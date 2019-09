Offerte iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max inclusi con TIM, Vodafone, Wind e Tre

Apple il 10 settembre ha presentato ufficialmente i suoi nuovi smartphone iPhone 11 e iPhone 11 Pro . C’è grande attesa per l’arrivo nei negozi dell’ultima generazione di smartphone della Mela e soprattutto per le offerte dedicate dei vari operatori. Ecco le proposte di Tim, Vodafone, Wind e Tre

Apple come da tradizione ha presentato a settembre la sua ultima generazione di smartphone. Il giorno 10 del mese in corso la Mela dal palco del nuovo Apple Campus a Cupertino ha tolto il velo ad iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Insieme ai telefoni sono arrivati anche Apple Watch 5, un modello low cost di iPad e Apple TV+, una piattaforma di streaming per film e serie TV che andrà a competere direttamente con Amazon Prime Video e Netflix. iPhone 11 debutterà ufficialmente sul mercato il 20/9/19 ma già oggi è possibile preordinarlo. Apple permette di acquistarlo pagandolo in un’unica soluzione o tramite finanziamento in 24 mesi. La Mela consente anche di dare in permuta il proprio vecchio iPhone per ricevere uno sconto fino a 300 euro. Di seguito il listino prezzi per iPhone 11:

iPhone 11 da 64 GB: 839 euro

iPhone 11 da 128 GB: 889 euro

iPhone 11 da 256 GB: 1.009 euro

iPhone 11 Pro da 64 GB: 1.189 euro

iPhone 11 Pro Max da 64 GB: 1.289 euro

iPhone 11 Pro è dotato di un display Super Retina XDR da 5,8″ o 6,5″ nella versione Max. Il CEO di Apple Tim Cook durante la presentazione dello smartphone ha assicurato che si tratta del vetro più resistente mai visto su uno telefono. Il terminale è dotato di una tripla fotocamera con obiettivi da 12 Megapixel ognuno. Il primo è dotato di Ultra-grandangolo da 13 mm con angolo di campo di 120° per una inquadratura 4 volte più ampia. Il secondo è un grandangolo da 26 mm con stabilizzazione ottica dell’immagine e 100% Focus Pixels. Il terzo è un teleobiettivo da 52 mm con diaframma con apertura ƒ/2.0 e Zoom ottico 2x. Il nuovo chip A13 Bionic con Neural Engine è invece il processore più veloce della sua generazione.

iPhone 11 Pro è in grado di realizzare video in 4K a 60 fps con gamma dinamica estesa e offre nuovi strumenti per ruotare, ritagliare e aggiungere filtri alle immagini. La Modalità Notte è poi perfetta per realizzare scatti con poca luce in quanto in automatico regola l’illuminazione. Il Face ID poi garantisce tutta la sicurezza e la privacy di cui si ha bisogno. Lo smartphone offre inoltre fino a 4 ore di autonomia rispetto ad iPhone X per un totale di 11 ore consecutive di streaming video e 18 ore di riproduzione video. Nella confezione è inoltre compreso l’alimentatore da 18W per la ricarica rapida. Accessori come AirPods rivoluzionano l’esperienza dell’ascolto in mobilità grazie ad una qualità audio eccellente, i comandi vocali di Siri e la custodia di ricarica wireless.

Chi acquista iPhone 11 Pro può guardare film e programma originali dall’app Apple TV dal 1/11/19 e con AppleCare+ può estendere la copertura per le riparazioni e ottenere assistenza prioritaria 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Offerte iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max inclusi con TIM, Vodafone, Wind e Tre

Con la presentazione di iPhone 11 e iPhone 11 Pro tutti aspettano con ansia le tariffe telefono incluso per acquistarli tramite i principali operatori di telefonia mobile. Questo tipo di promozioni permettono di dilazionare la spesa per l’acquisto di uno smartphone top di gamma come quello di Apple aggiungendo le rate necessarie all’addebito mensile per un piano telefonico voce e Internet. Solitamente il gestore chiede di vincolarsi da 24 a 30 mesi un acconto iniziale la cui entità dipende dal modello scelto.

