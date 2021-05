YoueMe di Kena Mobile: come ottenere 2 euro di sconto sul canone mensile

Kena Mobile lancia la nuova promozione You&Me. Si tratta di un'iniziativa pensata per i nuovi clienti che scelgono Kena Mobile e che avranno la possibilità di "legarsi" tra di loro per ottenere uno sconto di 2 euro al mese sul costo mensile delle rispettive offerte fino a quanto entrambi resteranno in Kena Mobile. Ecco tutti i dettagli sul funzionamento della promozione lanciata oggi dall'operatore di telefonia mobile.

La nuova promozione You&Me punta a garantire ai nuovi clienti Kena Mobile un risparmio aggiuntivo. Il funzionamento è semplice. Due clienti possono scegliere Kena Mobile attivando un apposito legame tra di loro. In questo caso, per entrambi, è previsto uno sconto di 2 euro al mese sul canone delle rispettive offerte fino a quando i due numeri resteranno in Kena Mobile. Ecco come funziona la nuova promozione e quali sono le tariffe Kena da attivare per sfruttare lo sconto mensile aggiuntivo di 2 euro.

Come attivare You&Me di Kena Mobile

L’attivazione della promozione You&Me di Kena Mobile è molto semplice. I passaggi da seguire sono i seguenti:

il “cliente 1” può scegliere ed attivare una qualsiasi offerta Kena Mobile presente in listino; al termine della procedura di sottoscrizione, il “cliente 1” riceverà un codice alfa-numerico che potrà condividere con il “cliente 2”

il “cliente 2” potrà, a questo punto, scegliere ed attivare una delle offerte Kena Mobile utilizzando, in fase di ordine, il codice inviato dal “cliente 1”

Una volta completata la procedura, con l’andata a buon fine della portabilità del numero di entrambi i clienti coinvolti dalla promozione You&Me, entrambe le offerte beneficeranno di uno sconto di 2 euro al mese sotto forma di un rimborso mensile che potrà essere utilizzato per coprire i costi dell’offerta del mese successivo. Il bonus decade nel caso in cui uno dei due clienti You&Me cambi operatore.

Le offerte Kena Mobile da attivare

Puntare sulle offerte Kena Mobile diventa, quindi, ancora più conveniente grazie alla nuova promozione You&Me lanciata oggi dall’operatore. Tra le offerte da attivare troviamo Kena 9,99 (disponibile solo in caso di portabilità da operatori selezionati) e Kena 12,99 (disponibile “per tutti”). Ecco i dettagli delle due tariffe e come fare ad attivarle:

Kena 9,99

L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 GB in 4G al mese con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5,5 GB (in 3G) senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Kena 9,99 presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Grazie alla promozione You&Me è possibile ridurre il costo a 7,99 euro al mese. Da notare che sia l’attivazione che la SIM sono gratis. L’offerta è disponibile esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da:

Iliad

uno dei seguenti operatori virtuali: Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Ho mobile, Tiscali, Fastweb, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile

Kena 9,99 è attivabile direttamente online:

Kena 12,99

Da valutare c’è anche Kena 12,99. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

70 GB in 4G al mese con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 7,5 GB (in 3G) senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

In questo caso, il canone mensile dell’offerta è di 12,99 euro al mese con la possibilità di sfruttare una riduzione a 10,99 euro al mese grazie alla promozione You&Me. Sia l’attivazione che la SIM sono gratis. L’offerta è attivabile qui:

