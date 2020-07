Le nuove offerte proposte da Sky nel mese di luglio 2020 partono dal prezzo scontato di 19,90 euro al mese e sono davvero molto interessanti, non solo per i nuovi clienti ma anche per i clienti più affezionati alla storica Pay TV. Ecco quali sono tutte le migliori promozioni che si consiglia di attivare e i relativi costi.

Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a luglio 2020

Nel mese di luglio 2020 ci sono diverse nuove offerte Sky da non lasciarsi sfuggire: si tratta di promozioni disponibili a un prezzo scontato per un periodo di 12 mesi che includono diversi pacchetti e che si contraddistinguono per il costo di attivazione incluso nel prezzo.

Molte delle soluzioni disponibili possono essere attivate con l’utilizzo di Sky Q, quindi senza la necessità di dover installare la parabola e dover spendere cifre extra. Vediamo quali sono le migliori promozioni tra le quali scegliere, quali sono i costi scontati e i pacchetti inclusi.

Per avere una panoramica completa di tutte le offerte Sky



Le promozioni disponibili a 19,90 euro al mese

Sono due le promozioni che possono essere attivate al costo di 19,90 euro al mese: si tratta di un costo scontato per un periodo di 12 mesi, al termine del quale tornerà al prezzo originario, pari a 43,39 euro al mese.

Le nuove offerte a 19,90 euro al mese sono:

Intrattenimento Plus;

Sky Cinema.

Possono essere attivate direttamente con Sky Q, quindi senza la necessità di installare la parabola. Ecco quali sono le loro caratteristiche.

Intrattenimento Plus

La nuova offerta Sky Intrattenimento Plus ha un costo di 19,90 euro al mese per un periodo totale di 12 mesi e non prevede alcun costo di attivazione.

Nell’abbonamento sono inclusi:

Sky TV;+

Sky Famiglia;

Netflix;

Sky HD.





Analizziamo più nel dettaglio i pacchetti previsti in questa promozione a un costo così vantaggioso. Sky TV comprende:

show e talk reality che rappresentano il meglio dell’intrattenimento Sky e che sono disponibili unicamente sulla Pay TV: non si trovano in rete né sulla TV non a pagamento;

le produzioni Sky Original e le stagioni complete delle migliori serie TV internazionali, che saranno disponibili sia on demand sia in lingua originale;

tanti programmi esclusivi dedicati al mondo dell’arte e della cultura;

canali dedicati alle notizie e all’informazione, con approfondimenti, inchieste e nuovi programmi per essere sempre aggiornati su ciò che succede in Italia e nel mondo.

Nel piano mensile, per i primi 12 mesi, è incluso anche Sky Go Plus, che permette di avere accesso ai contenuti della Pay TV in qualsiasi momento, da dispositivi differenti.

Sky famiglia presenta una serie di programmi che sono destinati davvero a tutta la famiglia. Si contraddistingue infatti per la presenza di:

documentari sui temi più disparati: dal mondo della scienza a quello della tecnologia, dalla storia alla natura;

programmi per bambini e ragazzi che possono essere visti anche tramite l’utilizzo del tablet e lo smartphone con Sky Go;

serie TV di ogni genere: da quelle teen a quelle di azione e così via;

la musica italiana e internazionale, con videoclip, speciali e monografie che faranno compagnia a grandi e piccini.

Per quanto riguarda Netflix, è incluso un piano standard attraverso il quale è possibile accedere alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea e di vedere i contenuti in HD.

Sky Cinema

L’offerta Sky Cinema ha un costo di 19,90 euro al mese per 12 mesi e include:

Sky TV;+

Sky Cinema;

Sky HD.





Sky Cinema comprende:

i titoli più attesi e le nuove uscite a pochi mesi dal momento in cui sono stati trasmessi al cinema per la prima volta;

una selezione di film appartenenti ai generi più disparati, da vedere on demand in qualsiasi momento;

una collezione di saghe per i veri appassionati di cinema.

