Le offerte luce e gas non sono tutte uguali: le migliori tariffe da novembre 2019

Qual è il miglior fornitore di energia elettrica ? Quale tariffa luce e gas conviene di più nel mese di novembre 2019? In questo articolo troverai i nomi delle compagnie che propongono attualmente le tariffe luce e gas più convenienti fra tutte, con il dettaglio dei costi , dei servizi e dei vantaggi esclusivi ai quali si avrà accesso nel caso in cui si deciderà di sottoscrivere una delle soluzioni tariffarie elencate.

Se il tuo obiettivo è quello di individuare la tariffa luce e gas che conviene di più, per abbassare il costo delle tue bollette, sei nel posto giusto. In queste righe troverai infatti un confronto fra le migliori offerte disponibili in questo momento per la componente luce e per quella gas, tra le quali sarai libero di scegliere – grazie alla liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas – in base a quelle che sono le tue esigenze e abitudini di consumo.

Scopri allora quale tariffa luce e gas conviene di più, scorrendo il dettaglio delle caratteristiche specifiche delle singole offerte – alcune delle quali sono disponibili nella versione Dual Fuel – e quali sono i vantaggi speciali che si possono ottenere a seconda del tipo di contratto che si ha intenzione di sottoscrivere.

Tariffe luce e gas: quale conviene di più a novembre 2019

Prima di conoscere la particolarità delle varie tariffe luce e gas più convenienti nel mese di novembre 2019, ti ricordiamo che le offerte che troverai di seguito sono state calcolate su un’utenza media in base ai criteri indicati di seguito:

per quanto riguarda l’ energia elettrica , è stato preso come riferimento un nucleo familiare formato da tre persone che utilizza in modo regolare forno, lavatrice, frigorifero, scaldabagno e lavastoviglie, con un consumo stimato di 3.900 kWh e una potenza di 3 kW;

, è stato preso come riferimento un nucleo familiare formato da tre persone che utilizza in modo regolare forno, lavatrice, frigorifero, scaldabagno e lavastoviglie, con un consumo stimato di 3.900 kWh e una potenza di 3 kW; per quanto riguarda il gas, invece, è stata presa come base per il calcolo dell’utenza una famiglia di tre persone, che utilizza il gas per l’acqua calda, la cottura e il riscaldamento, che vive in una casa di circa 75 metri quadri e che ha un consumo stimato di 1110 Smc/anno.

Confrontando tutte le migliori offerte luce e gas disponibili nel mercato libero è possibile ottenere un risparmio fino a 120 euro all’anno sulla componente luce e di 100 euro all’anno sulle tariffe gas. Ecco dunque quali sono le più convenienti del momento.

1. Wekiwi Prezzo Fisso 12 mesi

La tariffa luce e gas che a novembre 2019 ha il prezzo più basso in assoluto è quella proposta dal fornitore Wekiwi, chiamata Prezzo Fisso 12 mesi. Con questa particolare promozione si pagheranno 61,98 euro al mese per la luce e 64,73 euro per il gas. Il nome stesso della tariffa suggerisce che il prezzo della componente luce e gas, che corrisponde rispettivamente a 0.03799 €/kWh e 0,1799 €/smc, rimarrà bloccato per un periodo di 12 mesi dal momento in cui viene sottoscritto il contratto.

Sono previsti risparmi di 120 euro sulla bolletta della luce e di circa 40 euro su quella del gas. I clienti apprezzano particolarmente le offerte di Wekiwi per il meccanismo della carica mensile: in questo modo il consumatore non pagherà degli acconti in anticipo, ma il consumo effettivo sarà calcolato solo in un secondo momento, tramite conguaglio. Tra i vantaggi extra inclusi in questa offerta luce e gas ci sono:

uno sconto extra se i consumi sono inferiori rispetto a quelli stimati con la carica mensile;

uno sconto online per l’utilizzo dell’Area Persone sul sito wekiwi.it;

uno sconto del 10% sui prodotti dell’e-commerce;

per tutti i nuovi clienti è previsto anche un buono acquisto Ticket Compliments del valore di 40 euro per chi attiva un’offerta luce e gas e di 20 euro per chi sceglie di sottoscrivere una sola fornitura. Il buono potrà essere utilizzato per fare la spesa o per fare acquisti negli 11.000 punti vendita sparsi sul territorio nazionale che hanno scelto di aderire all’iniziativa.

Scopri Energia Prezzo Fisso 12

2. ENGIE Energia 3.0 Light

Si tratta di una tariffa che può essere applicata sia per la sola fornitura di luce, oppure anche (o esclusivamente) per la fornitura di gas. L’offerta sulla componente luce ha un prezzo molto conveniente, pari a quasi 65 euro al mese, con un risparmio sull’anno garantito di quasi 90 euro (il costo della materia prima è di 0,0449€/kWh). Per quanto riguarda, invece, la tariffa gas il costo mensile è inferiore ai 70 euro (il prezzo della materia prima è di 0,2265€/Smc).

Entrambe le offerte hanno un prezzo bloccato per un periodo di 24 mesi. Nel caso in cui si decidesse di attivarle entrambe nello stesso momento, si riceverebbe un buono Amazon del valore di 50 euro. Tra i tratti distintivi dell’offerta del fornitore di luce e gas ENGIE c’è il fatto che l’energia proviene esclusivamente da fonti rinnovabili. I costi delle promozioni sono abbattuti ancor di più perché è prevista la sola fatturazione elettronica e pagamento tramite RID (non si possono pagare le bollette con il tradizionale bollettino cartaceo).

