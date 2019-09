Offerte Fastweb fibra e adsl: le migliori di settembre 2019

Fastweb inizia il mese di settembre con una serie di offerte Internet casa davvero molto interessanti. Sia per chi è raggiunto dalla fibra ottica che per chi può contare solo sull’ADSL ci sarà la possibilità di attivare un nuovo abbonamento particolarmente conveniente ed in grado di ridurre i costi della bolletta, senza dover fare alcun tipo di rinuncia. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte fibra e ADSL di Fastweb di settembre 2019 e come fare ad attivare, direttamente online, nel minor tempo possibile.

Fastweb si presenta, a settembre 2019, con una nuova gamma di offerte ADSL e fibra ottica che può garantire una lunga serie di vantaggi al cliente che avrà la possibilità di attivare un nuovo abbonamento sfruttando tanti bonus inclusi ed un costo mensile contenuto (senza dover fare alcuna rinuncia). A rendere ancora più interessanti le offerte Fastweb di questo mese c’è la possibilità di sottoscrivere un abbonamento senza alcun vincolo, un fattore che garantisce una serie di vantaggi ulteriori per il cliente.

Le offerte Fastweb sono, attualmente, disponibili con tre diverse tecnologie. Procedendo con la verifica della copertura, un procedimento necessario che va eseguito prima dell’attivazione online dell’offerta, si potrà individuare la tecnologia della connessione a disposizione dell’utente e, quindi, avere informazioni precise in merito alla velocità di navigazione.

Attualmente, le offerte Fastweb sono attivabili con le seguenti tecnologie:

Fibra FTTH (Fiber to the Home): questa tecnologia garantisce una velocità massima di connessione pari a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; questa tecnologia è attualmente disponibile solo in alcune aree delle seguenti città: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Casalecchio di Reno, Catania, Firenze, Genova, Martellago (VE), Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, San Lazzaro di Savena (BO), Torino, Trento, Trieste, Venezia e Verona;

: questa tecnologia garantisce una velocità massima di connessione pari a 200 Mega oppure a 100 Mega (a seconda della copertura) per quanto riguarda la velocità di download e di 20 Mega per quanto riguarda la velocità in upload; rispetto alla FTTH, questa tecnologia presenta una copertura molto più vasta e raggiunge un gran numero di potenziali utenti; ADSL: con questa tecnologia è possibile navigare sino ad una velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload (se presente la copertura della rete Fastweb) oppure sino a 7 Mega in download (se l’indirizzo di casa si trova al di fuori della rete Fastweb); la rete ADSL è quella che garantisce la copertura maggiore ma anche le prestazioni di navigazioni inferiori;

A prescindere dalla tipologia di connessione disponibile, Fastweb permette ai suoi clienti di attivare l’offerta Fastweb Casa che presenta costi e bonus inclusi identici con l’unica eccezione rappresentata dalla velocità di connessione, legata alla tecnologia disponibile presso l’indirizzo di casa.

Prima di entrare nei dettagli delle offerte Fastweb, ricordiamo che è possibile confrontare tutti i vantaggi delle tariffe dell’operatore con tutte le altre offerte presenti sul mercato consultando il comparatore di SosTariffe.it per offerte ADSL e fibra ottica da cui si potrà, facilmente, individuare l’offerta più vantaggiosa e procedere con l’attivazione online.

Ecco i dettagli di Fastweb Casa

Fastweb Casa

L’abbonamento Fastweb Casa mette a disposizione del cliente una linea telefonica con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali oltre ad una connessione illimitata sino a 1000 Mega in caso di fibra FTTH oppure sino a 200 Mega in caso di FTTN o ancora sino a 20 Mega in caso di rete ADSL. Da notare, inoltre, che per quanto riguarda la linea telefonica, l’utente ha la possibilità di aggiungere un’opzione che include 1000 minuti di chiamate verso l’estero (in particolare verso 60 destinazioni internazionali) al costo di 5 Euro in più al mese.

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 29,95 Euro al mese con attivazione, modem FASTGate e con il nuovo servizio d’assistenza MyFastweb inclusi nel prezzo di sottoscrizione. Il costo mensile dell’offerta è riservato ai clienti che sottoscrivono l’offerta online (per procedere alla sottoscrizione è possibile cliccare sul box qui di sotto ed effettuare poi la verifica della copertura). Attivando l’offerta seguendo altri canali, infatti, il costo mensile dell’offerta sarà di 34,95 Euro.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa

Uno dei punti di forza delle offerte ADSL e fibra ottica di Fastweb è rappresentato dall’assenza di vincoli. Il cliente, infatti, dopo aver attivato l’abbonamento avrà la possibilità di effettuare la disdetta o il recesso anticipato in qualsiasi momento. L’operatore non applica costi aggiuntivi o penali di alcun tipo. Come previsto dalla normativa, Fastweb si limita ad applicare un importo per il ristoro dei costi sostenuti pari a 29,95 Euro (ovvero una mensilità dell’abbonamento) senza ulteriori addebiti sia in caso di passaggio ad altro operatore che di cessazione della linea.