Ci sono due tipologie di offerta da sottoscrivere al costo di 19,90 euro al mese:

la prima prevede le funzioni di Sky Q senza parabola , tutto il cinema di Sky e di Premium, Sky TV e Sky HD e Sky Go Plus per 12 mesi;

, tutto il cinema di Sky e di Premium, Sky TV e Sky HD e Sky Go Plus per 12 mesi; la seconda include le funzioni di Sky Q Black, con il 4k HDR incluso, tutto il cinema di Sky e di Premium, Sky TV e Sky HD e Sky Go Plus per 12 mesi.

I già clienti Sky potranno attivare il pacchetto Intrattenimento Plus + Sky Cinema al costo speciale a loro dedicato di 29,90 euro al mese per i primi 12 mesi. A partire dal secondo anno questa promozione avrà un costo di 59,59 euro al mese.

Sky Q è un servizio davvero all’avanguardia in quanto consente di vedere un episodio dopo l’altro senza interruzioni e include:

il controllo vocale;

i suggerimenti personalizzati sulla base delle proprie preferenze;

l’autoplay;

il 4k HDR.

Nel momento in cui lo si utilizza con la funzione cinema permette di registrare, utilizzare le opzioni restart e on demand e di ricevere consigli personalizzati sulla base dei film che sono già stati visti.

Le offerte Sky Calcio e Sky Sport

Sky Calcio è una promozione che ha un costo di 33 euro al mese per i primi 12 mesi, che poi diventeranno 43,20 a partire dal secondo anno.

La si può attivare:

senza la parabola : in questo caso comprenderà Sky TV, Sky Calcio e Sky HD e non avrà un costo di attivazione;

: in questo caso comprenderà Sky TV, Sky Calcio e Sky HD e non avrà un costo di attivazione; con Sky Q satellite, che prevede l’installazione della parabola e dunque un contributo di attivazione che è pari a 69 euro, da pagare solo al momento dell’acquisto.





Sky calcio permette di vedere:

la serie A TIM, con 7 partite su 10 per il campionato 2020/2021;

la UEFA Champions League e l’Europa League, oltre che fino a 5 partire a turno di Premier League delle quali una in 4K HDR con Sky Q satellite;

Sky Sport 24, canale in cui vengono trasmessi approfondimenti, rubriche e rassegne stampa sul mondo dello sport.

Sky Sport + Sky Calcio è una promozione che ha un costo di 34,90 euro al mese per i primi 12 mesi, che poi diventano 44,90 euro al mese. Permette di unire i contenuti di Sky Calcio a quelli di Sky Sport e non prevede il pagamento di un costo di attivazione.





Nel piano mensile, sono inclusi:

Sky TV;

Sky Calcio;ù

Sky Sport:

Sky HD.

Sky Sport è una promozione che include tutta la Champions League, tutta l’Europa League, 5 partite per turno della Premier League, 3 partite per turno della Bundesliga, 1 partita per turno della Serie A, tutti i GP di Formula 1, Moto GP e Superbike, il basket NBA, i tornei di tennis ATP Masters 1000 e Wimbledon e molti altri eventi sportivi.

Con Sky Calcio si potrà avere accesso a:







Con Sky TV, invece, saranno fruibili:









Questa promozione può essere attivata con l’opzione del digitale terrestre: si tratta della scelta più economica fra tutte oltre che la più pratica. Il digitale terrestre, infatti, funziona senza la fibra ottica, che com’è noto ha una copertura limitata in Italia, e senza la parabola.

Tutto quello che servirà sarà una tessera e un decoder o un modulo CAM abilitati alla visione dei servizi a pagamento del digitale terrestre: sul sito di Sky è disponibile l’elenco di tutti i dispositivi compatibili da consultare per confrontare il proprio, o nel caso in cui se ne volesse acquistare uno nuovo o per la prima volta.

Le nuove offerte di Sky sono riuscite, come sempre, ad andare incontro a tipologie di clienti molto diverse fra loro: non resta che inaugurare questo inizio di luglio attivando il pacchetto che si preferisce direttamente online.

