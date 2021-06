Offerte TIM casa tutto compreso per vecchi clienti: le promozioni di Giugno 2021

Per chi ha un abbonamento internet casa attivo è sempre importante effettuare delle verifiche delle nuove promozioni disponibili, in questa guida vediamo quali sono le offerte TIM Casa tutto compreso per vecchi clienti. Il passaggio da un piano ad una nuova tariffa può comportare un miglioramento delle condizioni contrattuali o un upgrade della tecnologia a tua disposizione.

Restare fedele alla promozione ADSL che hai attivato anni fa, o anche solo nel 2019, puoi costarti caro. Valutare di cambiare offerta e passare ad un piano più interessante economicamente può aiutarti ad ottenere una navigazione più veloce ed efficiente ad un prezzo più conveniente. Ecco, per esempio, quali sono le offerte TIM Casa tutto incluso tra cui puoi scegliere a Giugno 2021 se sei in cerca di pacchetto in Fibra FTTH (Fiber to Home) o FTTC (Fiber to Cabinet).

In genere le offerte per i già clienti sono meno vantaggiose rispetto alle tariffe con cambio operatore. TIM però ha adottato ormai da alcuni anni una strategia che garantisce anche ai vecchi utenti delle condizioni molto convenienti se si resta con il gestore ma si vuole aumentare le prestazioni della promozione attiva.

Passare alle reti in fibra gratis con TIM

Già nel 2017 i clienti TIM hanno ricevuto messaggi circa la possibilità, offerta gratuitamente, di passare a velocità di navigazione superiore. Ad esempio per i clienti con le vecchie offerte Super Fibra da 30 Mega o da 50 Mega, la proposta era di poter effettuare un potenziamento della velocità di connessione fino a 50 Mega o 100 Mega. A patto che la zona di residenza o domicilio risultasse coperta dal servizio.

Così come negli anni successivi il gestore ha proposto ai suoi clienti di effettuare un passaggio gratuito dalle connessioni più lente – ADSL a 7 Mega o a 20 Mega – verso le FTTC o FTTH da 100 o 200 Mega e fino ad 1 Gigabit/s in download. Le connessioni internet casa si evolvono in continuazione e se sei un cliente TIM ha più di 3 anni è probabile che effettuando un cambio di tariffa tu possa ottenere dei vantaggi e abbia la possibilità di passare ad una delle nuove tariffe tutto incluso in fibra.

Prima di sottoscrivere la richiesta di cambiare la tua offerta TIM Casa è meglio però che tu effettui un speed test sulla linea domestica, con SOStariffe.it puoi fare questa verifica delle velocità di rete gratis. Poi dovrai anche assicurarti che nella tua zona sia attiva una delle nuove linee in fibra di TIM, per fare questo test dovrai fare un controllo della copertura.

Le offerte TIM casa tutto compreso per vecchi clienti

Per capire quale possa essere la nuova tariffa che andrai a pagare facendo un passaggio da una vecchia offerta TIM ad un nuovo piano, può essere utile fare un raffronto con il comparatore di SOStariffe.it. Lo strumento ti mostrerà quali sono le migliori promozioni di Giugno per te che hai una tariffa TIM già attiva e quali offerte sono a tua disposizione tra quelle presenti nel catalogo dell’operatore internet casa:

TIM Super Fibra;

TIM Super Mega;

TIM Super ADSL;

TIM Super FWA.

1. TIM Super Fibra

La promozione del mese è la Super Fibra con questa soluzione potrai passare alla FTTH di TIM, il costo mensile richiesto è di 29,90 euro e in questo pacchetto sono compresi:

internet casa senza limiti con velocità massima in download fino a 1 Gigabit/s e a 100 Mega in upload;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali – con attivazione online;

TIMVISION per i nuovi clienti gratis;

modem TIM HUB+ di nuova generazione in comodato d’uso gratuito (costo incluso nell’abbonamento pari a 5 euro per 48 mesi);

2 mesi di canone saranno gratis con la promozione di Giugno.

Se hai un vecchio dispositivo di connessione ADSL non puoi utilizzarlo per il collegamento in fibra, gli standard di navigazione sono diversi e finiresti per avere un collegamento molto lento ed inefficiente. Dovrai dotarti di un nuovo device, però sappi che non sei costretto ad acquistare quello che ti propone TIM con la sua offerta dato che l’AGCOM ha stabilito il principio del modem libero.

Puoi richiedere maggiori informazioni sul piano o valutare l’attivazione dell’offerta cliccando sul pulsante qui in basso. Potrai anche richiedere l’assistenza degli operatori di SOStariffe.it se vorrai chiarimenti su costi o condizioni.

Con TIM puoi ottenere anche dei vantaggi extra attivando l’offerta Super Fibra, innanzitutto potrai avere TIM UNICA. Il servizio in questione ti permettere di avere Giga illimitati sul tuo numero di cellulare TIM e su altre 5 sim della famiglia senza costi aggiuntivi. Per sfruttare questo plus è necessario attivare la bolletta unificata e pagare con domiciliazione sul conto corrente l’abbonamento Internet.

Con soli 14,99 euro al mese in più si può anche ottenere l’opzione Mondo Intrattenimento, questa offerta include in un unico abbonamento mensile Netflix (versione standard), Disney+ e TIMVISION Plus, con il decoder TIMVISION Box integrato.