Scopri Energia 3.0 Light

3. E.ON Energia Luce e Gas Insieme

Quando si parla di offerte Dual Fuel, ovvero pacchetti che prevedono l’attivazione simultanea di un contratto sulla luce e di uno sul gas, E.ON è la scelta giusta. La tariffa E.ON Energia Luce e Gas Insieme ha un costo di 62,64 euro al mese per la luce, con un risparmio sull’anno di quasi 113 euro, mentre porta a spendere 66,31 euro al mese per la bolletta del gas. Il costo della componente luce è di 0,0391€/kWh, mentre si attesta sui 0,193€/Smc per il gas naturale ed è bloccato per un periodo di 12 mesi. Attivando entrambe le offerte è previsto uno sconto extra del 10%. Le bollette possono essere pagate sia tramite bollettino sia tramite RID, ma per chi sceglie il pagamento elettronico con addebito sul conto corrente sono previsti ulteriori sconti.

L’offerta può essere sottoscritta online, completando una richiesta nel modo più semplice e veloce possibile. Dopo averlo fatto, si riceveranno tutti i documenti sulla propria casella di posta elettronica, assieme allo sconto sulla componente energia se si attivano entrambe le forniture nello stesso momento. Dopodiché, sarà possibile monitorare lo stato di attivazione, tramite l’area riservata sul sito My E.ON, utilizzando il codice cliente ricevuto. E.ON prevede anche la cosiddetta opzione Porta un Amico, grazie alla quale chi riesce a far sottoscrivere un’offerta E.ON a qualcun altro, riceve uno sconto di 30 euro sulle proprie bollette.

Scopri E.ON Luce e Gas Insieme

4. Edison Web Luce

Passando alle migliori tariffe che prevedono la sola attivazione di una fornitura di energia elettrica, una delle promozioni disponibili al miglior prezzo è quella di Edison intitolata Web Luce. Si tratta di una tariffa a un prezzo web speciale, bloccato per un periodo di 12 mesi. Il costo della promozione è di 66,59 euro al mese, con un risparmio garantito sull’anno di quasi 65 euro.

Come si può intuire dal nome, si tratta di un’offerta al 100% digitale: si può attivare solo online, si ricevono le bollette via mail e si pagano solo tramite RID. La fornitura si gestisce direttamente online dal sito di Edison: in questo modo si offre risparmio di tempo e denaro a tutti i clienti che la sottoscrivono. Edison Web Luce prevede l’adesione al programma fedeltà EdisonVille, con un premio di benvenuto incluso e il servizio Edison Prontissimo Casa. Si tratta di un’assistenza telefonica disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, chiamando il numero 848.781.193 (a pagamento sia da telefono fisso sia da cellulare), con la quale si ha diritto a una rete di 1.400 artigiani – per esempio l’elettricista, il fabbro, l’idraulico, chi si occupa di infissi, chi di caldaie e così via – che interverranno prontamente per esigenze di diverso tipo.

Scopri Edison Web Luce

5. Eni LinkBasic Gas

Una tariffa molto conveniente sulla sola componente gas, invece, è LinkBasic Gas di Eni Gas e Luce. Disponibile al costo mensile di 67,41 euro al mese, permette a chi la sottoscrive di risparmiare poco più di 8 euro all’anno sulla componente gas rispetto al prezzo previsto in Maggior Tutela. La promozione prevede:

pagamento tramite RID;

prezzo bloccato al costo di 0,19800 €/smc ;

; nessun costo per l’attivazione dell’offerta;

uno sconto speciale del 10% sul corrispettivo gas;

un ulteriore sconto se si sceglie la domiciliazione delle bollette;

il check up energetico gratuito.

Scopri LinkBasic Gas

Migliori offerte luce e gas a novembre 2019 in sintesi

Tariffe luce e gas: quale conviene dunque nel mese di novembre 2019, per tutti i clienti che sono alla ricerca di una soluzione per risparmiare sulla bolletta di luce e gas? La tariffa più conveniente in rapporto qualità/prezzo è quella di Wekiwi, sia per quanto riguarda l’energia elettrica sia per la il gas naturale. Oltre al costo ridotto, con l’operatore Wekiwi ci sono vantaggi considerevoli, primo fra tutti l’opzione carica mensile con la quale è possibile stabilire, attraverso una stima, quanto pagare ogni mese per le bollette di luce e gas e, in un secondo momento, fare un conguaglio ricevendo uno sconto se si è pagato di più o rimborsando la quota mancante se si è pagato di meno.

In generale, analizzando altre tariffe luce e gas disponibili a un prezzo molto conveniente, con il quale è sempre possibile risparmiare rispetto al prezzo previsto per una fornitura in Maggior Tutela, conviene scegliere un’offerta Dual Fuel e attivare in contemporanea sia la tariffa luce sia quella gas con lo stesso operatore. Questa soluzione comporta infatti numerosi benefici in termini di:

risparmio , economico e temporale, nel senso che si riceve un’unica bolletta per entrambe le forniture;

, economico e temporale, nel senso che si riceve un’unica bolletta per entrambe le forniture; sconti extra che possono essere applicati direttamente in bolletta, oppure elargiti sotto forma di buoni spesa o per lo shopping, come per esempio il buono Amazon offerto dall’operatore ENGIE;

offerto dall’operatore ENGIE; facilità nella gestione della fornitura, che nella maggior parte dei casi è controllabile tramite il sito del fornitore scelto e che ha prezzi ancora più ridotti quando è disponibile unicamente nella versione digitale.

In generale, per effettuare una comparazione che sia su misura rispetto alle proprie esigenze, è possibile utilizzare il servizio online gratuito di SosTariffe.it selezionando quanti sono i componenti del proprio nucleo familiare, per quali elettrometrici si utilizza l’energia elettrica e per quali scopi si usa principalmente il gas in casa, e avere così a disposizione delle tariffe ancora più personalizzate fra le quali scegliere.