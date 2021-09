Offerte DAZN Campionato 2021/22: costi, attivazione e abbonamenti di Settembre 2021

Tra pochi giorni tornerà in campo la Serie A con le partite della terza giornata di campionato che verranno trasmesse tutte su DAZN. Da questa stagione, ricordiamo, il servizio di streaming dedicato al mondo dello sport può contare sull'esclusiva di sette partite per ogni giornata di campionato e sulla co-esclusiva delle altre tre partite. Ecco tutte le offerte DAZN disponibili a settembre 2021 per guardare il campionato di Serie A 2021/2022.

Dopo le prime due giornate di Serie A di agosto, il campionato si prepara a ripartire con la terza giornata (la prima di settembre) in programma nel corso del prossimo week end. Anche questa volta, come accadrà per le prossime tre stagioni, sarà DAZN a trasmettere in diretta streaming tutte le partite del campionato di Serie A. La piattaforma di streaming TV dedicata al mondo dello sport può contare sull’esclusiva di sette partite di Serie A per ogni giornata di campionato e sulla co-esclusiva delle altre tre partite (trasmesse anche da Sky).

Ecco quali sono le offerte DAZN da sfruttare per guardare le partite del campionato di Serie A:

Le offerte DAZN di settembre: abbonamento senza vincoli a 29,99 euro

Per accedere a DAZN è possibile attivare un abbonamento prepagato e senza vincoli. DAZN presenta una sola opzione di abbonamento che consente di accedere a tutto il catalogo di contenuti della piattaforma. Attivando l’offerta attuale, quindi, sarà possibile guardare le partite di Serie A e tutte le altre competizioni sportive di cui DAZN ha i diritti di trasmissione per il mercato italiano. Si tratta di un pacchetto davvero completo che può garantire tanti vantaggi.

Il costo della sottoscrizione a DAZN è di 29,99 euro al mese. Non sono previsti costi iniziale. L’utente, inoltre, ha la possibilità di disattivare il rinnovo mensile in qualsiasi momento e senza alcuna penale. Non ci sono costi di uscita o addebiti extra in caso di interruzione dell’abbonamento. Disattivando il rinnovo automatico (basta collegarsi all’area clienti del sito o tramite app, senza la necessità di mandare PEC o raccomandata), sarà possibile accedere a DAZN fino all’ultimo giorno del periodo prepagato. Dopodiché per accedere alla piattaforma basterà riattivare l’abbonamento al prezzo vigente al momento.

Da notare, inoltre, che è possibile accedere a DAZN da due dispositivi in contemporanea e con un singolo account. In questo modo è possibile seguire lo stesso evento, ad esempio una partita del campionato di Serie A, da due dispositivi diversi e con uno stesso account, massimizzando i vantaggi per gli utenti e rendendo ancora più flessibile l’utilizzo di DAZN. Per attivare una nuova sottoscrizione a DAZN ed accedere immediatamente a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma è possibile seguire il link qui di sotto e attivare un nuovo account. Subito dopo il pagamento, sarà possibile accedere a tutti gli eventi in programmazione da qualsiasi dispositivo compatibile.



C’è anche un altro modo per accedere a DAZN. La sottoscrizione alla piattaforma di streaming, infatti, è inclusa senza costi aggiuntivi nell’offerta TIM VISION Calcio e Sport. Quest’offerta consente di accedere ad un pacchetto completo di servizi con condizioni tariffarie particolarmente agevolate. L’offerta è particolarmente vantaggiosa per gli appassionati di sport in quanto consente di seguire la Serie A e quasi tutte le partite di Champions League, via streaming, grazie a Infinity. Ecco cosa include il pacchetto proposto da TIMVISION:

tutti i contenuti di TIMVISION con film e serie TV da guardare on demand

con film e serie TV da guardare on demand abbonamento a DAZN con accesso completo a tutti gli eventi in programmazione comprese le partite di Serie A

con accesso completo a tutti gli eventi in programmazione comprese le partite di Serie A 12 mesi di Infinity con film e serie TV da guardare on demand e le partite della Champions League e della Coppa Italia in diretta streaming

con film e serie TV da guardare on demand e le partite della Champions League e della Coppa Italia in diretta streaming TIMVISION Box

TIMVISION Calcio e Sport presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese per i primi 12 mesi. Una volta terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 34,99 euro al mese. Da notare che è previsto un contributo di attivazione di 19,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già clienti nel canone mensile dell’offerta. Questa proposta è disponibile sia per i clienti TIM, di rete fissa e mobile, che per i nuovi clienti.

