, con anticipo di 199 euro e 30 rate da 10 euro;

Huawei P40 Pro, con anticipo di 199 euro e 30 rate da 15 euro;

Xiaomi Mi 10, con anticipo di 199 euro e 30 rate da 10 euro;

Samsung Galaxy S20, con anticipo di 199 euro e 30 rate da 10 euro.

Tra gli smartphone che si possono associare a TIM 5G Unlimited ci sono:

iPhone 11 da 128GB, con anticipo di 199 euro e 30 rate da 10 euro;

iPhone 11 Pro da 64GB, con anticipo di 199 euro e 30 rate da 15 euro;

Huawei P40, con anticipo di 199 euro;

Huawei P40 Pro, con anticipo di 199 euro e 30 rate da 15 euro;

Samsung Galaxy S20 5G, con anticipo di 199 euro e 30 rate da 10 euro;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, con anticipo di 199 euro e 30 rate da 15 euro.

In alternativa è possibile comprare alcuni degli smartphone proposti da TIM, come i modelli Samsung:

con offerta dati attiva;

con l’offerta TIM NEXT.

Le offerte telefono incluso di Iliad

Anche Iliad permette di associare alcuni modelli di iPhone alle sue tariffe, tra le quali spicca senza dubbio Giga 50 che può essere attivata sia dai nuovi numeri sia da chi sceglie di effettuare la migrazione da un altro operatore.

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese e include:

50 Giga di Internet;ù

minuti illimitati;

SMS illimitati.

Scopri Iliad Giga 50

Tra i modelli di smartphone che si possono scegliere, ci sono invece:

iPhone 11 Pro Max;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11;

iPhone Xs;

iPhone XR;

iPhone SE.