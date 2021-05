Offerte Internet casa senza linea fissa: 5 offerte di Maggio 2021

Le offerte Internet casa senza linea fissa possono garantire diversi vantaggi agli utenti che potranno risparmiare rispetto alle soluzioni tradizionali ed accedere ad Internet ad alta velocità anche quando la fibra ottica non è disponibile. Ecco, quindi, quali sono le 5 migliori offerte da valutare nel corso del mese di maggio 2021 per attivare un abbonamento Internet casa anche senza linea fissa.

Nella scelta delle migliori offerte Internet casa è necessario valutare tutte le opzioni a propria disposizione per massimizzare la velocità di connessione dando anche uno sguardo al prezzo ed ai servizi aggiuntivi inclusi. A disposizione degli utenti ci sono svariate soluzioni su cui puntare. Tra queste troviamo anche le offerte Internet casa senza linea fissa. In questa categoria rientrano tutte quelle soluzioni che sono attivabili anche senza la linea telefonica o, più in generale, senza la necessità di dover sfruttare un collegamento “fisico” tramite fibra ottica o rame.

Di seguito andremo ad analizzare alcune di queste offerte. In particolare, riportiamo 5 offerte da tenere d’occhio a maggio 2021. Le offerte sono:

LINKEM Speciale 20 Anni : si tratta di un’offerta Internet wireless che non prevede l’utilizzo di una linea fissa garantendo la possibilità di accedere ad Internet ad alta velocità (fino a 100 Mega) anche nelle aree dove non sono presenti la fibra FTTH e la fibra mista FTTC

PosteMobile Casa Web: si tratta di un'offerta che permette di sfruttare una connessione illimitata tramite rete 4G+ di PosteMobile; per accedere alla rete è necessario utilizzare il Modem Wi-Fi fornito in dotazione che è trasportabile ma necessita di un collegamento alla rete elettrica; di conseguenza, la connessione può essere utilizzata anche fuori casa (in ufficio, in una seconda casa etc.) ma non in mobilità

TIM Super FWA: si tratta di un'offerta Internet wireless che offre una connessione illimitata fino a 100 Mega tramite rete FWA aggiungendo vari servizi extra proposti da TIM (Giga illimitati per i clienti mobile, la possibilità di accedere a Netflix e Disney+ a prezzo scontato)

Sky WiFi: quest'offerta è un'offerta tradizionale (tramite fibra ottica FTTH o FTTC) che viene proposta ad un prezzo scontato, in linea con quello delle offerte senza linea fissa, per i clienti Sky TV

Internet Unlimited di Vodafone: si tratta di un'altra offerta Internet casa tradizionale che, pur includendo la linea fissa, non presenta le chiamate gratuite, proponendo quindi un prezzo più basso della media

Ecco tutti i dettagli relativi alle 5 offerte selezionate.

LINKEM Speciale 20 Anni

Una delle offerte Internet casa senza linea fissa più convenienti del mese di maggio 2021 è LINKEM Speciale 20 Anni. Si tratta di promozione speciale lanciata da LINKEM per celebrare i suoi primi 20 anni di attività. Questa soluzione mette a disposizione una connessione Internet wireless senza limiti ed ad alta velocità per la propria casa.

Attivando LINKEM Speciale 20 Anni si avrà a disposizione, infatti, una connessione illimitata di tipo “fibra mista radio“. La velocità massima della connessione dipende dalla copertura della rete LINKEM. Le opzioni a disposizione degli utenti sono due:

velocità massima di 100 Mega in download e 10 Mega in upload

velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload

L’utente, grazie alla possibilità di verificare la copertura prima di attivare l’abbonamento, avrà informazioni precise in merito alle caratteristiche della connessione. LINKEM Speciale 20 Anni è attivabile fino al prossimo 31 maggio 2021. L’offerta presenta un canone promozionale di 19,90 euro al mese per i primi 20 mesi di abbonamento.

Terminato il periodo promozionale, il costo mensile sarà di 26,90 euro. La sottoscrizione dell’offerta prevede un contributo di attivazione di 49 euro che viene dilazionato nelle prime cinque fatture a cadenza bimestrale (4,90 euro al mese per 10 mesi quindi). Il modem router per la connessione wireless, inoltre, viene fornito in comodato d’uso gratuito.

Per richiedere LINKEM Speciale 20 Anni è possibile fare riferimento al sito dell’operatore, accessibile cliccando sul link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva LINKEMSpeciale 20 Anni »

PosteMobile Casa Web

Un’altra ottima offerta Internet casa senza linea telefonica viene proposta da PosteMobile. L’operatore, infatti, mette a disposizione PosteMobile Casa Web, un abbonamento in grado di garantire un accesso ad Internet senza limiti sfruttando la rete 4G+ di PosteMobile ad un costo contenuto.

