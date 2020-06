Offerte da TIM a Vodafone: le promozioni di giugno per cambio operatore

Cambiare operatore è spesso il modo migliore per risparmiare sul canone e avere maggiori servizi per la rete internet di casa. In questa guida analizziamo quali sono le promozioni di Giugno per i clienti che vogliano passare da TIM a Vodafone

Una linea tra le più efficienti attive in Italia, un’ottima copertura dei servizi di rete fissa e dei costi decisamente competitivi, le offerte internet casa di Vodafone sono molto allettanti per chi punta a risparmiare senza dover rinunciare alla qualità della rete domestica.

Nel 2019 l’operatore britannico si è aggiudicato il secondo posto nel mercato italiano conquistando il 15.3% di quote di mercato e segnando un +1.2% in un anno. Resta ancora lontano TIM, il gestore con il suo 46.5% di quote di mercato mantiene un distacco importante dagli altri operatori, ma tra il Dicembre 2018 e lo stesso mese del 2019 ha perso un 3.7% di clienti.

Vodafone e le sue reti in fibra

Nell’annuale classifica sulle performance delle reti italiane stilata da nPerf, società specializzata in speed test delle linee internet, Vodafone si è posizionata subito alle spalle di Fastweb. Le connessioni in fibra del gestore britannico hanno registrato una velocità media di download pari a 272.41 Mbit/s, una velocità di upload di 140.31 Mbit/s e una latenza di 23.73 ms.

Valori che rendono le reti di questo gestore ideali per appassionati di streaming, di videogame e per coloro che hanno necessità di una rete potente per poter lavorare da casa. Lo smartworking e la presenza contemporanea di molti dispositivi connessi in questi mesi ha convinto molti utenti a provare le nuove offerte in fibra degli operatori.

Le promozioni Vodafone Casa

Uno degli aspetti che può fare maggiormente gola ai clienti TIM che vogliano cambiare operatore è il costo del canone delle promozioni Casa di Vodafone. La nuova offerta del gestore inglese per la connessione di casa è stata infatti studiata per rimodulare in automatico i costi a partire dal 5° anno di contratto.

Per i primi 4 anni il canone per chi attiva Internet Unlimited è di 27.90 euro al mese, ma successivamente il prezzo passerà a 20.90 euro. Questa riduzione dei costi dipende da alcune spese fisse per attivazione e consegna del modem che vengono incluse nei 48 mesi iniziali di contratto.

Con questa promozione internet casa è possibile attivare il pacchetto base con solo telefono e connessione oppure optare per delle offerte più strutturate che includano anche la pay tv. Iniziamo ad analizzare quali servizi e costi propone il piano Internet Unlimited.

Internet Unlimited, ecco cosa offre

Questa offerta può essere attivata sia con tecnologia Adsl che in fibra (FTTC o FTTH, dipende dalla disponibilità territoriale). Per i clienti Adsl la promozione a 27.90 euro al mese include:

chiamate nazionali senza limiti

internet fino a 20 Mbit/s

attivazione e modem (costi compresi nel canone)

Vodafone Ready

chiavetta con 30 GB al mese per navigare dai dispositivi mobili

Vodafone Tv (per i clienti Adsl e FTTC servizio a partire da 10 euro al mese)

Vodafone Ready è un servizio di assistenza dedicata e include anche la Vodafone Station, il servizio ha un costo di 6 euro al mese per 4 anni. Se si recede prima dei 48 mesi si dovrà corrispondere le rate mancanti, si potrà pagare l’importo restante in un’unica soluzione o continuando con il piano dilazionato di pagamenti.

L’operatore dà anche la possibilità di attivare le offerte Vodafone senza l’opzione Ready, il costo del canone se si sceglie di escludere questo servizio sarà di 26.90 euro al mese per 4 anni.

Le offerte speciali per i clienti FTTH

Quelle descritte sono le condizioni per clienti FTTC e Adsl, per i clienti che invece possano attivare la promozione in fibra sono compresi nel costo mensile anche altri servizi aggiuntivi. Le connessioni in FTTH non sono ancora disponibili in tutta Italia, come vedremo tra poco, prima concentriamoci sulla promozione per gli utenti in fibra ottica.

Con Internet Unlimited FTTH, sempre al costo di 27.90 euro, i clienti TIM che passeranno a Vodafone avranno:

traffico voce da fisso senza limiti verso mobili e numeri fissi nazionali

connessione fino a 1 Gigabit/s

attivazione

Vodafone Station e Vodafone Ready

6 mesi di Amazon Prime

Vodafone TV con NOW TV Intrattenimento e Serie Tv

6 mesi di Infinity

30 film sulla piattaforma CHILI

Internet Unlimited

Per sapere se nella vostra città è già attiva la tecnologia in fibra di Vodafone effettuate una verifica della copertura. Sul sito del gestore è anche disponibile un elenco completo delle città già servite dalla FTTH, è bene però controllare se il vostro palazzo sia raggiunto realmente perché magari la vostra via deve ancora essere cablata.

