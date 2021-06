La scorsa settimana, Iliad , sempre più riferimento del mercato di telefonia mobile, ha rinnovato il suo listino di offerte lanciando le nuove Giga 80 e Flash 120 . Con il lancio di queste nuove tariffe sono cambiate anche le condizioni generali di contratto . In particolare, le offerte indicate come "per sempre" ora presentano delle condizioni contrattuali differenti. Ecco tutti i dettagli relativi alle novità delle offerte Iliad.

Dalla fine del mese di maggio, Iliad a messo a disposizione dei nuovi clienti le tariffe Giga 80 e Flash 120. Si tratta di due offerte complete e, come al solito quando si parla delle tariffe del provider, senza costi nascosti e caratterizzate dall’indicazione “Per Sempre” che conferma la volontà di Iliad di andare in netta contro tendenza rispetto al resto del mercato di telefonia mobile (almeno per quanto riguarda gli operatori MNO).

C’è però un aspetto importante da sottolineare. Le nuove offerte Iliad presentate sul finire del mese di maggio presentano delle condizioni contrattuali leggermente differenti rispetto alle precedenti. Ci sono, infatti, delle modifiche nel documento “CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE” valido a partire dal 25 maggio scorso. La differenza riguarda, in particolare, l’articolo 9 “Modifiche Contrattuali”.

Per tutte le offerte Iliad lanciate prima del 25 maggio 2021, infatti, tale articolo riporta:

Iliad si riserva il diritto di apportare modifiche al Contratto, comprese le condizioni economiche (con espressa esclusione di quelle relative alle offerte esplicitamente applicate “Per Sempre”)

Per le nuove offerte disponibili dal 25 maggio (Giga 80 e Flash 120) l’articolo indica:

Iliad si riserva il diritto di apportare modifiche al Contratto, comprese le condizioni economiche (con espressa esclusione della tariffa mensile delle offerte esplicitamente applicate “Per Sempre”)

La differenza è evidente. Le nuove offerte “Per Sempre” potranno contare su di una protezione dalle modifiche contrattuali per quanto riguarda la tariffa mensile, ovvero il costo richiesto dall’operatore per il rinnovo dell’offerta mensile. In precedenza, le condizioni contrattuali erano più generiche e non veniva fatta alcuna precisazione in merito agli elementi della tariffa protetti dalla clausola “Per Sempre”.

Per i già clienti Iliad da prima del 25 maggio 2021 non cambia assolutamente nulla. Le condizioni contrattuali restano valide come chiaramente indicato nel documento disponibile sul sito dell’operatore. Per i nuovi clienti che attivano una delle offerte disponibili dal 25 maggio 2021, invece, è importante sottolineare (per la massima trasparenza) che piccola modifica che, di fatto, limita la protezione del “per Sempre” alla tariffa mensile.

Come chiaramente indicato dalle condizioni contrattuali, anche le offerte disponibili dal 25 maggio scorso non subiranno mai modifiche del prezzo. Attivando la nuova Flash 120, ad esempio, si avrà la certezza di pagare sempre un canone mensile di 9,99 euro.

Le nuove offerte Iliad

Vediamo, quindi, quali sono le nuove offerte Iliad disponibili dalla fine del mese di maggio. La prima tariffa da considerare è Flash 120. Si tratta, al momento, dell’unica offerta 5G di Iliad. Eccone i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

120 GB in 4G e 5G ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 6 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

Flash 120 di Iliad presenta un costo di 9,99 euro al mese (con indicazione “Per Sempre”) ed un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile fino al 30 giugno 2021 direttamente dal sito dell’operatore:

La seconda tariffa è Giga 80. Quest’offerta sostituisce Giga 50 andando a proporre più Giga allo stesso prezzo (resta confermata l’assenza del 5G). Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

80 GB in 4G ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

Giga 80 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese (con indicazione “Per Sempre”) con contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum.

