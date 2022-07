Offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonati: le offerte di Luglio 2022

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fastweb è alla costante ricerca di nuovi clienti come qualsiasi altro operatore di fissa ma non per questo trascura chi lo ha già scelto per la connessione di casa. Chi gli è fedele da tempo infatti può in ogni momento passare a un’offerta Fastweb Casa di categoria superiore in termini di velocità di navigazione e quantità di servizi inclusi. Non dimenticate poi che i già clienti hanno ulteriori vantaggi come il programma FastwebUP.

Chi ha la linea fissa con il profilo SPRINTER può scegliere tra due UpBox al mese con offerte e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore e 3 tentativi su UPParty per vincere ogni giorni fantastici premi come una actioncam Dual 4K o uno speaker Marshall. Con il profilo DREAMER dedicato ai clienti fisso e mobile si hanno invece 3 UpBox al mese e 4 tentativi per UPParty.

Offerte Fastweb per già clienti e abbonati: le offerte di luglio

Offerte Velocità di navigazione Chiamate Attivazione Costo mensile Fastweb Casa Light 2,5 Gbps in FTTH a consumo Inclusa 25,95 euro Fastweb Casa 2,5 Gbps in FTTH illimitate Inclusa 28,95 euro Fastweb Casa Plus

2,5 Gbps in FTTH illimitate Inclusa 35,95 euro Fastweb Casa + Plenitude 2,5 Gbps in FTTH illimitate Inclusa 18,95 euro per 24 mesi Fastweb Casa Light FWA 1 Gbps in Ultra FWA non incluse 2 euro al mese per 20 rate 19,95 euro

Le offerte Fastweb Casa rispondono alle esigenze di qualsiasi categoria di utente. Se avete una linea ADSL e volete passare alla fibra ottica avete l’imbarazzo della scelta. Chi è interessato solo alla navigazione Internet può attivare Fastweb Casa Light per avere una connessione fino a 2,5 Gigabit al secondo in download in FTTH NGN GPON, chiamate a consumo, attivazione e modem FASTGate inclusi. Il prezzo è di 25,95 euro al mese. Se non siete raggiunti dalla fibra FTTH potete sempre disporre della rete FTTN (Fiber to the Node) fino a 100/200 Mbps in download a seconda della distanza della vostra abitazione dalla cabina stradale.

L’offerta base è invece Fastweb Casa con una connessione fino a 2,5 Gigabit al secondo in download in FTTH, chiamate, attivazione e Internet Box NeXXt inclusi a 28,95 euro al mese.

Il modem previsto con questa tariffa è dotato del supporto al Wi-Fi 6 di ultima generazione, che garantisce copertura e stabilità del segnale in ogni angolo della casa. In più il dispositivo integra la navigazione sicura. Ciò significa che l’utente è protetto da tutte le principali minacce sul web (malware, phishing, spyware, adware e ransomware) e non deve temere che i propri dati personali o associati alle transazioni online possano finire in mano di terzi. Con il Parental Control si possono creare profili ad hoc per tutti i membri della famiglia. I genitori, ad esempio, possono monitorare cosa fanno i propri figli in Rete e limitare la connessione solo agli orari più consoni, in modo da non togliere spazio a studio e lavoro.

Internet Box NeXXt si può gestire comodamente dall’app MyFastweb, disponibile gratuitamente per smartphone e tablet con sistema operativo Android o iOS, tramite comandi vocali grazie all’integrazione dell’assistente personale Alexa. Solo con la voce si può controllare la navigazione, ascoltare musica e le ultime notizie dal mondo e accedere a tante altre funzioni.

Fastweb Casa Plus al costo di 35,95 euro al mese rispetto alla tariffa base aggiunge:

Assicurazione Quixa con un team dedicato di professionisti disponibili h24 per proteggere la propria casa da danni e imprevisti. L’assicurazione si rinnova ogni fanno fino a quando la linea fissa resta attiva

con un team dedicato di professionisti disponibili h24 per proteggere la propria casa da danni e imprevisti. L’assicurazione si rinnova ogni fanno fino a quando la linea fissa resta attiva Assistenza Plus per richiedere assistenza direttamente online da parte dei tecnici di Fastweb. Il servizio è disponibile dall’app MyFastweb o dall’Area Clienti MyFastweb sul sito. Qualsiasi intervento sia necessario non vi verrà addebitato alcun costo, anche se il disservizio non dipende direttamente dall’operatore come nel caso di un collegamento non corretto dei cavi

per richiedere assistenza direttamente online da parte dei tecnici di Fastweb. Il servizio è disponibile dall’app MyFastweb o dall’Area Clienti MyFastweb sul sito. Qualsiasi intervento sia necessario non vi verrà addebitato alcun costo, anche se il disservizio non dipende direttamente dall’operatore come nel caso di un collegamento non corretto dei cavi fino a 2 Wi-Fi booster (solo Fastweb Casa Plus) per amplificare il segnale in ogni angolo della casa. A partire dal terzo dispositivo il prezzo è di 4 euro al mese l’uno

Se ancora non siete clienti di Fastweb per la telefonia mobile potete sempre aggiungere una SIM a cui abbinare una delle seguenti tariffe:

Fastweb Mobile con minuti illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM

con minuti illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati e 300 GB per navigare in 5G a 9,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM

Nel caso in cui non siate raggiunti dalla fibra ottica c’è sempre la possibilità di accedere alla rete FWA (Fixed Wireless Access) o fibra mista radio dell’operatore grazie all’offerta Fastweb Casa Light FWA. Questa tecnologia prevede infatti un parte di cablaggio in fibra ottica ma nell’ultimo tratto la copertura avviene tramite un ponte radio tramite la rete mobile. Fastweb in particolare utilizza la tecnologia Ultra FWA per navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download. Per verificare la copertura prevista al vostro indirizzo potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Fastweb Casa Light FWA al costo di 19,95 euro al mese include anche l’installazione da parte di un tecnico specializzato di una piccola antenna CPE 5G all’esterno dell’abitazione sul tetto o sul balcone. L’intervento richiede circa un paio di ore.

Fastweb ha poi stretto un accordo con Plenitude che consente ai suoi clienti di aggiungere alla rete fissa anche una fornitura per luce, gas o entrambi a un prezzo più vantaggio rispetto a quello di mercato:

sconto di 6 euro al mese per 24 mesi con fornitura gas + luce (144 euro di risparmio all’anno)

sconto di 3 euro al mese per 24 mesi con fornitura gas o luce (72 euro di risparmio all’anno)

Anche la linea fissa è proposta a prezzo ridotto grazie a uno sconto di 3 euro al mese + 1 euro al mese per 24 mesi. Grazie a queste agevolazioni l’offerta Fastweb Casa + Plenitude ha un costo di partenza di 18,95 euro al mese per 24 mesi più quello per la fornitura energetica. Dopo due anni il prezzo per la connessione sale a 25,95 euro al mese più la fornitura energetica. Chi è già cliente Plenitude può invece avere Fastweb Casa a 25,95 euro al mese.

In tutte le offerte Fastweb Casa sono inoltre inclusi i corsi della Fastweb Digital Accademy, che tra workshop, incontri e videolezioni realizzati in collaborazione con Fondazione Cariplo permettono di ottenere nuove competenze digitali tra le più richieste oggi dalle aziende, e WOW Space per salvare foto, documenti e file senza limiti nel cloud.