Qual è il fornitore luce e gas più conveniente di Luglio 2022

A quale fornitore di energia elettrica e gas affidarsi per centrare l'obiettivo del risparmio e ricevere bollette più leggere, anche in vista dell'autunno?

A quale fornitore di energia elettrica e gas affidarsi per centrare l’obiettivo del risparmio e ricevere bollette più leggere, anche in vista dell’autunno?

Da un’analisi effettuata con il comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it è emerso che i fornitori luce e gas del Mercato libero più convenienti di Luglio 2022 sono i seguenti:

wekiwi;

A2A Energia;

Edison Energia.

Nel paragrafo che segue abbiamo acceso i riflettori sulle promozioni luce e gas che tali fornitori mettono a disposizione, facendo una panoramica delle principali caratteristiche e stime di spesa di ciascuna offerta.

Cliccando al link qui sotto, invece, è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per iOS e Android) e avviare il confronto delle offerte attualmente disponibili, a partire dai propri dati di consumo.

Energia elettrica: i fornitori più vantaggiosi a Luglio 2022

SOCIETA’ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO wekiwi Energia alla Fonte 0,26700 €/kWh 83,25 € al mese A2A Energia A2A Easy Luce 0,27131 €/kWh 85,70 € al mese Edison Energia Edison World Luce Plus 0,26180 €/kWh 86,26 € al mese

Simulazione effettuata in data 29 luglio 2022 sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizza 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) nel comune di Milano.

Energia alla Fonte wekiwi

La web company wekiwi, nata da una startup del gruppo Tremagi nell’aprile 2015, propone un’offerta a prezzo variabile che garantisce l’accesso alle condizioni all’ingrosso della materia prima. La promozione può essere attivata in versione Dual Fuel, cioè sottoscrivendo uno stesso contratto di fornitura per la luce e per il gas.

L’offerta luce ha le seguenti caratteristiche:

tariffa indicizzata in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,0052 kWh di contributo al consumo ;

30 euro di bonus in bolletta con il codice sconto SOSW22 ;

sconto del 10% sui prodotti dello shop online dedicato a illuminazione led, energia e accessori elettronici;

energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La “famiglia tipo” che volesse attivare questa promozione spenderebbe 83,25 euro al mese per le bollette della luce.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

A2A Easy Luce

Risparmio nel mirino anche per A2A Energia, un punto di riferimento del mercato energetico italiano per milioni di clienti. Questa promozione assicura ai clienti A2A la possibilità di scegliere l’attivazione di una tariffa bioraria, molto vantaggiosa per chi vive la casa solo la sera e nel fine settimana in quanto l’energia ha un prezzo inferiore rispetto alle ore diurne e ai giorni feriali.

Ecco i pilastri su cui poggia la promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

sconto del 50% sul contributo fisso del primo anno (pari a 12 euro) ;

possibilità di attivazione della fornitura anche c on Whatsapp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile per la luce di 85,70 euro.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

Edison World Luce Plus

Anche Edison Energia si conferma un fornitore di energia elettrica competitivo a Luglio 2022. La sua offerta Edison World Luce Plus si fonda su:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extr a ;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

servizio E DISONRisolve gratuito;

possibilità di attivazione della promozione in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas).

Scegliendo questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare una spesa di 86,26 euro al mese per le bollette della luce.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

Gas: i fornitori più vantaggiosi a Luglio 2022

SOCIETA’ OFFERTA PREZZO GAS COSTO wekiwi Gas alla Fonte 0,93353 €/smc 141,54 € al mese A2A Energia A2A Easy Gas 1,0865 €/smc 141,60 € al mese Edison Energia Edison World Gas Plus 0,98353 €/smc 150,81 € al mese

Simulazione effettuata in data 29 luglio sul profilo di consumo di una famiglia tipo che utilizza 1.400 smc di gas con fornitura attiva nel comune di Milano.

Gas alla Fonte wekiwi

Anche per il gas, wekiwi sale sul gradino più alto del podio con una promozione che sfrutta le condizioni del mercato all’ingrosso. Essa prevede:

prezzo indicizzato in base a ll’ indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) che viene ridotto di 0, 0 5 € /Smc ;

ll’ bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22 ;

SOSW22 pagamento tramite RID.

Questa soluzione costerebbe alla “famiglia tipo” 141,54 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

A2A Easy Gas

A2A Energia è una calamita del risparmio a Luglio 2022 anche nella fornitura di gas naturale, grazie a una promozione che garantisce l’accesso all’ingrosso dei prezzi del gas.

Ecco la carta d’identità della promozione:

prezzo indicizzato in base al PSV ( Punto di Scambio Virtuale ) senza costi extra ;

sconto del 50% sul contributo fisso annuo, che ammonta a 12 euro ;

possibilità di attivazione della fornitura anche c on Whatsapp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile di 141,60 euro.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

Edison World Gas Plus

Anche Edison Energia fa il “bis” sul podio della convenienza con una promozione “amica” dell’ambiente che ha le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) con un contributo al consumo di 0,03 € /Smc ;

servizio EDISONRisolve gratuito;

gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria.

Le bollette gas per la “famiglia tipo” ammonterebbero a 150,81 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

