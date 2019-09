Mercato libero: le offerte per chi cambia a settembre 2019

Il mercato libero dell’energia offre una lunga serie di tariffe molto interessanti che permettono di ottenere un considerevole risparmio in bolletta, riducendo le spese per le utenze energetiche di diverse centinaia di Euro all’anno. Ecco, quindi, quali sono le offerte del mercato libero per chi cambia a settembre 2019 e come fare ad individuare le soluzioni tariffarie più adatte alle proprie esigenze e risparmiare.

Per ridurre al minimo l’importo delle bollette energetiche è necessario attivare le migliori offerte luce e gas del mercato libero. Anche a settembre 2019, infatti, sono disponibili un gran numero di offerte molto vantaggiose, sia per chi passa dal mercato di maggior tutela che per chi cambia fornitore all’interno del mercato libero. Le opportunità di risparmio sono davvero numerose.

Per poter individuare le migliori offerte del momento e quantificare le opportunità di risparmio, fissiamo un profilo di “cliente tipo” su cui baseremo le stime per calcolare il risparmio garantito dalle migliori offerte. Ecco il profilo di “cliente tipo” individuato:

Energia elettrica: potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 3300 kWh, uso Domestico, Residenti e distribuzione dei consumi per fasce pari al 40% in F1 e al 60% in F2/F3;

Gas naturale: consumo annuo di 1450 m³;

Consultando il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce e offerte gas è possibile fissare il profilo di cliente che identifica al meglio le proprie esigenze andando così ad individuare le migliori offerte da attivare sulla base dei propri consumi. Inserendo i dati relativi al proprio consumo annuale, infatti, sarà possibile quantificare, al meglio, le opportunità di risparmio garantite delle tariffe del mercato libero di settembre 2019.

Prima di procedere con l’analisi delle migliori offerte del mese di settembre 2019, ricordiamo alcuni elementi essenziali delle offerte del mercato libero:

la maggior parte delle offerte del mercato libero, sia luce che gas, presenta un prezzo dell’energia fisso e bloccato per almeno 12 mesi; solo al termine del periodo di “prezzo bloccato” il fornitore potrà modificare le condizioni contrattuali ed il cliente sarà libero di scegliere se accettare la modifica o passare ad altro fornitore;

il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero o da un’offerta del mercato libero ad un’altra non comporta alcun costo aggiuntivo e non prevede l’interruzione della fornitura energetica o il cambio di contatore.

Ecco, quindi, quali sono le offerte più vantaggiose del momento.

Offerte luce

Una delle migliori offerte luce disponibili a settembre 2019 per chi passa al mercato libero è Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Si tratta di una tariffa monoraria (il prezzo dell’energia non dipende dall’orario e dal giorno di utilizzo) che presenta un prezzo fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Solo al termine del periodo promozionale, wekiwi potrà proporre un nuovo prezzo al suo cliente che avrà la facoltà di scegliere se rinnovare l’abbonamento con il fornitore o se passare ad un’altra offerta del mercato libero.

Attivando Energia Prezzo Fisso 12 mesi si potrà sfruttare un prezzo dell’energia elettrica pari a 0.03799 €/kWh. Il “cliente tipo” definito in precedenza andrà, quindi, a pagare 627 Euro all’anno di elettricità ottenendo un risparmio di 85 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato con la certezza che il prezzo dell’elettricità sarà fisso e bloccato per tutto il primo anno di sottoscrizione dell’offerta (con il mercato tutelato ci sono aggiornamenti trimestrali ed il rischio di “stangata” è sempre dietro l’angolo).

Attiva Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Un’altra ottima offerta luce per chi passa dal mercato tutelato a settembre 2019 è Next Energy Luce di Sorgenia. Questa tariffa mette in evidenzia quelli che sono tutti i vantaggi principali del mercato libero. Scegliendo quest’offerta, infatti, si potrà contare su di un prezzo bloccato per 12 mesi, che garantirà un netto risparmio rispetto al mercato tutelato, ed anche su di una lunga serie di vantaggi aggiuntivi.

Andiamo con ordine. Next Energy Luce è una tariffa monoraria che, quindi, presenta un prezzo dell’energia elettrica unico e indipendente dall’orario di utilizzo della stessa. Il prezzo in questione è, inoltre, bloccato per 12 mesi e solo al termine del periodo promozionale il fornitore potrà proporre un nuovo prezzo per l’elettricità al suo cliente che sarà libero di scegliere se restare o meno in Sorgenia.

