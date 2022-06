Offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonati: le offerte di Giugno 2022

Scopri le offerte Fastweb già cliente per l rete fisa e come passare a una connessione fino a 2,5 Gbps con chiamate, modem e attivazione inclusi

I clienti di Fastweb che vorrebbero avere un’offerta Internet casa migliore rispetto a quella attuale non devono necessariamente cambiare operatore. Il gestore di rete fissa infatti permette a tutti i suoi utenti di attivare un nuova tariffa senza alcun costo aggiuntivo, sorpresa in fattura, costi nascosti o vincoli di durata. Non solo, è possibile provare le offerte Fastweb già cliente per 30 giorni ed eventualmente richiede poi la disattivazione della linea ricevendo il rimborso di tutte le spese sostenute nel primo mese.

Offerte Fastweb già cliente: le proposte di giugno

Velocità di navigazione Chiamate Attivazione Costo mensile Fastweb Casa Light 2,5 Gbps in FTTH a consumo Inclusa 25,95 euro Fastweb Casa 2,5 Gbps in FTTH illimitate Inclusa 28,95 euro Fastweb Casa + Plenitude 2,5 Gbps in FTTH illimitate Inclusa 18,95 euro per 24 mesi Fastweb Casa Plus 2,5 Gbps in FTTH illimitate Inclusa 35,95 euro Fastweb Casa Light FWA 1 Gbps in Ultra FWA non incluse 2 euro al mese per 20 rate 19,95 euro

Se siete interessati principalmente alla navigazione su fisso senza tanti altri fronzoli, la proposta più adatta a voi è Fastweb Casa Light. Questa offerta fibra ottica da 25,95 euro al mese permette di raggiungere una velocità fino a 2,5 Gigabit a secondo in download sulla rete FTTH NGN GPON (Fiber to the Cabinet – Gigabit Passive Optical Network) dell’operatore. Modem e attivazione sono inclusi mentre le chiamate sono a consumo. In alternativa, a seconda della copertura disponibile, si può accedere alla rete FTTN (Fiber to the Node) o ADSL fino a 20 Mbps.

Fastweb Casa per 28,95 euro al mese aggiunge a questi servizi chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, un’assicurazione Quixa e un modem più performante con Wi-Fi 6. L’app MyFastweb, scaricabile gratuitamente per iOS e Android, permette di configurare facilmente i propri dispositivi, personalizzare la connessione e creare profili di navigazione con regole differenziate.

Fastweb Casa Plus invece consente di avere in aggiunta fino a 2 Wi-Fi Extender e Assicurazione Plus per garantire la continuità della linea in ogni situazione. Il costo è di 35,95 euro al mese.

Dato il momento molto difficile dal punto di vista dell’energia, potrebbe essere conveniente abbinare alla connessione fissa anche la fornitura di luce e gas. Fastweb Casa + Plenitude permette di avere uno sconto di 3 euro sulla linea fissa più un secondo sconto di 1 euro al mese per 24 mesi. E’ prevista poi una ulteriore riduzione di 6 euro al mese per 24 mesi per chi sceglie l’offerta gas + luce (144 euro di risparmio sulla fornitura) o di 3 euro al mese per 24 mesi per la tariffa gas o luce (72 euro di risparmio sulla fornitura). Con Fastweb Casa + Plenitude si ha quindi una connessione Internet alla massima velocità a 18,95 euro al mese per 24 mesi più l’offerta energia, poi 25,95 euro al mese più il costo della fornitura.

Per chi è già cliente Plenitude il costo di Fastweb Casa è di 25,95 euro al mese.

Chi cerca un’offerta che comprenda mobile o fisso può invece passare a Fastweb Casa Light + Mobile Light o Fastweb Casa + Mobile Light. Entrambe le tariffe al costo di 5,95 euro al mese in più sul prezzo base dell’offerta permettono di avere una SIM per il cellulare con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB. Il contributo per la SIM è di 10 euro con spedizione gratuita. Con 2 euro in più al mese si possono avere 100 GB o ben 250 GB con 6 euro aggiuntivi per navigare anche in 5G.

Per verificare la copertura potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it. Se non siete raggiunti dalla fibra ottica potete sempre attivare l’offerta FWA (Fixed Wireless Access) di Fastweb. Grazie alla fibra mista radio l’operatore è in grado raggiungere anche le località più remote o comunque non raggiunte dalle tradizionali reti terrestri. Fastweb Casa Light FWA al costo di 19,95 euro al mese permette di navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download in Ultra FWA. Nel pacchetto è anche compresa l’installazione di una piccola antenna CPE 5G all’esterno dell’abitazione. Il tecnico per l’intervento, che ha una durata di circa due ore, deve avere accesso al tetto o al balcone.