Queste tariffe sono certamente convenienti ma ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione. Il più importante è che se si recede dal contratto o si passa ad altro operatore prima della scadenza sarà necessario versare tutte le rate rimanenti, in alcuni casi anche in un’unica soluzione, e l’eventuale maxi rata finale.

Wind, Vodafone, Tre e Tim sono gli operatori di riferimento quando si parla di tariffe telefono incluso. Il terzo, in particolare, è considerato uno dei più convenienti in quanto spesso offre il più alto indice di risparmio, ovvero una differenza maggiore tra la spesa a rate e quella in un’unica soluzione. iPhone 11 e iPhone 11 Pro arriveranno nei negozi solo il 20 settembre quindi al momento i gestori sopracitati non hanno ancora rilasciato le offerte dedicate. Sui rispettivi siti sono però presente le pagine di presentazione del modello più costoso e dallo schermo più ampio. Ad oggi non è quindi possibile sapere i prezzi degli abbonamenti o la quantità di unità inizialmente disponibili.

In attesa del lancio ufficiale delle prima tariffe con iPhone 11 o iPhone 11 Pro incluso, potete comunque confrontare le proposte dei diversi operatori per trovare l’offerta più conveniente in base ai vostri consumi. Il comparatore di SosTariffe.it è il migliore strumento a disposizione online per ottenere informazioni sulle promozioni oggi disponibili e paragonarle tra loro sulla base dei parametri scelti dall’utente. Quest’ultimo visualizzerà le offerte più economiche nella parte alta della pagina e per ottenere ulteriori consigli per risparmiare può richiedere una consulenza gratuita e senza impegno. In ogni caso, non appena disponibili vi forniremo tutti i dettagli delle tariffe telefono incluso di Wind, Vodafone, Tre e Tim.

L’offerta di Iliad

Curiosamente è Iliad la prima azienda che consente di preordinare i nuovi iPhone 11 e d acquistarli al prezzo di listino in un’unica soluzione oppure rateizzando la spesa a tasso zero e senza nessuna rata finale. L’operatore low cost comunque richiede un piccolo anticipo a seconda del modello scelto. Guardando i prezzi, la proposta dell’azienda francese non è molto differente rispetto a quella del listino ufficiale di Apple ma il vantaggio è che le rate sono decisamente non eccessive per qualsiasi portafoglio.

iPhone 11 da 64 GB: 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

iPhone 11 da 128 GB: 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

iPhone 11 Pro da 64 GB: 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

iPhone 11 Pro Max da 64 GB: 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

Al momento Iliad consente di preordinare iPhone 11 e iPhone 11 Pro ma non iPhone 11 Pro Max, che sarà invece disponibili a partire dal 20/9/19.

iPhone 11 – scheda tecnica

Display LCD Liquid Retina HD da 6,1″ (1.792×828 pixel a 326 ppi)

Altezza: 150,9 mm

Larghezza: 75,7 mm

75,7 mm Spessore: 8,3 mm

Peso: 194 grammi

Memoria da 64, 128 e 256 GB

4 GB di RAM

Processore A13 Bionic

Doppia fotocamera principale da 12 MP con grandangolo e ultra‑grandangolo

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP

Dual SIM (nano-SIM + eSIM)

Batteria da

Sistema operativo: iOS 13

iPhone 11 Pro – scheda tecnica

Display OLED Super Retina XDR da 5,8″ (2.436×1.125 pixel a 458 ppi)

Altezza: 144,0 mm

Larghezza: 71,4 mm

Spessore: 8,1 mm

Peso: 188 grammi

Memoria da 64, 256 e 512 GB

4 GB di RAM

Processore A13 Bionic

Tripla fotocamera da 12 MP con ultra‑grandangolo, grandangolo e teleobiettivo

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP

Dual SIM (nano-SIM + eSIM)

Batteria da

Sistema operativo: iOS 13

iPhone 11 Pro Max – scheda tecnica