Da notare, inoltre, che è possibile personalizzare l’offerta aggiungendo alcuni servizi di streaming aggiuntivi a prezzo scontato. In particolare, è possibile aggiungere Disney+ al costo di 5 euro in più al mese oppure Netflix in versione Standard al costo di 10 euro in più al mese con la possibilità per il cliente di passare alla versione Premium al costo di 4 euro in più. È possibile anche attivare entrambi i servizi di streaming, arricchendo ulteriormente l’offerta.

Per massimizzare i vantaggi dell’offerta TIMVISION con DAZN incluso è possibile attivare l’offerta in abbinamento a TIM Super Fibra, la proposta di TIM per la connessione Internet casa. L’offerta per la rete fissa presenta un costo di 19,90 euro al mese per 6 mesi e di 24,90 euro al mese successivamente. L’abbonamento Internet casa include la linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega. Il modem Wi-Fi non è incluso ma può essere richiesto a 5 euro al mese per 48 mesi.





Ricordiamo che su DAZN è possibile seguire, oltre al campionato di Serie A, anche tutte le partite del campionato di Serie B. Nella programmazione di DAZN è inclusa anche l’Europa League e la nuova Conference League oltre alle partite della Liga spagnola e delle coppe inglesi (Carabao Cup e FA Cup). Non mancano, inoltre, tante altre competizioni calcistiche e altri eventi sportivi come la Moto GP, la NFL e l’UFC. Tramite DAZN è possibile accedere anche ai canali Eurosport per seguire tutta la programmazione di tali canali che trasmettono tanti altri eventi sportivi. Per vedere la Champions League, invece, si dovrà puntare su Sky (con un abbonamento Sky o con NOW Sport) o Mediaset (con una partita in chiaro su Canale 5 e tutte le altre su Infinity). Da notare, però, che una partita per turno sarà in esclusiva su Amazon Prime Video e potrà essere guardata in diretta streaming.

DAZN sul digitale terrestre: quali sono le offerte

DAZN da questa stagione ha fatto il suo debutto anche sul digitale terrestre con il canale DAZN Channel, presente alla numerazione LCN 409 del digitale terrestre. Tale canale è criptato e, quindi, non è accessibile a tutti gli utenti del digitale terrestre. Per accedere a DAZN Channel, inoltre, non sono disponibili offerte dedicate. L’abbonamento a DAZN è disponibile esclusivamente con le offerte illustrate in precedenza.

DAZN Channel è un canale di backup, pensato per garantire la visione dei contenuti disponibili su DAZN in caso di problemi con la rete e, quindi, di streaming scadente. Il canale ha una sua programmazione e, quindi, non tutti i contenuti presenti sulla piattaforma sono disponibili per la visione sul digitale terrestre. Per quanto riguarda le partite di Serie A, inoltre, non è prevista la trasmissione di più partite in contemporanea. Da notare, inoltre, che solo le partite di cui DAZN ha l’esclusiva potranno essere trasmesse sul digitale terrestre.

Per accedere a DAZN Channel c’è bisogno di un decoder ben preciso. Solo due decoder, i set top box TIMVISION Box e DAZN TV Box, sono abilitati ad accedere al canale di DAZN del digitale terrestre. Il TIMVISION Box è incluso nelle offerte TIMVISION mente il DAZN TV Box è acquistabile al prezzo di 139,90 euro collegandosi allo store online Digiquest. Da notare, inoltre, che l‘accesso al canale del digitale terrestre di DAZN non avviene in automatico. Sarà l’app di DAZN a stabilire, in base alla qualità della connessione, se passare alla visione del digitale terrestre (nel caso in cui DAZN Channel stia trasmettendo l’evento guardato dall’utente) o se continuare con lo streaming.

Come accedere a DAZN

Per accedere alle partite di DAZN è possibile seguire una di queste opzioni:

via browser web collegandosi al sito ufficiale di DAZN disponibile all’indirizzo dazn.com

app per Smart TV (AndroidTV, Samsung, LG e Panasonic)

app per smartphone e tablet Android, iPhone, iPad e tablet Fire di Amazon

l’Amazon Fire TV Stick disponibile in Italia in vari modelli

il Google Chromecast

l’Apple TV

le console Xbox (i modelli Xbox One, One S, One X, Series X e Series S) e le console Playstation (i modelli 4, 4 Pro e 5)

Come sottolineato in precedenza, l’accesso a DAZN con un singolo account può avvenire da due dispositivi in contemporanea, anche per guardare lo stesso evento. Per maggiori dettagli sulle applicazioni di DAZN è possibile consultare il sito ufficiale della piattaforma di streaming.