Attivando Next Energy Luce, il prezzo dell’energia elettrica sarà di 0.04922 €/kWh. Il “cliente tipo” spenderà in un anno circa 660 Euro di elettricità ottenendo un risparmio annuale di circa 55 Euro rispetto al mercato tutelato. Oltre alla possibilità di sfruttare un notevole risparmio annuale rispetto al mercato tutelato, chi sceglie Sorgenia potrà contare su diversi bonus aggiuntivi.

Per chi attiva la sua offerta luce, infatti, Sorgenia offre in regalo 1800 punti del programma Italo Più che permette di riscattare biglietti gratis per viaggiare con l’alta velocità di Italo Treno. Con i punti offerti da Sorgenia è possibile ottenere un biglietto gratis per una tratta breve come Napoli – Roma oppure Bologna – Firenze. In alternativa sarà possibile accumulare i punti e riscattare biglietti anche per tratte lunghe.

Per chi attiva anche un’offerta gas di Sorgenia, oltre all’offerta luce, il fornitore offre in regalo un buono Amazon da ben 50 Euro da utilizzare per fare acquisti sul popolare store online. A completare i vantaggi previsti per i clienti Sorgenia c’è la possibilità di sfruttare la promozione Porta un amico, che offre un buono sconto in bolletta di 30 Euro sia per l’amico che passa a Sorgenia che per il cliente che lo ha invitato, e di aderire al programma fedeltà multi-brand PayBack.

Attiva Next Energy Luce di Sorgenia

Tra le offerte più interessanti per chi passa al mercato libero a settembre troviamo ECOCLICK Extra Luce di Iberdrola. Questa tariffa è disponibile sia in versione monoraria, con un prezzo indipendente dall’orario di utilizzo dell’energia elettrica, che in versione bioraria, con un prezzo correlato all’orario di utilizzo dell’energia elettrica in base a due differenti fasce orarie. In entrambi i casi è possibile ottenere un buon risparmio rispetto al mercato tutelato.

ECOCLICK Extra Luce di Iberdrola presenta un prezzo dell’energia elettrica pari a 0.05550 €/kWh. Tale prezzo è fisso e bloccato per 12 mesi ed è previsto uno sconto extra del 50% per i primi 2 mesi di sottoscrizione. Il “cliente tipo” che attiva quest’offerta in versione monoraria pagherà circa 673 Euro all’anno di elettricità con un risparmio annuale di quasi 40 Euro rispetto al mercato tutelato. Da notare, inoltre, che quest’offerta garantisce al cliente l’utilizzo di energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Attiva ECOCLICK Extra Luce di Iberdrola

Segnaliamo che ECOCLICK Extra Luce è disponibile anche in versione Bioraria. In questo caso, il costo dell’energia (sempre fisso per 12 mesi e scontato del 50% per i primi 2 mesi di fornitura) è pari a 0.061 €/kWh in fascia F1, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, ed a 0.052 €/kWh in fascia F23, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, il sabato, la domenica e nei giorni di festività nazionale. Quest’offerta è particolarmente conveniente per tutti gli utenti che concentrano i loro consumi di elettricità negli orari della fascia F23.

Attiva ECOCLICK Extra Luce Bioraria di Iberdrola

Un’offerta luce molto interessante per chi vuole passare al mercato libero è SCELTASICURA di Eni Gas e Luce. A differenza delle offerte viste in precedenza, questa tariffa non include un prezzo fisso e bloccato per un determinato periodo di tempo ma garantisce uno sconto fisso del 20% rispetto ai prezzi praticamente nel mercato di maggior tutela (dove vige un aggiornamento trimestrale dei prezzi). Scegliendo quest’offerta, quindi, sarà possibile ottenere uno sconto fisso rispetto al mercato tutelato.

Da notare, inoltre, che, quando finirà la maggior tutela nel luglio del 2020 questa tariffa garantire ben 6 mesi a prezzo bloccato per dare tutto il tempo necessario al cliente per scegliere l’offerta più adatta alle sue esigenze. A completare i vantaggi di SCELTASICURA di Eni Gas e Luce troviamo un bonus di benvenuto davvero interessante. I nuovi clienti che scelgono Eni Gas e Luce, infatti, riceveranno in regalo l’Amazon Echo Dot, lo speaker smart che permette di utilizzare l’assistente virtuale Alexa in casa.

SCELTASICURA di Eni Gas e Luce è disponibile sia in versione monoraria che in versione bioraria garantendo sempre uno sconto del 20% rispetto ai prezzi del mercato tutelato. A seconda di come si utilizza l’energia elettrica in casa, il cliente potrà optare per la versione monoraria o quella bioraria.