L’offerta in questione, infatti, presenta una connessione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload ed include gratuitamente un Modem WiFi trasportabile, necessario per l’accesso alla rete mobile. La connessione, quindi, non è vincolata all’utilizzo in un determinato luogo. Essendo trasportabile, infatti, il Modem WiFi fornito da PosteMobile potrà essere utilizzato anche in una seconda casa, in ufficio o quando si è in viaggio.

Il dispositivo può essere utilizzato ovunque ma richiedere il collegamento alla presa di corrente. Non è necessaria un’installazione da parte del tecnico. Sono incluse due porte LAN, per il collegamento via cavo di computer ed altri dispositivi, e due antenne per garantire una rete Wi-Fi stabile ed estesa. PosteMobile Casa Web presenta un costo di 20,90 euro al mese con un contributo di attivazione di 29 euro.

L’offerta è attivabile direttamente online, dal sito di PosteMobile accessibile qui di sotto. Da notare che è possibile acquistare l’offerta con un consulente telefonico selezionando l’opzione “Acquista con operatore” nella pagina dell’offerta del sito di PosteMobile.

TIM Super FWA

Tra le migliori offerte Internet casa per chi non è raggiunto dalla rete fissa (ADSL o fibra) troviamo TIM Super FWA. Questa soluzione consente di sfruttare una connessione Internet wireless con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) per garantire l’accesso ad Internet in casa ad alta velocità. L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate a consumo (le chiamate senza limiti comportano un costo extra di 2 euro al mese)

connessione illimitata tramite rete FWA con velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload (dopo i primi 930 GB mensili la connessione viene limitata a 1 Mega fino al rinnovo successivo); al costo di 2 euro al mese è possibile attivare, previa verifica della copertura, l’opzione Super Velocità per portare la connessione a 100 Mega in download e 50 Mega in upload

tramite rete FWA con velocità massima di (dopo i primi 930 GB mensili la connessione viene limitata a 1 Mega fino al rinnovo successivo); al costo di 2 euro al mese è possibile attivare, previa verifica della copertura, l’opzione Super Velocità per portare la connessione a per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi con TIM Unica; per ogni linea fissa è possibile abbinare fino ad un massimo di 6 SIM TIM

per ogni linea fissa è possibile abbinare fino ad un massimo di 6 SIM TIM Opzione Mondo Intrattenimento: TIMVISION, Netflix con Piano Standard (2 accessi in contemporanea), Disney+ e TIMVISION Box a 14 euro al mese invece che 23,98 euro al mese

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) già inclusa nel canone. Il modem Wi-Fi viene fornito in comodato d’uso gratuito. In base alla copertura, TIM fornirà il modem Indoor o quello Outdoor. Nel secondo caso, è richiesta l’installazione da parte del tecnico TIM al costo di 99 euro (dilazionabili in 24 mesi). Per attivare l’opzione Super Velocità è necessario utilizzare il modem Outdoor.

Per attivare TIM Super FWA è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA »

Sky WiFi

Chi è in cerca di un’offerta Internet casa senza linea telefonica può valutare anche offerte tradizionali che, grazie alle promozioni del momento, vengono proposte a prezzi particolarmente contenuti. E’ il caso, ad esempio, di Sky WiFi. L’abbonamento in questione, infatti, è disponibile a prezzo scontato per tutti i clienti con un abbonamento Sky TV già attivo.

L’offerta include:

una linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega o FTTC fino a 200 Mega

Sky WiFi presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 29,90 euro al mese. Da notare che è previsto un contributo di attivazione di 29 euro.

L’offerta è attivabile dal link qui di sotto ed è un’esclusiva per i già clienti Sky con abbonamento TV già attivo.

Verifica la copertura ed attiva Sky WiFi »

Internet Unlimited di Vodafone

Un’altra ottima offerta Internet casa che, pur prevedendo la linea telefonica, non include le chiamate gratis (garantendo quindi un risparmio per l’utente) è Internet Unlimited di Vodafone. L’offerta in questione, infatti, presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate a consumo

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega oppure tramite FTTC fino a 200 Mega o ancora tramite ADSL fino a 20 Mega

tramite rete in oppure tramite FTTC fino a 200 Mega o ancora tramite ADSL fino a 20 Mega fino a 100 GB al mese gratis per i già clienti Vodafone su mobile grazie a Giga Family; portando il costo dell’offerta mobile nella bolletta dell’abbonamento di rete fissa si riceveranno 50 GB al mese gratis; abbinando una seconda SIM, inoltre, il bundle dati aggiuntivo sarà di 100 GB al mese

per i già clienti Vodafone su mobile grazie a Giga Family; portando il costo dell’offerta mobile nella bolletta dell’abbonamento di rete fissa si riceveranno 50 GB al mese gratis; abbinando una seconda SIM, inoltre, il bundle dati aggiuntivo sarà di 100 GB al mese possibilità di aggiungere una SIM dati con 150 GB al mese a 4 euro in più a rinnovo

possibilità di attivare la Vodafone TV, con box TV incluso, a partire da 12 euro al mese

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 27,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo senza alcun costo aggiuntivo. L’offerta è attivabile direttamente online:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »