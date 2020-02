Offerte ADSL + telefono tutto compreso a febbraio 2020

Il servizio di comparazione di Sos.Tariffe.it ci ha permesso di mettere alcune offerte telefonia fissa a confronto e di analizzarne le relative caratteristiche. Il dato che emerge maggiormente è relativo al fatto che le offerte dei vari operatori sono tutte di tipo all inclusive.

Nella pratica:

si tratta di promozioni che costano meno di 30 euro al mese ;

; alcune prevedono un prezzo fisso, mentre altre un abbattimento del costo dopo i primi 4 anni dall’attivazione;

costi di attivazione e modem sono inclusivi nella cifra relativa al canone mensile;

oltre a Internet, è presente anche la telefonia fissa.

Come è cambiato nell’ultimo anno il mercato delle tariffe Internet casa? I risparmi se si cambia operatore sono reali?

ADSL offerte: come risparmiare sull’abbonamento mensile

Dal confronto tra le tariffe Internet casa dello scorso anno e quelle disponibili a febbraio 2020, si evince una riduzione dei prezzi del canone mensile, che in un anno permette di risparmiare fino a un massimo di 150 euro. Le nuove promozioni Internet casa hanno un prezzo promozionale fisso, che al massimo diminuisce nel tempo, ma non aumenta.

Le offerte di tipo ADSL hanno lo stesso prezzo delle corrispettive tariffe fibra ottica: lo speed test è lo strumento attraverso il quale potrai conoscere in anticipo a quale velocità potrai navigare nel luogo in cui abiti.

Quanto è veloce la tua ADSL? Speedtest

Il confronto tra le offerte permette di individuare quelle che sono le opportunità effettive di risparmio e le tariffe più convenienti: le promozioni che ti presentiamo sono le migliori di febbraio 2020 con le quali navigare alla velocità dell’ADSL. Ognuna ha le sue peculiarità, che abbiamo scelto di analizzare per te.

Le tariffe ADSL più vantaggiose a febbraio 2020

Le migliori offerte ADSL di febbraio 2020 sono tutte promozioni di tipo all inclusive, caratterizzate da Internet illimitato, la telefonia fissa e alcuni benefici aggiuntivi, quali la telefonia mobile o servizi di streaming TV.

Nello specifico, si tratta di:

Internet 20;

Internet Unlimited ADSL;

Super ADSL di TIM;

Fastweb Casa.

L’ADSL permette di raggiungere una velocità massima di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload: in linea generale, con una connessione che non sia inferiore ai 7 Mega è possibile navigare tranquillamente in rete, avere accesso ai social network, alla posta e ai quotidiani online senza problemi di caricamento.

È anche possibile usufruire dei principali servizi che trasmettono video in streaming: l’unica limitazione è costituita dall’impossibilità di poter vedere contenuti in HD (High Definition). I tempi di risposta, quindi la latenza, di una connessione ADSL consentono infatti di avere unicamente accesso a contenuti di tipo SD (Standard Definition).

1. Wind offerte: Internet 20

La tariffa ADSL di Wind è la più economica fra tutte:

per i primi 4 anni ha un costo di 25,98 euro al mese;

in seguito, la promozione passa a 19,99 euro fissi al mese.

La promozione comprende chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, il costo dell’attivazione e del modem e un vincolo contrattuale di 24 mesi. Tra i vantaggi extra, è prevista una SIM con 100 Giga che può essere utilizzata da tutti gli smartphone della famiglia.

Scopri i vantaggi di Internet 20

2. Offerte ADSL Vodafone: Internet Unlimited ADSL

Come per Wind, anche la tariffa ADSL proposta da Vodafone ha un costo di 26,90 euro per i primi quattro anni, che poi diventano 20,90 a partire dal 5° anno di sottoscrizione dell’abbonamento. Il costo dell’attivazione, pari a 48 euro, è incluso nel canone relativo ai primi 4 anni.

Il modem non è obbligatorio, ma nel caso in cui lo si volesse ricevere, sarà incluso nel costo della promozione, che prevede:

chiamate verso fissi e mobili, senza limiti e senza scatto alla risposta, su tutto il territorio nazionale;

una SIM con 30 Giga da utilizzare per la navigazione su tablet e chiavette.

Scopri i vantaggi di Internet Unlimited ADSL

3. TIM Super ADSL

La proposta ADSL di TIM:

ha un costo fisso pari a 29,90 euro al mes e;

e; comprende il modem incluso nel costo della tariffa, che è comunque facoltativo;

include le chiamate gratuite e senza limiti verso numeri fissi e mobili italiani;

regala TIMVision, ovvero lo streaming TV di TIM con il quale avere accesso a contenuti video esclusivi.

Il costo di 29,90 euro al mese è valido per gli utenti che possono navigare alla velocità di 20 Mega in download. Per coloro i quali non possono avere accesso a tali velocità per mancanza di una copertura adeguata, sarà possibile attivare la tariffa Internet senza limiti.

Le condizioni sono molto simili all’offerta Super ADSL, per esempio è incluso TIMVision, ma:

il costo mensile è pari a 32 euro ;

; la velocità massima in download è di 7 Mega;

il costo del modem è di 4,90 euro al mese;

le chiamate sono a pagamento verso i cellulari e prevedono lo scatto alla risposta.

Scopri i vantaggi di Super ADSL

4. Fastweb offerte: Fastweb Casa

L’ultima offerta ADSL che ti suggeriamo di valutare è proposta da Fastweb: con il suo canone mensile fisso, senza costi aggiuntivi imprevisti, di 26,95 euro al mese, Fastweb Casa si colloca tra le tariffe ADSL migliori di febbraio 2020.

Il servizio include il modem FastGate e il costo di attivazione, così come le chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili. L’offerta può essere personalizzata con l’aggiunta dell’Internet mobile al costo mensile di 34,85 euro al mese: in questo modo sarà possibile navigare anche quando si è lontani dalla propria abitazione.

Scopri i vantaggi di Fastweb Casa