Attiva SCELTASICURA monoraria di Eni Gas e Luce

Attiva SCELTASICURA Bioraria di Eni Gas e Luce

Tra le migliori offerte luce per chi passa al mercato libero segnaliamo anche E-Light di Enel Energia. Anche questa tariffa offre il vantaggio di poter sfruttare un prezzo fisso per l’energia elettrica (pari a 0.06200 €/kWh) per la durata di 12 mesi ed aggiunge l’opportunità per il cliente di aderire al programma fedeltà EnelpremiaWOW che offre un gran numero di bonus aggiuntivi come buoni sconti, concorsi a premi e tanto altro.Attiva E-Light di Enel

Offerte gas

Tra le migliori offerte gas di settembre 2019 per chi passa dal mercato tutelato al mercato libero troviamo Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Anche in questo caso, wekiwi offre una tariffa con prezzo della materia prima gas fisso e bloccato per i primi 12 mesi. Sottoscrivendo quest’offerta, si potrà sfruttare un prezzo del gas pari a 0,1799 €/smc.

Il “cliente tipo” che attiva l’offerta gas di wekiwi pagherà, in un anno, un totale di 993 Euro per le bollette del gas ottenendo un risparmio annuale di 115 Euro rispetto al mercato tutelato.

Attiva Gas Prezzo Fisso di wekiwi

Un’altra ottima offerta per chi passa al mercato libero a settembre 2019 è Next Energy Gas di Sorgenia. Come visto per l’offerta luce del fornitore, quest’offerta presenta un prezzo dell’energia bloccato per 12 mesi ed una lunga serie di bonus aggiuntivi che garantiranno vantaggi davvero significativi che andranno a sommarsi al risparmio ottenuto rispetto al mercato tutelato.

Next Energy Gas di Sorgenia presenta un prezzo del gas pari a 0,2150 €/smc. Tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi e garantisce, al cliente “tipo”, un risparmio annuale di circa 90 Euro rispetto alle tariffe praticate nel mercato tutelato. Il prezzo del gas sarà aggiornato solo al termine del primo anno di fornitura ed il cliente sarà libero di scegliere se restare in Sorgenia o passare ad un altro fornitore.

Chi attiva l’offerta gas di Sorgenia riceverà in regalo 1800 punti per il programma Italo Più, da utilizzare come visto in precedenza per ottenere biglietti gratis con Italo Treno, e potrà sfruttare la promozione Porta un amico per ottenere un buono sconto di 30 Euro per ogni amico invitato che passerà a Sorgenia. Da notare, inoltre, la possibilità di sfruttare i vantaggi del programma PayBack.

Attivando sia l’offerta luce che l’offerta gas di Sorgenia si riceverà in regalo un buono Amazon da 50 Euro, da utilizzare per fare acquisti liberamente sullo store.

Attiva Next Energy Gas di Sorgenia

Tra le offerte gas di settembre 2019 per chi passa dal mercato tutelato al mercato libero segnaliamo anche ECOCLICK Extra Gas di Iberdrola. Quest’offerta presenta un prezzo del gas naturale pari a 0,2300 €/smc. Anche in questo caso, come per l’offerta luce vista in precedenza, è presente la formula del prezzo bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione a cui si aggiunge uno sconto del 50% sul prezzo del gas per i primi due mesi. Con queste condizioni, il “cliente tipo” che attiva la tariffa di Iberdrola andrà ad ottenere un risparmio annuale pari a circa 82 Euro rispetto ad un’analoga tariffa del mercato tutelato.

Attiva ECOCLICK Extra Gas di Iberdrola

Da segnalare, tra le offerte gas per chi passa dal mercato tutelato, anche E-Light Gas di Enel. Questa tariffa mette a disposizione del cliente un prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,2300 €/smc. Anche qui, inoltre, il prezzo è bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Il “cliente tipo” che attiva quest’offerta potrà ottenere un risparmio annuale di 50 Euro rispetto al mercato tutelato. Da notare che l’offerta permette di aderire al programma EnelpremiaWOW che offre un gran numero di vantaggi al cliente.

Attiva E-Light Gas di Enel

Un’altra ottima offerta per passare al mercato libero è Link Basic Gas di Eni Gas e Luce. Quest’offerta presenta un prezzo della materia prima gas pari a 0,2430 €/smc che, come visto per le altre offerte, è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Per i clienti che scelgono Eni Gas e Luce c’è la possibilità di sfruttare un check-up energetico gratuito e di ricevere in regalo l’Amazon Echo Dot.

Attiva Link Basic Gas di Eni Gas e Luce