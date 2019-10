Offerte serie A con Sky e DAZN, le promo di fine ottobre 2019

Se siete alla ricerca delle migliori offerte Serie A con Sky e DAZN di fine ottobre 2019, allora questo articolo è quello che fa per voi. Le promo di questi operatori sono infatti in costante aggiornamento ed è utile mantenere alta l’attenzione sui pacchetti che sono messi a disposizione dei nuovi clienti, ma anche di tutti gli utenti che sono già abbonati.

1. Sky Q Satellite: Sky TV + Sky Calcio

Questa offerta di Sky è disponibile al costo di 29,90 Euro/mese, anziché 43,20 Euro/mese, per il primo anno. Per tutti i nuovi clienti, i costi iniziali sono pari a 49 Euro (rispetto ai 219 Euro dell’offerta standard) da sostenere una tantum. Questi comprendono l’installazione del decoder Sky Q Black e dell’eventuale adeguamento dell’impianto esistente, oltre che all’attivazione dello stesso. Tenete conto che questi costi possono salire a 79 Euro rispetto ai 49 stabiliti se dovesse essere necessaria anche l’installazione della parabola.

L’offerta in promo include:

Sky TV , ovvero show e reality di Sky, le serie Sky Original e le serie internazionali con tutti gli episodi delle stagioni selezionate. Inoltre, il pacchetto comprende programmi che spaziano dalla musica, arte, cucina, viaggi, sport, fino al lifestyle. Non è da dimenticare che in Sky TV sono presenti anche notiziari e approfondimenti di altissima qualità su argomenti di attualità da tutto il mondo.

, ovvero show e reality di Sky, le serie Sky Original e le serie internazionali con tutti gli episodi delle stagioni selezionate. Inoltre, il pacchetto comprende programmi che spaziano dalla musica, arte, cucina, viaggi, sport, fino al lifestyle. Non è da dimenticare che in Sky TV sono presenti anche notiziari e approfondimenti di altissima qualità su argomenti di attualità da tutto il mondo. Sky Calcio, cioè la Serie A con 7 partite sulle 10 totali di ogni giornata, compresa la Serie A femminile con una partita a turno. Non manca una ricca programmazione di news e approfondimenti con i commentatori della rete.

I servizi previsti nel pacchetto sono:

Sky HD e 4K HDR , cioè un catalogo HD ampliato che comprende oltre 60 canali con la migliore definizione possibile, grazie all’impianto Sky Q Black;

, cioè un catalogo HD ampliato che comprende oltre 60 canali con la migliore definizione possibile, grazie all’impianto Sky Q Black; On demand , ovvero la possibilità di scelta e selezione da un catalogo che comprende una vasta programmazione, oltre ai contenuti in onda;

, ovvero la possibilità di scelta e selezione da un catalogo che comprende una vasta programmazione, oltre ai contenuti in onda; Sky Q Black ;

; Sky Go Plus, grazie a cui potrete visionare i contenuti preferiti su tutti i vostri device, ovunque siate e anche senza la connessione internet.

Offerta Sky-DAZN

Se state pensando di diventare clienti Sky con l’offerta per il satellite che comprende Sky Calcio, potrete anche usufruire di una promo speciale che permette di attivare l’accesso al nuovo canale satellitare 209 di Sky, DAZN1. La promozione è attivabile fino alla conclusione dell’anno solare solare, in data 31/12/2019.

I costi dell’offerta sono limitati al canone mensile di 7,99 Euro invece che 9,99 Euro, senza alcun costo aggiuntivo di attivazione, a partire da 1/1/2020. Si tratta di uno sconto offerto da Sky per promuovere i servizi che DAZN mette a disposizione.

Con la sottoscrizione a questa promozione, potrete vedere:

3 partite a giornata di Serie A TIM ;

; 2 partite di Serie BKT di DAZN ;

; La Liga, Ligue 1 e molti altri campionati di coppe nazionali estere.

Questi contenuti saranno accessibili non solo tramite la TV di casa, ma anche con l’App sul proprio Sky Q.

Se desiderate attivare questa offerta e siete nuovi clienti, dovrete assicurarvi di avere una parabola personale o condominiale su cui installare l’impianto tecnico. Se così non fosse, tenete a mente di specificare questa necessità al tecnico incaricato e informatevi sui costi aggiuntivi richiesti.

Per ogni approfondimento relativo alle offerte Serie A con Sky, DAZN e gli altri operatori sul mercato, potete sempre utilizzare il comparatore dedicato di SoSTariffe.it. Questo servizio di comparazione vi consente infatti di filtrare i risultati in base alle vostre richieste e necessità, come la tipologia di programmi di vostro interesse, le modalità di trasmissione, i servizi e gli stessi operatori.

Annunci Google

2. Sky Q Fibra: Sky TV + Sky Calcio + Sky HD

L’offerta Sky Serie A ora in promozione attivabile semplicemente in appoggio alla fibra di casa propria è accessibile al costo di 29,90 Euro, al posto di 44,20 Euro, per i primi 12 mesi. La tariffa iniziale da sostenere una sola volta è molto conveniente rispetto al prezzo iniziale di 148 Euro: si tratta infatti di soli 19 Euro. Questa cifra include la consegna di Sky Q fibra, che viene spedito tramite corriere, e l’attivazione dello stesso impianto attraverso l’intervento di un tecnico specializzato.

