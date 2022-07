Le 14 migliori offerte telefonia mobile estive di fine Luglio 2022

Scopri le migliori offerte telefonia mobile dell'estate 2022. A luglio sono disponibili tantissime promozioni per avere smartphone a prezzi convenienti, bonus in ricariche o più Giga

L’estate è il periodo ideale per attivare una nuova offerta di telefonia mobile. E’ proprio in questo periodo che gli operatori lanciano promozioni disponibili per un tempo limitato a condizioni incredibilmente vantaggiose. Ci sono gestori che permettono di avere uno smartphone a prezzo scontato mentre altri prevedono iniziative di cashback o aumentano la quantità di Giga inclusi. Ecco, quindi, le migliori offerte telefonia mobile per l’estate.

Le migliori offerte telefonia mobile estive di fine Luglio 2022

Offerte per l’estate Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Power Smart 5G illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 24,99 euro TIM Young 5G illimitati fino a 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro ho. Sempre di Più illimitati 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro Kena 5,99 70GB Promo Online minuti illimitati

500 SMS 70 GB in 4G fino a 60 Mbps primo mese gratuito, poi 5,99 euro Fastweb Mobile minuti illimitati

100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati

100 SMS 150 GB in 5G 9,95 euro Very 5,99 illimitati 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro Di Più Full 5G con Easy Pay minuti illimitati

200 SMS 150 GB in 5G 14,99 euro Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay minuti illimitati

200 SMS Giga illimitati 24,99 euro Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay minuti illimitati

200 SMS 200 GB in 5G 16,99 euro Easy minuti illimitati

100 SMS 50 GB primo mese gratuito, poi 6,99 euro Elite minuti illimitati

100 SMS illimitati per tutto l’anno, poi 120 GB 9,99 euro

TIM grazie alla Promo Estate permette di acquistare uno smartphone e di iniziare a pagare le rate a settembre con addebito su carta di credito e finanziamento con TIMFin (TAEG 0,00% salvo approvazione). L’offerta prevede un vincolo di 30 mesi ed è riservata a chi è cliente dell’operatore da almeno 6 mesi per il mobile o 12 mesi per il fisso. In questo caso si possono addebitare la reta anche in bolletta. Il cellulare può essere abbinato alle seguenti offerte:

TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali con portabilità del numero.

TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per chi arriva da PosteMobile e altri operatori virtuali con portabilità del numero.

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G con navigazione prioritaria, TIM Safe Web Plus e 100 GB su Google One per 3 mesi a 24,99 euro al mese.

TIM Young 5G con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G e TIMMUSIC a 9,99 euro al mese. La tariffa è disponibile solo per gli under 25 e si può personalizzare con:

Raddoppio dei Giga (fino a 100 GB) a 99 cent

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro

TIMGAMES a 5 euro

TIM One Number a 99 cent

Tutti i nuovi clienti che acquistano online le offerte di TIM hanno primo mese e attivazione gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Se avete già la rete fissa con l’operatore potete poi attivare gratuitamente TIM Unica e avere così Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della rete fissa) più 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e una giocata extra al giorno su TIM Party per vincere ricchi premi come una e-bike ATALA.

Fastweb per luglio ha invece deciso di rinnovare le sue due offerte di punta:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione e spedizione gratuita con acquisto online. La SIM costa 10 euro

con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione e spedizione gratuita con acquisto online. La SIM costa 10 euro Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 5G a 9,95 euro al mese. Attivazione e spedizione gratuita con acquisto online. La SIM costa 10 euro

Entrambe le tariffe includono i corsi della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali tra le più richieste dal mondo del lavoro e spazio illimitato su WOW Space a 9,95 euro l’anno.

ho. Sempre di più di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G fino a 30 Mbps a 9,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. È previsto l’acquisto di una ricarica da 10 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

ho. Mobile grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati permette di provare le sue tariffe per 30 giorni gratuitamente. Concluso il periodo promozionale si può decidere se continuare o richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute con due click direttamente sul sito o app. Con ho. La mia estate invece inserendo il codice #HOLAMIAESTATE al momento dell’acquisto online si otterrà una ricarica omaggio di 5 euro al primo rinnovo.

Kena 5,99 70GB Promo Online di Kena Mobile con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G fino a 30 Mbps con primo mese gratuito se sottoscritta entro il 2/8/22, poi5,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

Very 5,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. Fino al 10/8/22 con la Promo Cashback si ha un mese di ricarica in omaggio. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

Di Più Full 5G di WindTre con minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB in 5G alla massima velocità, Call Center senza attese, blocco dei servizi a sovrapprezzo a 14,99 euro al mese con Easy Pay. Attivando addebito automatico su conto corrente o carta di credito si ottiene il doppio dei Gigabyte rispetto al pagamento con credito residuo. Nella versione Summer Edition si ha uno smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G incluso.

L’attivazione è di 49,99 euro è suddivisa in 24 rate da 2,08 euro al mese con acquisto online o da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio. La SIM costa 10 euro.

Anche questo operatore permette di provare gratuitamente questa tariffa per un mese. Durante i 31 giorni della promozione si può recedere dal piano in ogni momento senza costi aggiuntivi. Dopo un mese, se soddisfatti, si può rinnovare l’offerta al costo mensile previsto e verrà addebitato il costo d’attivazione.

WindTre ha poi lanciato una versione Summer Edition anche delle sue offerte smartphone incluso della famiglia Smart Pack, che permettono di acquistare un telefono a rate senza anticipo con assicurazione contro il furto fornita da Europ Assistance. Queste offerte però sono disponibili solo in negozio, dove avviene anche il ritiro del cellulare. Il costo di attivazione è di 4,99 euro per il dispositivo e di 49,99 euro, suddiviso in 24 rate d 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum, per il piano mobile. La SIM costa 10 euro.

Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay con minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità, blocco dei servizi a sovrapprezzo a 24,99 euro al mese. È possibile scegliere tra:

iPhone 13 Pro 5G da 128 GB a 32,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 40,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Z Flip3 da 128 GB a 20,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 26 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Redmi Note 11 da 128 GB incluso con vincolo di 24 mesi

Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay con minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G alla massima velocità, blocco dei servizi a sovrapprezzo a 16,99 euro al mese. E’ possibile scegliere tra:

OPPO Find X5 a 29 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 22,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy A33 a 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Vivo V23 5G a 8,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

iPhone 13 da 128 GB a 32 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Elimobile infine ha scelto di rendere ancora più appetibili le sue offerte:

Easy con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4.5G con primo mese gratuito, poi, 6,99 euro al mese. L’attivazione a 5 cent con carta di credito. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium oltre a 70 elicoin in regalo.

Elite con minuti illimitati, 100 SMS e Giga illimitati per tutto l’anno in 4.5G (poi 120 GB) a 9,99 euro al mese. L’attivazione a 9,99 euro. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium oltre a 100 elicoin in regalo. È richiesta la portabilità del numero e l’acquisto di una prima ricarica.

Gli Elicon sono monete digitali con cui acquistare contenuti ed esperienze a pagamento sull’app Elisium, scaricabile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. Si parla di corsi di formazione, video, workshop e la possibilità di incontrare VIP come Carlo Cracco. Ad ogni rinnovo si ricevono altri Elicoin da spendere quando si vuole. Run With Me permette invece di raccogliere Elicon semplicemente camminando (10 Elicoin per ogni chilometro percorso).