2. TIM Super Mega

Con questa soluzione il costo del canone mensile sarà sempre pari a 29,90 euro ma il collegamento offerto sarà quello in fibra FFTC o FFTE, dipenderà dalla copertura nella tua zona. Con queste tecnologie di connessione potrai navigare a 100 o 200 Mega in download e fino a 20 Mega in upload.

La promozione comprenderà ogni mese:

connessione a Internet di tipo illimitato;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali – solo se attivi il servizio online;

TIMVISION;

il modem TIM HUB+ in comodato d’uso gratuito (sempre come condizione facoltativa)

Bonus Pc e Super Fibra a 19,90 euro al mese

Sia questa promozione che la precedente sono compatibili con il Bonus pc e internet, se rientri tra i beneficiari di questo contributo potrai avere uno sconto sul canone mensile dell’abbonamento Internet e un tablet in omaggio.

Per fare richieste delle offerte Super Fibra o Super Mega con lo sconto del bonus devi avere un ISEE inferiore a 20 mila euro e dovrai o effettuare un upgrade passando da una linea ADSL alla fibra o attivare per la prima volta un collegamento in banda ultra larga (superiore a 30 Mega).

Questi clienti TIM potranno avere un anno di Internet casa alla massima velocità a 19,90 euro al mese.

3. TIM Super ADSL

Tutti i clienti che non sono raggiunti dalla fibra ottica possono scegliere tra due promozioni presenti nel catalogo delle offerte TIM casa di Giugno. La classica TIM Super ADSL che propone il solito fisso mensile di 29,90 euro con un collegamento fino a 20 Mega in download e da 1 Mega in upload.

La promozione include inoltre:

connessione a Internet illimitato alla massima velocità;

chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali – condizione riservata ad attivazioni online;

TIMVISION;

il modem TIM HUB+ in comodato d’uso gratuito.

Clicca su questo link in basso e potrai avere informazioni dagli operatori di SOStariffe.it o potrai attivare l’offerta.

4. Super FWA

L’ultima alternativa disponibile è la Super FWA di TIM, in questo caso ci troviamo di fronte ad un piano particolare. Il collegamento proposto a chi sceglie questa soluzione infatti è una connessione mista in fibra e che trasmette parte del segnale grazie alle onde radio. Queste tecnologie sono state sviluppate per poter portare i collegamenti più rapidi anche nelle zone non raggiunte direttamente dalla fibra o dall’ADSL.

Con la Super FWA si pagherà ogni mese per la propria offerta Internet casa 24,90 euro, ci sono però delle spese di attivazione legate al modem da installare che possono essere piuttosto elevate. Se si è in un luogo in cui è sufficiente collegare un modem all’interno dell’abitazione, l’operazione sarà gratuita. Se si rende necessario invece l’invio di un modem da esterni con antenna che necessità di intervento di un tecnico specializzato, allora il costo della consegna e dell’installazione del modem sarà di 99 euro (dilazionabili in 24 rate da 4,13 euro l’una).

La Super FWA ti permetterà di navigare fino a 40 Mega in download e a 4 Mega in upload, la velocità di banda è quindi superiore alla comune linea ADSL. Con queste caratteristiche inoltre si potrà ottenere anche il contributo di Stato con lo sconto fino a 500 euro su Internet e nuovo dispositivo.

Chi vorrà con la Super FWA potrà anche richiedere l’opzione per navigare alla massima velocità, questo permetterà di aumentare le prestazioni della rete domestica fino a 100 Mega in download e a 50 Mega in upload. Il costo del servizio è di 2 euro extra al mese.

Per saperne di più puoi clicca sul link che trovi qui sotto, il servizio non ti impegna all’acquisto e la consulenza è gratuita.

Nel canone proposto da TIM sono già compresi i costi per l’attivazione dell’offerta, sono pari a 10 euro e li pagherete con i canoni dei primi 2 anni di servizio (questa condizione è comune a tutte le promozioni descritte). Con la Super FWA pagherete le chiamate effettuate, il servizio di traffico voce può essere attivato a parte pagando 2 euro in più al mese.

In più se vorrai attivare TIMVision dovrai aggiungere un ulteriore extra al tuo canone, l’offerta non include il servizio di streaming tv di TIM. Potrai avere TIMVision a 4,99 euro al mese con un mese di Disney + incluso.

Qualche consiglio per chi è già cliente TIM

Come accennavamo in apertura di questa guida per chi ha già acquistato un piano TIM e vuole ottenere delle condizioni migliori, è necessario innanzitutto verificare alcune informazioni o elementi tecnici prima di richiedere un cambio offerta.

In primis va fatto una verifica della velocità a cui si sta navigando e poi un controllo del servizio migliore disponibile in zona. Potrebbe darsi che il tuo abbonamento sta già sfruttando al massimo le potenziali di TIM vista la copertura dei servizi Internet nella tua zona.

Possono essere previste delle ulteriori offerte pensate ad hoc per i già clienti che non sono presenti nei cataloghi ufficiali. Puoi controllare se TIM ti riserva qualche promozione speciale chiamando il numero verde o accedendo alla tua pagina personale o all’app MY TIM fisso.

Per essere certo che le condizioni siano realmente vantaggiose fai sempre un controllo delle offerte casa proposte e raffronta la promozione del mese con la tua.

In generale, com’è stato possibile vedere, TIM è attenta ai bisogni di tutti i clienti e in base alla copertura di rete ha pensato a delle offerte che hanno lo stesso prezzo e che includono gli stessi servizi, nonostante la velocità di rete sia diversa.