Grazie a questa promozione, oltre alla Serie A, potrete godere di:

Sky TV , ovvero, nell’ambito dell’offerta, parliamo di show e reality Sky, le serie Sky Original e le serie internazionali selezionate tra le migliori, con tutti gli episodi delle stagioni prodotte. La programmazione a disposizione spazia dalla cucina, musica, arte, fino ai viaggi. Non mancano gli approfondimenti su temi e questioni di attualità da tutto il mondo.

, ovvero, nell’ambito dell’offerta, parliamo di show e reality Sky, le serie Sky Original e le serie internazionali selezionate tra le migliori, con tutti gli episodi delle stagioni prodotte. La programmazione a disposizione spazia dalla cucina, musica, arte, fino ai viaggi. Non mancano gli approfondimenti su temi e questioni di attualità da tutto il mondo. Sky Calcio, che include la Serie A con la messa in onda di 7 partite sulle 10 giocate ogni giornata, oltre che a una partita selezionata del calcio di Serie A femminile.

I servizi inclusi nel pacchetto sono:

Sky HD , cioè la possibilità di vedere i vostri contenuti preferiti in alta definizione;

, cioè la possibilità di vedere i vostri contenuti preferiti in alta definizione; Sky Go Plus, che consente di guardare la programmazione on demand su tutti i propri device mobile, anche quando non è presente la connessione, usufruendo di utili funzionalità.

Se siete nuovi clienti e desiderate attivare questa offerta, vi sarà necessario rispondere a determinate caratteristiche richieste per questa tipologia di impianto, ovvero:

avere una connessione in fibra in casa – che sia FTTH o ultra-veloce FTTC;

in casa – che sia FTTH o ultra-veloce FTTC; una disponibilità di almeno 15 Mbps – il minimo sufficiente per vedere in TV un programma in HD, gestire allo stesso tempo due registrazioni e uno streaming da dispositivo mobile.

È consigliato eseguire uno speed test per verificare di essere in possesso di questi requisiti, meglio se nei momenti di maggiore utilizzo della rete internet (per esempio, negli orari serali, tra le 20 e le 23). Vi ricordiamo che SoSTariffe.it mette a disposizione gratuita di tutti gli utenti un servizio di speed test online, estremamente affidabile e utilizzato da milioni di utenti ogni anno.

Scopri Sky Q Fibra »

3. Sky Digitale Terrestre: Sky TV + Sky Sport + Sky Calcio

Per il digitale terrestre, Sky propone un’offerta inclusa Serie A al costo mensile di 29,90 Euro anziché 44,90 Euro. Questa tariffa è valida solo per i primi 12 mesi. Il costo di attivazione per tutti i nuovi clienti, che viene richiesto una sola volta, è di 19 Euro (al posto di 39 Euro) per la Smart Card Sky.

La promozione comprende:

Sky TV , che contiene una selezione dei canali Sky e Premium tra la programmazione di intrattenimento, il cinema, le serie TV di Premium, gli show più richiesti e una selezione dei film più popolari del momento;

, che contiene una selezione dei canali Sky e Premium tra la programmazione di intrattenimento, il cinema, le serie TV di Premium, gli show più richiesti e una selezione dei film più popolari del momento; Sky Calcio , ovvero la Serie A con 7 partite sulle 10 di ogni giornata e il calcio femminile. Per quest’ultima categoria, è prevista la trasmissione di una sola partita a turno di Serie A. Inoltre, potrete approfondire i match grazie alle news e gli approfondimenti guidati dai commentatori di Sky Sport;

, ovvero la Serie A con 7 partite sulle 10 di ogni giornata e il calcio femminile. Per quest’ultima categoria, è prevista la trasmissione di una sola partita a turno di Serie A. Inoltre, potrete approfondire i match grazie alle news e gli approfondimenti guidati dai commentatori di Sky Sport; Sky Sport, ovvero tutte le partite delle squadre italiane in UEFA Champions League e UEFA Europa League. Inoltre, sono comprese la Formula 1, la MotoGP e una selezione di eventi tennis degli ATP Masters 1000.

Il servizio incluso in quest’offerta speciale è Sky Go, grazie al quale potrete guardare tutta la programmazione prevista dal vostro pacchetto on demand sui vostri device mobile, come smartphone, tablet e PC.

La Smart Card è l’unico presupposto necessario per accedere ai contenuti Sky sul digitale terrestre previsti da questa offerta. È importante perciò assicurarsi di avere un modulo cam oppure decoder abilitati alla visione dei servizi a pagamento del digitale terrestre. Se così non fosse, potrete procurarveli nei negozi di elettronica.

4. DAZN

Con 9,99 Euro al mese, DAZN offre una proposta che prevede 3 partite di Serie A TIM a giornata, oltre che tutta la Serie BKT. Inoltre, questo pacchetto comprende grande varietà a livello di sport diversi, sia sul piano nazionale che internazionale, ovvero il tennis, il volley, i motori, gli sport da combattimento, l’Eurolega di basket, il ciclismo, lo sci e i canali EUROSPORT 1 HD e EUROSPORT 2 HS. Non manca una selezione specifica degli sport americani, tra cui il football e il rugby.

L’abbonamento permette di godersi tutte le proprie partite preferite su ogni device personale supportato: non solo quindi la smart tv, ma anche smartphone, tablet e mobile. È disponibile anche sulla console PlayStation 4 o Xbox One. Un altro grande vantaggio è quello di poter connettere fino a 6 dispositivi e guardarne contemporaneamente 2.

L’attivazione dell’offerta è molto semplice e immediata, partendo dal portale web DAZN: basta la registrazione online e il pagamento tramite il metodo che si predilige. È infine necessario scaricare l’app DAZN sui dispositivi tramite cui volete utilizzare l’abbonamento.