La nuova tecnologia per potenziare la rete domestica

Una novità introdotta da Vodafone è il WiFi optimizer, è un software sperimentato per ottimizzare la navigazione e la connessione offerta dalla Station. Questo upgrade rende i modem forniti da Vodafone più intelligenti.

In pratica dopo un periodo di studio (circa 10 giorni) delle abitudini di consumo e di collegamento dei diversi device casalinghi, il programma adatterà i parametri WiFi per garantire le migliori condizioni di navigazione. Questo servizio è al momento disponibile solo per i clienti in fibra (sia FTTC che FTTH).

La Vodafone Tv

I pacchetti di pay tv abbinabili al piano Vodafone Casa sono diversi e hanno dei canoni mensili che si andranno a sommare al costo di 27.90 euro per la rete fissa e il traffico voce. Le soluzioni tra cui potrete scegliere sono:

Vodafone TV + Sport

Vodafone TV +Sky Tv e Sport

Il piano base, come abbiamo visto, per 10 euro dà accesso alla programmazione di NOW TV con show e serie tv di Sky. Il costo è azzerato se si attiva una connessione in fibra.

Per Vodafone Tv con lo Sport di Sky (23 canali e tutti gli eventi sportivi trasmessi dalla piattaforma) il canone sarà di 20 euro al mese per i clienti FTTH, per chi invece abbia una connessione FTTC o Adsl il prezzo del servizio sarà di 30 euro al mese. Il costo complessivo dell’offerta internet e dell’opzione pay tv arriverebbe a 47.90 euro (57.90 euro per i clienti Adsl).

Il piano che vi permetterà di accedere a tutti i contenuti di Sky Sport e anche alle serie tv e agli show di intrattenimento di Sky (sempre tramite la piattaforma di NOW TV) ha un costo mensile di 40 euro (con uno sconto di 10 euro per gli utenti FTTH).

La promo mobile e linea fissa

Se volete passare a Vodafone da TIM sia per i servizi di rete fissa che per quelli mobile è disponibile un’offerta combinata a 39.90 euro. La base di questo piano fisso e smartphone è la Internet Unlimited, quindi:

internet senza limiti alla massima velocità

modem con WiFi optimezer

Vodafone Ready

sim con 30 GB per i dispositivi mobili

Vodafone TV

Amazon Prime gratis per 1 anno

Dal lato mobile la promozione che sarà attivata sulla sim sarà Giga Family Infinito e vi permetterà di avere:

minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali

sms senza limiti

Giga illimitati (velocità limitata a 10 Mbit/s)

Per i viaggi all’estero inoltre sarà attiva l’opzione Smart Passport+, un’offerta che vi garantisce 60 minuti, 60 sms e 500 MB al giorno negli USA e nei paesi extra Ue per 3 euro al giorno. La promozione è a consumo, pagherete solo se utilizzerete minuti o altri servizi.

Qualsiasi sia la promozione Vodafone che attiverete ricordatevi che in caso di esaurimento del credito è disponibile il servizio di continuità delle offerte, questa opzione vi consente di chiamare, inviare sms e navigare senza pagare per le 48 ore successive. Se alla scadenza non avrete provveduto a ricaricare le promozioni saranno sospese.

I costi per passare da TIM a Vodafone

Per passare a Vodafone da TIM dovrete pagare 5 euro se intendete chiede la portabilità del numero, per i clienti che vogliano disattivare la linea la spesa sarà di 30 euro. Inoltre se il vostro contratto lo prevede dovrete anche versare le rate per eventuali dispositivi che vi sono stati forniti dal gestore e i costi di attivazione.

Nel contratto Super Fibra viene specificato che le spese per l’offerta sono pari a 240 euro, questa cifra viene dilazionata da TIM in piccole quote nel canone mensile. Se si recede prima dei 2 anni necessari a versare l’intero contributo si dovrà continuare a pagare 10 euro al mese fino alla scadenza prevista per il rimborso del costo.

Discorso diverso per il modem, gli scenari possono essere diversi. L’AGCOM ha infatti stabilito che gli operatori non possono più imporre l’acquisto di un device abbinato all’offerta internet. Questo permetterà ai clienti TIM che passino a Vodafone, se lo vorranno, di mantenere il vecchio dispositivo di cui stanno ancora pagando le spese o di acquistare un modem di loro gradimento in un negozio di elettronica.

Scegliere le promozioni internet casa più convenienti

Per conoscere le migliori offerte per passare a Vodafone e per attivare le promozioni in pochi minuti potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. L’algoritmo vi permette di effettuare delle ricerche mirate per operatore e di indicare i servizi che volete siano inclusi nel canone.

Lo strumento di raffronto dei piani internet casa vi segnalerà quali sono le tariffe e quali tecnologie sono disponibili nel vostro comune. Nella sezione Maggiori informazioni inoltre metterà in evidenza eventuali sconti o promozioni destinate ai nuovi clienti.

Scopri le migliori offerte internet per la linea fissa

