Le 7 migliori offerte estive per seconda casa di fine luglio 2022

Come avere Internet in una seconda casa, ovvero Internet senza abbonamento? In vista del mese più caldo dell’estate, quello in cui tutti vanno in ferie, trovare una soluzione temporanea per connettersi a Internet dalla seconda casa è una preoccupazione per tanti.

Nelle prossime righe prenderemo in considerazione alcune delle proposte per avere Internet temporanea, che prevedono l’attivazione di un abbonamento Internet casa di tipo temporaneo, oppure di proposte differenti, come una SIM dati.

Internet temporaneo casa al mare (o in montagna)

OFFERTA Internet temporaneo Costo e caratteristiche TIM Premium Flexy da 5,90 euro per 2 giorni di connessione Super Internet seconda casa di WINDTRE 19,99 euro al mese Linkem senza limiti ricaricabile 169 euro per 3 mesi EOLO Più 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi

Le offerte in elenco si differenziano rispetto alle tradizionali connessioni Internet casa di tipo FTTH, che prevedono la sottoscrizione di un abbonamento mensile e che solitamente si attivano per la seconda casa.

Si tratta di soluzioni attraverso le quali si potrà riuscire ad avere Internet in modo temporaneo o che permetteranno di risparmiare rispetto all’attivazione di un’altra tipologia di offerta. Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche che le contraddistinguono.

Internet seconda casa TIM

Una prima soluzione per avere Internet temporaneo, ovvero quella proposta da TIM, è TIM Premium Flexy, che consente di attivare Internet ricaricabile per la seconda casa, per 2,7 o 30 giorni, a una velocità fino a 200 Mega in FTTC.

Come funziona TIM Flexy? La promozione prevede un canone di 5,90 euro al mese, che si azzera nei mesi in cui l’offerta non viene ricaricata. Si potrà scegliere se utilizzare un modem compatibile con la rete di tipo FTTC, oppure se comprarne il modem TIM HUB+, pagando 5 euro al mese per i primi 48 mesi (insieme al prezzo dell’offerta).

Per quanto riguarda i costi, sono previsti:

5,90 euro per 2 giorni di connessione, quindi per esempio per fare un weekend o due giorni in cui si potrebbe essere di sicuro nella seconda casa, come per esempio Ferragosto;

12,90 euro per 7 giorni di connessione;

39,90 euro per 30 giorni di connessione.

La promozione in questione potrà essere attivata direttamente online, oppure presso i negozi TIM o chiamando il numero 187.

In alternativa, tra le opzioni proposte da TIM, troviamo una tariffa di tipo FWA, ovvero TIM Premium FWA, la quale prevede un costo di 24,90 euro al mese (oppure di 15,90 euro al mese per i clienti che hanno già una linea fissa TIM) e permette di raggiungere anche quelle zone un po’ più lontane, come potrebbe essere una casa di villeggiatura, che non sono coperte dalla normale tecnologia in fibra ottica.

Con questa promozione:

sarà possibile navigare fino a 40 Mega in download e a 4 Mega in upload;

l’attivazione sarà già inclusa nel prezzo mensile, a 10 euro al mese per 24 mesi;

si potrà aggiungere la Super velocità, la quale permetterà di navigare fino a 100 Mega in download e a 50 Mega in upload, con 2 euro al mese in più (e primo mese gratuito, offerto da TIM).

A seconda del singolo caso, si valuterà se è meglio procedere con l’installazione di un modem outdoor, che prevede l’intervento di un tecnico TIM, oppure di un modem indoor, che è invece autoinstallante.

Ricordiamo, comunque, che TIM non è il solo operatore a proporre offerte di tipo FWA, ma che sono disponibili anche le soluzioni di altri operatori, quali per esempio Vodafone o Fastweb.

Fastweb Casa Light FWA è l’offerta di Fastweb di tipo FWA, disponibile al costo di 19,95 euro al mese, con 2 euro al mese previsti per il contributo di attivazione, per un periodo totale di 20 mesi.

Il piano prevede ogni mese:

Internet Ultraveloce, senza limiti, fino alla velocità massima di 1 Giga in download;

l’Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa Integrata;

l’installazione di una piccola antenna inclusa, attraverso la quale sarà possibile connettersi con la rete di tipo wireless (la cosiddetta fibra misto radio);

i corsi della Fastweb Digital Academy.

Super Internet seconda casa WINDTRE

Super Internet casa è un’offerta che i già clienti WINDTRE potranno attivare al prezzo di 19,99 euro al mese (invece di 22,99 euro). Prevede:

la navigazione senza limiti;

il Super Internet Wi-Fi incluso nel prezzo.

È previsto un costo di attivazione di 6,99 euro, invece di 49,99 euro, per le offerte con vincolo di durata pari a 24 mesi.

In alternativa, si potrebbe prendere in considerazione anche l’offerta Cube Full con Easy Pay, ovvero una rete Wi.Fi smart che si potrà utilizzare in qualsiasi momento, grazie a un modem portatile.

Al costo di 12,99 euro al mese, si avranno a propria disposizione:

150 Giga sulla Top Quality Network di WINDTRE;

il WebCube 4+ incluso.

Si potrà navigare fino a 300 Mega in download, con prestazioni elevate, e si potranno connettere fino a 20 dispositivi nello stesso momento.

Linkem senza limiti ricaricabile

Linkem propone un’offerta di tipo ricaricabile, al costo di 169 euro per 3 mesi. Si avrà a propria disposizione Internet 5G veloce fino alla velocità massima di 100 Mega in download e senza vincoli.

La promozione è:

senza linea fissa;

senza limiti di traffico;

ricaricabile in qualsiasi momento, in modi differenti.

La ricarica potrà per esempio essere effettuata:

sul sito di Linkem, effettuando l’accesso all’Area Clienti MyLinkem, attraverso il quale sarà possibile scegliere il taglio di ricarica che si preferisce, oppure impostare una ricarica mensile di 25 euro, tramite il pagamento con carta di credito; presso i rivenditori Linkem autorizzati; presso i punti vendita PUNTOLIS più vicini alla propria abitazione, come le tabaccherie, le edicole o i bar abiliti.

Linkem Senza Limiti Ricaricabile Plus permette di scegliere un taglio di ricarica da:

27 euro , per 1 mese di navigazione;

78 euro , per 3 mesi di navigazione;

120 euro , per 5 mesi di navigazione;

240 euro, per 12 mesi di navigazione.

In alternativa, è possibile attivare la promozione Voce e Internet fino a 100 Mega in download, con opzione voce, al costo di 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi. Per saperne di più, clicca sul link che trovi di seguito.

EOLO Più

EOLO propone un’offerta che permette di navigare con Internet Ultraveloce anche nei piccoli Comuni, pagando un costo di 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi, che poi diventeranno 24,90 euro al mese.

Si riceveranno anche le chiamate illimitate, il router di EOLO, l’installazione gratuita, l’assistenza in 3 minuti e 3 mesi di Amazon Prime Video, che permette di vedere i film e le serie TV offerti da Amazon.

In aggiunta, si riceverà anche un buono Amazon del valore di 20 euro, che si potrà utilizzare per l’acquisto di articoli di diverso tipo.

