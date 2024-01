Nuovo digitale terrestre al via dal 1° settembre 2024. Per la RAI è un altro importante salto tecnologico: inizierà a trasmettere con lo standard DVB-T2. Per scoprire la novità e per trovare le migliori offerte pay TV , c’è il comparatore di SOStariffe.it .

Nuovo digitale terrestre a cominciare dal 1° settembre 2024. A meno di un dietrofront a sorpresa, da quel giorno la RAI comincerà a mandare in onda i programmi con lo standard DVB-T2, completando così la transizione verso la TV digitale terrestre. Dice Stefano Ciccotti, direttore tecnologico RAI: “Confermo il passaggio di un multiplex RAI al DVB-T2 a settembre. È stato firmato il nuovo contratto di servizio”.

Nuovo digitale terrestre RAI: che cos’è e cosa cambia per la TV

LE DOMANDE LE RISPOSTE Quando ci sarà il passaggio al nuovo digitale terrestre RAI? La TV pubblica ha annunciato lo switch per il 1° settembre 2024 Sarà necessario cambiare il televisore per continuare a vedere i canali RAI? No, se il televisore è stato prodotto dal 2016 in avanti Come fare per continuare a vedere i canali RAI con un vecchio televisore? Occorre dotarsi di un decoder da collegare all’apparecchio TV

Lo switch, il passaggio, al nuovo digitale terrestre RAI, è previsto il 1° settembre 2024. Ma che cosa cambia per i telespettatori? Sarà necessario sostituire il televisore per continuare a vedere i programmi RAI?

No, non servirà acquistare un nuovo televisore. Gli apparecchi TV attualmente sul mercato sono tutti compatibili con il nuovo standard di frequenze DVB-T2:

dal luglio 2016, i produttori si sono adeguati alla nuova tipologia di segnale;

dal gennaio 2017, c’è l’obbligo di vendere solo televisori compatibili con lo standard DVB-T2.

Chi ha in casa un apparecchio TV fabbricato prima del 2016, può risolvere il problema di ricezione dotandosi di un decoder. Sul mercato se ne trovano che costano poche decine di euro e sono semplici e veloci da installare e aggiornare il televisore.

In dettaglio: lo standard DVB-T2 è l’abbreviazione per Digital Video Broadcasting – 2° Generation Terrestrial, per vedere i canali in alta definizione con il digitale terrestre, con il sistema di codifica attuale MPEG-H H.265/HEVC e altri in futuro.

Anche se non c’è ancora una conferma ufficiale, sul nuovo MUX (il multiplex televisivo, la tecnica di trasmissione/diffusione del segnale televisivo digitale), con lo standard DVB-T2 dovrebbero anzitutto andare RAI 1, RAI 2 e RAI 3, migliorando la loro qualità del segnale e di ricezione.