Vi ricordiamo che chi ha attiva le offerte Fastweb già cliente è iscritto in automatico al profilo Sprinter di FastwebUp con:

2 UPBox tra cui scegliere per avere ogni mese promozioni diverse sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore

3 tentativi di partecipazione ad UPParty per vincere premi come un gasatore d’acqua o notebook Aspire Vero

Accesso ai vantaggi della sezione Dedicati a te

Offerte Fastweb già cliente: tutti i servizi inclusi e quelli aggiuntivi

Le offerte Fastweb già cliente si configurano come un pacchetto completo e funzionale in grado di soddisfare le esigenze di connettività di qualsiasi tipologia di cliente. Per questo motivo l’operatore in tutte le sue tariffe include i seguenti servizi:

Attivazione della linea

Modem FastGATE o Internet Box NeXXt . Il secondo che garantisce copertura e un segnale stabile in tutta la casa grazie al supporto al Wi-Fi 6. Il modem inoltre integra la navigazione sicura, proteggendo tuti i dispositivi connessi da virus, malware, phishing, spyware, adware e ransomware. La funzione Parentale Control permette poi di creare profili personalizzati per ogni membro della famiglia, controllare le attività online dei bambini e porre dei limiti al tempo della connessione. Tramite Alexa è possibile controllare la connessione con i comandi vocali, ascoltare musica, sentire le ultime notizie, etc.

o . Il secondo che garantisce copertura e un segnale stabile in tutta la casa grazie al supporto al Wi-Fi 6. Il modem inoltre integra la navigazione sicura, proteggendo tuti i dispositivi connessi da virus, malware, phishing, spyware, adware e ransomware. La funzione Parentale Control permette poi di creare profili personalizzati per ogni membro della famiglia, controllare le attività online dei bambini e porre dei limiti al tempo della connessione. Tramite Alexa è possibile controllare la connessione con i comandi vocali, ascoltare musica, sentire le ultime notizie, etc. I corsi online in streaming e on demand della Fastweb Digital Academy realizzati in collaborazione con Fondazione Cariplo per apprendere nuove competenze digitali tra le più ricercate dalle aziende. Sono anche compresi eventi, workshop e tavole rotonde

realizzati in collaborazione con Fondazione Cariplo per apprendere nuove competenze digitali tra le più ricercate dalle aziende. Sono anche compresi eventi, workshop e tavole rotonde Assicurazione Quixa (solo Fastweb Casa e Fastweb Casa Plus) per avere a disposizione h24 i migliori professionisti per proteggere la propria abitazione da danni o imprevisti. L’assicurazione è gratuita e si rinnova ogni anno fino a quando l’offerta fissa resta attiva

(solo Fastweb Casa e Fastweb Casa Plus) per avere a disposizione h24 i migliori professionisti per proteggere la propria abitazione da danni o imprevisti. L’assicurazione è gratuita e si rinnova ogni anno fino a quando l’offerta fissa resta attiva Assistenza Plus (solo Fastweb Casa Plus) consente di richiedere assistenza con un clic ai tecnici dell’operatore direttamente dall’app MyFastweb o dall’Area Clienti MyFastweb. Gli interventi sono sempre gratuiti, anche se i problemi di connessione non dipendono direttamente dall’operatore come nel caso di un non corretto collegamento dei cavi

(solo Fastweb Casa Plus) consente di richiedere assistenza con un clic ai tecnici dell’operatore direttamente dall’app MyFastweb o dall’Area Clienti MyFastweb. Gli interventi sono sempre gratuiti, anche se i problemi di connessione non dipendono direttamente dall’operatore come nel caso di un non corretto collegamento dei cavi fino a 2 Wi-Fi booster (solo Fastweb Casa Plus) per ampliare il segnale in ogni angolo della casa. Il terzo dispositivo od ognuno di essi associato a Fastweb Casa costa invece 4 euro al mese

(solo Fastweb Casa Plus) per ampliare il segnale in ogni angolo della casa. Il terzo dispositivo od ognuno di essi associato a Fastweb Casa costa invece 4 euro al mese WOW Space (solo online) con spazio di archiviazione illimitato nel cloud per foto, video e documenti

A tutte le offerte è poi possibile aggiungere una SIM mobile con differenti tariffe a seconda delle esigenze:

Fastweb Mobile con minuti illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM

con minuti illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati e 300 GB per navigare in 5G a 11,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM

con minuti illimitati e 300 GB per navigare in 5G a 11,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM Fastweb Mobile Light con minuti illimitati e 50 GB per navigare in 5G a 5,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM

Fastweb è anche tra le aziende di telecomunicazioni italiane più attente all’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni da siti e data center e lo sviluppo di prodotti e servizi che hanno un impatto minimo sulla natura. Fastweb quindi si è classificata seconda tra le aziende nella classifica Europe’s Climate Leader 2021 del Financial Times e per ogni offerta di rete fissa regala 20 euro al progetto Seaty di Worldrise per la creazione di aree di conservazione marina locale.