In questo modo, il cliente sarà libero di seguire quelle che sono le proprie necessità ed, eventualmente, potrà decidere in qualsiasi momento di passare ad altro operatore oppure richiedere la cessazione della linea senza per questo motivo dover fare i conti con addebiti sostanziali sul proprio conto. L’assenza di vincoli e costi extra particolarmente rilevanti rappresenta uno dei principali punti di forza delle offerte ADSL e fibra ottica di Fastweb.

Da notare, inoltre, che i clienti che attivano Fastweb Casa hanno la possibilità di accedere alla rete Wi-Fi di Fastweb con oltre un milione di punti di accesso in Italia. E’, inoltre, possibile accedere al servizio WOW Space che offre spazio d’archiviazione illimitato in cloud ad un costo di appena 9,99 Euro all’anno con la possibilità di accedere, tramite app dedicata, anche da dispositivi mobili come smartphone e tablet con sistema operativo Android oppure iOS.

Fastweb Casa e DAZN

Una delle più recenti novità per la gamma di offerte Fastweb per la linea fissa di casa è Fastweb Casa e DAZN. Questo nuovo abbonamento unisce i vantaggi di Fastweb Casa, con tutte le caratteristiche ed i bonus visti in precedenza, ad una sottoscrizione a DAZN, la piattaforma di streaming dedicata allo sport che può contare su di un ricchissimo catalogo di eventi sportivi (tra cui anche tre partite di Serie A per ogni giornata e tutta la Serie B in esclusiva).

L’offerta combinata Fastweb e DAZN presenta un costo di 35,95 Euro al mese con attivazione e modem FASTGate incluso nel prezzo. Ricordiamo che un mese di abbonamento a DAZN ha un costo di 9,99 Euro. Di conseguenza, quest’offerta permette di risparmiare 4 Euro al mese rispetto al costo dei due abbonamenti (Fastweb Casa e DAZN) attivati singolarmente. Per gli appassionati di sport e per chi non vuole rinunciare ad un abbonamento per Internet casa molto vantaggioso, questa soluzione permette di risparmiare ben 48 Euro all’anno.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa + DAZN

L’attivazione dell’abbonamento a DAZN è molto semplice. Dopo aver completato la sottoscrizione di Fastweb Casa, sfruttando il box riportato qui di sopra, l’operatore procederà all’invio, tramite SMS, delle credenziali d’accesso all’area clienti MyFastweb. Direttamente dall’area riservata sarà possibile avviare l’iter che porterà all’attivazione dell’abbonamento a DAZN collegato all’abbonamento Internet casa di Fastweb.

L’accesso a DAZN sarà immediato. La piattaforma di streaming, disponibile sia via web che tramite app dedicata per smartphone, tablet, console, Amazon Fire Stick e Smart TV, offre la possibilità di seguire in diretta streaming una lunga serie di eventi sportivi. Nel catalogo di eventi trasmessi da DAZN in esclusiva troviamo 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato, tutta la Serie B, diversi campionati di calcio esteri (come la Liga spagnola), la Ligue 1 francese, la Copa Libertadores e la Copa Sudamericana. In programmazione ci sono anche molti altri eventi sportivi come le partite della NHL, la NFL e gli incontri di MMA.

Offerte ADSL e fibra di Fastweb per il business

Fastweb si propone come uno degli operatori di telefonia di riferimento del panorama italiano e, quindi, oltre alle soluzioni tariffarie per la casa mette a disposizione della clientela anche alcune offerte business di sicuro interesse che si rivelano essere delle ottime opzioni per chi ha la necessità di sfruttare una connessione ad Internet sul luogo di lavoro. Le offerte business di Fastweb presentano un servizio d’assistenza avanzato ed una procedura d’attivazione guidata che mira a semplificare e velocizzare l’intero processo di sottoscrizione.

Tra le offerte business di Fastweb troviamo Internet Business. Quest’abbonamento mette a disposizione una connessione illimitata che avviene con la miglior tecnologia disponibile. Il costo di quest’offerta è di 25 Euro al mese con un contributo di attivazione di 5,95 Euro al mese per 48 mesi (eventualmente pagabile in un’unica soluzione al costo di 285,60 Euro oppure in 24 mesi al costo di 11,90 Euro al mese). L’offerta include il modem FASTGate e non prevede vincoli.

Verifica la copertura ed attiva Internet Business di Fastweb

In alternativa, è possibile attivare Business Class. Quest’offerta riprende le stesse caratteristiche di Internet Business ma va ad aggiungere la possibilità di sfruttare una linea telefonica con chiamate illimitate verso tutti. Il costo di quest’abbonamento è di 30 Euro al mese con l’aggiunta del contributo di attivazione visto in precedenza. Anche in questo caso, inoltre, nel costo mensile dell’offerta è incluso il modem FASTGate e non sono presenti vincoli.

Verifica la copertura ed attiva Business Class di Fastweb